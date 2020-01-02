Вильнюсский аэропорт за 2019 год обслужил 5 млн пассажиров 🔊 Воспроизвести



В последний день 2019 года Вильнюсский аэропорт установил рекорд: его услугами за год воспользовались 5 млн пассажиров, сообщает компания Lietuvos oro uostai.



"Потоки пассажиров в Вильнюсском аэропорту (…) были самыми большими в истории. Мы завершили год (...), достигнув цели, которая очень важна для нас и позволяет нам продолжать планировать новые объёмы деятельности", - отметил руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.



По его словам, в последнем квартале года пассажиропоток был увеличен за счёт запущенных в ноябре рейсов в Эйлат, и предпраздничных поездок.



В 2020 году ожидается еще больший пассажиропоток: весной следующего года из Вильнюсского аэропорта откроются семь новых направлений: Wizz Air - в Запорожье и Ереван, а Airbaltic - в Гамбург, Цюрих, Гётеборг, Дубровник и Риеку.



Вильнюсский аэропорт в 2020 году планирует начать строительство нового терминала отбытия, новый VIP-терминал будет открыт в первой половине года, планируется также реконструкция авиаперрона.



За 2018 год Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров, а все три аэропорта Литвы - 6,3 млн. В последний день 2019 года Вильнюсский аэропорт установил рекорд: его услугами за год воспользовались 5 млн пассажиров, сообщает компания Lietuvos oro uostai."Потоки пассажиров в Вильнюсском аэропорту (…) были самыми большими в истории. Мы завершили год (...), достигнув цели, которая очень важна для нас и позволяет нам продолжать планировать новые объёмы деятельности", - отметил руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.По его словам, в последнем квартале года пассажиропоток был увеличен за счёт запущенных в ноябре рейсов в Эйлат, и предпраздничных поездок.В 2020 году ожидается еще больший пассажиропоток: весной следующего года из Вильнюсского аэропорта откроются семь новых направлений: Wizz Air - в Запорожье и Ереван, а Airbaltic - в Гамбург, Цюрих, Гётеборг, Дубровник и Риеку.Вильнюсский аэропорт в 2020 году планирует начать строительство нового терминала отбытия, новый VIP-терминал будет открыт в первой половине года, планируется также реконструкция авиаперрона.За 2018 год Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров, а все три аэропорта Литвы - 6,3 млн. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: статистика, аэропорт, пассажиры География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 138 раз Комментарии