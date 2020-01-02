Только Нидерланды!

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Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом передает



Отныне все нидерландские власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать исключительно название «Нидерланды» и никакое другое.



Отказ от названия «Голландия» связан с тем, что власти таким образом надеются избавить страну от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Также власти надеются, что данная мера позволит перераспределить туристический поток в страну, так как туристы в основном посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу, а в этих городах с наплывом туристов не справляются. Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом передает ИА REGNUM со ссылкой на радиостанцию NOS.Отныне все нидерландские власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать исключительно название «Нидерланды» и никакое другое.Отказ от названия «Голландия» связан с тем, что власти таким образом надеются избавить страну от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Также власти надеются, что данная мера позволит перераспределить туристический поток в страну, так как туристы в основном посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу, а в этих городах с наплывом туристов не справляются. Данная реформа будет стоить бюджету королевства 200 тыс. евро.



Напомним, что Голландия — это историческая область на западе Нидерландов, которая сейчас включает в себя территорию двух провинций страны — Северной Голландии и Южной Голландии. Название Голландия происходит от нидерл. holt land, буквально — «древесная страна». Это была наиболее развитая область всех «Нижних земель» — территории, расположенной в низовьях рек Рейн, Маас, Шельда, вдоль побережья Северного моря. Собственно, «Нижние земли» — это и есть «Нидерланды». Правда исторически этим термином обозначалась вся территория нынешних Нидерландов, а также Бельгии и Люксембурга. Поскольку Голландия была наиболее развитой частью Нидерландов, название провинции стали распространять на всю страну, особенно это наблюдалась за пределами самих Нидерландов, так как иностранцы посещали в основном эту западную часть страны.



История вопроса



Формально Европейский союз был создан при подписании Маастрихского договора в 1992 году, но ему предшествовали несколько ступеней интеграции, начиная с создания в 1951 году Европейского объединения угля и стали.



Евросоюз явился воплощением старой идеи Соединённых Штатов Европы, но при этом от североамериканского прототипа имеются значительные отличия. США созданы на «пустом месте» и там существует единая политическая нация. В Европе каждое государство строит свою национальную идентичность на отличиях от соседей и на исторических мифах, важной частью которых являются войны с ними. Из-за этого европейская интеграция забуксовала на уровне экономической, и реальной политической интеграции нет.



Такая половинчатая ситуация не может сохраняться вечно, вопрос лишь в том, куда пойдёт динамика, в сторону дальнейшей интеграции, или к развалу союза. Положение усугубляется двумя факторами. Во-первых, Евросоюз создавался в период эйфории от победы над идеологическим противником (СССР) и в его архитектуру было опрометчиво заложено предположение о том, что процветание и экономический рост будут вечными. Из-за этого не прописаны процедуры выхода из союза и другие антикризисные механизмы. Во-вторых, из-за того, что включение новых стран в Евросоюз трактуется как признак успеха, новых членов принимают в союз без достаточных на то оснований.



В результате кризисных явлений в мировой экономике в Евросоюзе проявились проблемы, неизбежные для объединения экономик с разным уровнем развития. Несмотря на все идеологические заклинания о «вечности» Евросоюза, в разных странах нарастает недовольство брюссельской бюрократией, разговоры о том «кто кого кормит». Всё это ведёт к росту национализма и повышению популярности так называемых «евроскептиков».



Неангажированные аналитики предсказывают в ближайшей перспективе переформатирование Евросоюза, которое просто замаскирует его фактический распад. При этом возможны различные альянсы между бывшими членами Евросоюза. regnum.ru Категории: общество, в Европе, история, образование Ключевые слова: название, Нидерланды, страна — статья прочитана 88 раз Комментарии