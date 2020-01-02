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Вильнюсский аэропорт за 2019 год обслужил 5 млн пассажиров
В последний день 2019 года Вильнюсский аэропорт установил рекорд: его услугами за год воспользовались 5 млн пассажиров, сообщает компания Lietuvos oro uostai.
"Потоки пассажиров в Вильнюсском аэропорту (…) были самыми большими в истории. Мы завершили год (...), достигнув цели, которая очень важна для нас и позволяет нам продолжать планировать новые объёмы деятельности", - отметил руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.
По его словам, в последнем квартале года пассажиропоток был увеличен за счёт запущенных в ноябре рейсов в Эйлат, и предпраздничных поездок.
В 2020 году ожидается еще больший пассажиропоток: весной следующего года из Вильнюсского аэропорта откроются семь новых направлений: Wizz Air - в Запорожье и Ереван, а Airbaltic - в Гамбург, Цюрих, Гётеборг, Дубровник и Риеку.
Вильнюсский аэропорт в 2020 году планирует начать строительство нового терминала отбытия, новый VIP-терминал будет открыт в первой половине года, планируется также реконструкция авиаперрона.
За 2018 год Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров, а все три аэропорта Литвы - 6,3 млн.
Ключевые слова: статистика, аэропорт, пассажиры
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