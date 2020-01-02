|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Военный вертолёт доставил в Каунасскую клинику донорские почки из Латвии
В канун Нового года вертолёт ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву.
Пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Раса Пекарскене подтвердила BNS факт доставки донорских почек.
"Сейчас ещё продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сказала она BNS.
Министерство обороны Литвы сообщло в среду, что 16 декабря примерно в 16:45 Военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантации о срочной доставке донорского органа из Лиепайской областной больницы в клинику Каунаса.
К операции по доставке был привлечён вертолёт ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.
1 января, в 00:36, после успешного завершения задачи, вертолёт AS-365 вернулся на пост.
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|