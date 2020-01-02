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Военный вертолёт доставил в Каунасскую клинику донорские почки из Латвии



В канун Нового года вертолёт ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву.

Пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Раса Пекарскене подтвердила BNS факт доставки донорских почек.

"Сейчас ещё продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сказала она BNS.

Министерство обороны Литвы сообщло в среду, что 16 декабря примерно в 16:45 Военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантации о срочной доставке донорского органа из Лиепайской областной больницы в клинику Каунаса.

К операции по доставке был привлечён вертолёт ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.

1 января, в 00:36, после успешного завершения задачи, вертолёт AS-365 вернулся на пост.
BNS
Категории: здоровье, общество
Ключевые слова: вертолет, клиника, органы, доноры
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 2 января, 11:30

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