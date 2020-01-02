Новый глава WADA Банька заявил, что сделает все возможное для защиты чистых спортсменов 🔊 Воспроизвести Глава WADA Витольд Банька © EPA-EFE/Andrzej Grygiel



1 января поляк вступил в должность президента Всемирного антидопингового агентства, сообщает



Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька, вступивший в должность 1 января, заявил, что сделает все возможное для защиты чистых спортсменов. Об этом он написал в Twitter.



На посту главы WADA Банька сменил британца Крэйга Риди.



"Нахождение на посту главы WADA в ближайшие годы будет большой ответственностью, - написал Банька. - Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить права чистых спортсменов и создать для них бездопинговую среду. Смирение и трудолюбие помогут мне в этом". 1 января поляк вступил в должность президента Всемирного антидопингового агентства, сообщает ТАСС Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька, вступивший в должность 1 января, заявил, что сделает все возможное для защиты чистых спортсменов. Об этом он написал в Twitter.На посту главы WADA Банька сменил британца Крэйга Риди."Нахождение на посту главы WADA в ближайшие годы будет большой ответственностью, - написал Банька. - Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить права чистых спортсменов и создать для них бездопинговую среду. Смирение и трудолюбие помогут мне в этом". Выборы нового президента WADA прошли в начале ноября 2019 года. Банька был единственным кандидатом на пост главы WADA: в январе 2019 года его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, получив пост министра спорта и туризма Польши. Банька является бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года в эстафете 4 по 400 м, в той же дисциплине он выиграл с командой золото Универсиады-2007 и серебро Универсиады-2009. ТАСС Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение — статья прочитана 117 раз Комментарии