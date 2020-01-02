«Динамо» выходит из тени 🔊 Воспроизвести Фото: khl.ru







Новый год клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретили, зафиксировав на несколько дней турнирную таблицу в довольно привычных очертаниях.



Сюрпризов немного, но они есть. Одним из них, по мнению популярного российского портала championat.com, является укрепление московского «Динамо», которое впервые за долгие годы вполне может побороться за Кубок Гагарина не на словах, а на деле.



Очередной шаг в направлении желаемого финала бело-голубые сделали, серьёзно усилив состав в зимнее трансферное окно.



Теперь только осталось немного подождать, чтобы посмотреть, как же будут события разворачиваться дальше.



КХЛ. Сезон 2019/2020 Сюрпризов немного, но они есть. Одним из них, по мнению популярного российского портала championat.com, является укрепление московского «Динамо», которое впервые за долгие годы вполне может побороться за Кубок Гагарина не на словах, а на деле.Очередной шаг в направлении желаемого финала бело-голубые сделали, серьёзно усилив состав в зимнее трансферное окно.Теперь только осталось немного подождать, чтобы посмотреть, как же будут события разворачиваться дальше. Регулярный чемпионат.



Турнирное положение на 3 января 2020 года



Западная конференция: 1. ЦСКА (Москва) - 63 очка после 42 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 61 (41), 3. «Динамо» (Москва) – 56 (43), 4. «Йокерит» (Хельсинки) – 55 (41), 5. «Спартак» (Москва) – 54 (42), 6. «Локомотив» (Ярославль) - 49 (43), 7. «Торпедо» (Нижегородская область) – 48 (43), 8. «Витязь» (Подольск) – 47 (42), 9. «Сочи» - 41 (43), 10. «Северсталь» (Череповец) – 37 (43), 11. «Динамо» (Рига) – 29 (43), 12. «Динамо» (Минск) – 28 (42).



Восточная конференция: 1. «Ак Барс» (Казань) – 62 очка после 41 игры, 2. «Авангард» (Омск) – 58 (43), 3. «Барыс» (Астана) – 55 (42), 4. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 52 (41), 5. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 48 (44), 6. «Сибирь» (Новосибирск) – 47 (41), 7. «Салават Юлаев» (Уфа) – 47 (42), 8. «Металлург» (Магнитогорск) – 47 (43), 9. «Адмирал» (Владивосток) – 45 (40), 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 42 (42), 11. «Амур» (Хабаровск) – 41 (41), 12. «Трактор» (Челябинск) – 35 (44).



В нынешнем сезоне командам за победу команда начисляется по два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного - за проигрыш в основное время.



В плей-офф выходят по 8 лучших команд из каждой конференции. 1. ЦСКА (Москва) - 63 очка после 42 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 61 (41), 3. «Динамо» (Москва) – 56 (43), 4. «Йокерит» (Хельсинки) – 55 (41), 5. «Спартак» (Москва) – 54 (42), 6. «Локомотив» (Ярославль) - 49 (43), 7. «Торпедо» (Нижегородская область) – 48 (43), 8. «Витязь» (Подольск) – 47 (42), 9. «Сочи» - 41 (43), 10. «Северсталь» (Череповец) – 37 (43), 11. «Динамо» (Рига) – 29 (43), 12. «Динамо» (Минск) – 28 (42).1. «Ак Барс» (Казань) – 62 очка после 41 игры, 2. «Авангард» (Омск) – 58 (43), 3. «Барыс» (Астана) – 55 (42), 4. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 52 (41), 5. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 48 (44), 6. «Сибирь» (Новосибирск) – 47 (41), 7. «Салават Юлаев» (Уфа) – 47 (42), 8. «Металлург» (Магнитогорск) – 47 (43), 9. «Адмирал» (Владивосток) – 45 (40), 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 42 (42), 11. «Амур» (Хабаровск) – 41 (41), 12. «Трактор» (Челябинск) – 35 (44).В нынешнем сезоне командам за победу команда начисляется по два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного - за проигрыш в основное время.В плей-офф выходят по 8 лучших команд из каждой конференции. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, КХЛ, Континентальная хоккейная лига, сезон 2019/2020 — статья прочитана 160 раз Комментарии