Россиянин оплатил операцию маленькой пациентки из США в Краснодаре 🔊 Воспроизвести



Директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин при этом не стал разглашать данные человека, который оплатил операцию, сообщает



Житель одного из регионов России в качестве благотворительности полностью оплатил лечение девочки из США с новообразованием на лице в клинике Краснодара. Об этом сообщил ТАСС директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.



Врачи в Краснодаре с октября 2019 года успешно провели ряд операций, удалив шестимесячной пациентке из США Луне Феннер, которой не смогли помочь медики на родине, одну восьмую часть большого новообразования на лице. Девочка вместе с мамой отправились встречать Новый год на родину, а после праздников вернулись на лечение в Краснодар. Онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка 1,5 лет, угрозы перерождения новообразования в раковое нет.



"Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны", - сказал Алексуткин, он не уточнил, из какого региона этот человек, так как эта информация является конфиденциальной. Директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин при этом не стал разглашать данные человека, который оплатил операцию, сообщает ТАСС Житель одного из регионов России в качестве благотворительности полностью оплатил лечение девочки из США с новообразованием на лице в клинике Краснодара. Об этом сообщил ТАСС директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.Врачи в Краснодаре с октября 2019 года успешно провели ряд операций, удалив шестимесячной пациентке из США Луне Феннер, которой не смогли помочь медики на родине, одну восьмую часть большого новообразования на лице. Девочка вместе с мамой отправились встречать Новый год на родину, а после праздников вернулись на лечение в Краснодар. Онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется порядка 1,5 лет, угрозы перерождения новообразования в раковое нет."Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны", - сказал Алексуткин, он не уточнил, из какого региона этот человек, так как эта информация является конфиденциальной. ТАСС Категории: в мире, здоровье, общество Ключевые слова: оплата, операция, ребёнок, россиянин География: Россия — статья прочитана 162 раза Комментарии