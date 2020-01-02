Советник президента Литвы дает советы 🔊 Воспроизвести Советник президента Литвы Ярослав Неверович фото: 15min.lt



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав Неверович говорит, что вопрос об увольнении министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича является проверкой морали правящих властей.



"Его (вопрос Я.Наркевича) следует рассматривать как некое испытание политической зрелости, ответственности и морали. Я думаю, что премьер-министру всё же придётся принять соответствующее этому решение", - сказал в четверг радиостанции LRT руководитель группы советников президента по окружающей среде и инфраструктуре Я.Неверович.



Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Христианским союзом семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за обстоятельств проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог. Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав Неверович говорит, что вопрос об увольнении министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича является проверкой морали правящих властей."Его (вопрос Я.Наркевича) следует рассматривать как некое испытание политической зрелости, ответственности и морали. Я думаю, что премьер-министру всё же придётся принять соответствующее этому решение", - сказал в четверг радиостанции LRT руководитель группы советников президента по окружающей среде и инфраструктуре Я.Неверович.Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Христианским союзом семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за обстоятельств проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог. Дополнительные деньги на дорожные работы были выделены избирательному округу, где избирался Я.Наркевич, а также для улицы, на которой живёт премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Советник президента сказал, что Я.Наркевичу как личности уделяется чересчур большое внимание.



"Слишком много времени уделяется ему как человеку, но почти совсем не уделяется времени для решения фундаментальных проблем, которые существуют в этой области", - сказал Неверович.



«Это также мешает министерству, мешает правительству, мешает движению вперёд и самому государству", - добавил он.



По словам советника, ситуация с министром не помешает основной работе в Минтрансе, но "необходимо некоторое политическое и моральное лидерство".



"В конце концов, вопрос руководителя всегда важен людям, которые работают, чтобы не возникала напряжённость и не было сомнений у всех", - сказал Неверович.



Премьер-министр и правящее большинство говорят, что вопрос Я.Наркевича будет решаться в середине января.



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Руководитель группы советников президента по окружающей среде и инфраструктуре Ярослав Неверович в четверг призвал как можно скорее назначить нового руководителя Клайпедского порта.



"Конечно, здесь нужны быстрые решения, и эта неопределённость, неуверенность и отсутствие директора не могут длиться так долго", - сказал Неверович в интервью радиостанции LRT.



Порт не имеет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис усомнился том, что выдвинутый "крестьянами" директор порта сможет оставаться беспристрастным по отношению к компаниям, которые поддерживали его во время муниципальных выборов и выборов мэра Клайпеды. Вайткус утверждал, что его уволили по политическим мотивам, и обжаловал это в суде.



Я.Неверович сказал, что согласно предоставленной ему информации, управляющий портом должен быть выбран весной.



По словам советника, это должен быть профессиональный специалист, который сможет обеспечивать качество работы государственного предприятия.



"Политические мотивы здесь (при назначении нового руководителя) не должны иметь значения", - сказал Неверович.



Ранее Минтранс сообщал, что нового директора можно будет назначить в середине 2020 года, и его будут искать только после запланированного преобразования государственной компании в акционерное общество. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: порт, советник, Неверович, руководство, Наркевич География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии