Военный вертолёт доставил в Каунасскую клинику донорские почки из Латвии 🔊 Воспроизвести



В канун Нового года вертолёт ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву.



Пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Раса Пекарскене подтвердила BNS факт доставки донорских почек.



"Сейчас ещё продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сказала она BNS.



Министерство обороны Литвы сообщло в среду, что 16 декабря примерно в 16:45 Военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантации о срочной доставке донорского органа из Лиепайской областной больницы в клинику Каунаса.



К операции по доставке был привлечён вертолёт ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.



1 января, в 00:36, после успешного завершения задачи, вертолёт AS-365 вернулся на пост. В канун Нового года вертолёт ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву.Пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Раса Пекарскене подтвердила BNS факт доставки донорских почек."Сейчас ещё продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", - сказала она BNS.Министерство обороны Литвы сообщло в среду, что 16 декабря примерно в 16:45 Военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантации о срочной доставке донорского органа из Лиепайской областной больницы в клинику Каунаса.К операции по доставке был привлечён вертолёт ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту.1 января, в 00:36, после успешного завершения задачи, вертолёт AS-365 вернулся на пост. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: вертолет, клиника, органы, доноры География: Литва, Каунас — статья прочитана 159 раз Комментарии