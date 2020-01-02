В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием 🔊 Воспроизвести



В Киеве усилили меры безопасности из-за факельного шествия в честь Степана Бандеры. С прошлого года день рождения пособника Гитлера и главного идеолога украинских националистов по решению Верховной рады стал официальным праздником. Многие ли его отмечают? Репортаж







Киев. Центр города. Ради шествия перекрыты улицы. Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В Киеве усилили меры безопасности из-за факельного шествия в честь Степана Бандеры. С прошлого года день рождения пособника Гитлера и главного идеолога украинских националистов по решению Верховной рады стал официальным праздником. Многие ли его отмечают? Репортаж ВЕСТИ Киев. Центр города. Ради шествия перекрыты улицы. Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет. Для националистов — повод отметить с размахом, тем более, что с 2019-го это праздник государственного уровня. Тогда шествие в Киеве собрало две тысячи человек, причем приехавших со всей Украины. Впрочем, эта цифра не должна вводить в заблуждение: просто не все даже по случаю дня рождения кумира готовы покинуть стол с оливье и поехать в столицу маршировать.



"Достаточно большое количество населения страны придерживается подобных идей. Сейчас это порядка 10-15 процентов, активных — 3-4 процента. Но, вместе с тем, такое разделение общества на Украине также существует", — говорит политолог Денис Денисов.



К фигуре Степана Бандеры даже на Украине отношение всегда было неоднозначным. Фашисты определили его в концлагерь, да только сразу же освободили, что породило закономерные слухи. Последователи Бандеры были причастны к Волынской резне.



Эти шествия в Киеве ни раз называли традицией странной и дикой — ведь прямая аналогия с фашистской Германией. В 1938 году гитлеровская молодежная организация вышла на улицы, чтобы жечь книги. Студенты шли с факелами в руках.



А сегодня шествия — символ националистического движения на Украине. Изменились лишь цели. Современные сторонники Бандеры выступают против любых попыток власти прекратить войну в Донбассе и примириться с Россией.



"А националисты находятся на пике, все что они делали 28 лет, готовились к этому празднику нацизма, они сейчас празднуют. И даже новогоднее выступление Зеленского, вызвавшее споры, оно ведь их разочаровало даже больше, чем тех людей, кто хочет сближения с Россией. Националисты четко увидели в словах президента, что он разворачивает — очень и очень медленно — украинский корабль", — говорит политолог Сергей Веселовский.



Действительно, новогоднее поздравление президента Украины вызвало жаркие дискуссии. И для так называемых патриотов речь Зеленского — а именно та часть, где он призывает страну к объединению, — вдруг оказалась недостаточно патриотичной.



"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", у которого есть права и обязанности", — заявил украинский президент.



Прежняя украинская власть, чтобы удержаться, нуждалась в новых врагах и новых героях. Одним из тех, кого поставили на пьедестал, оказался Степан Бандера. Новый президент, похоже, берет курс на объединение нации. И нужен ли ему символ, больше смахивающий на яблоко раздора? vesti.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: шествие, национализм, Бандера География: Украина, Киев — статья прочитана 134 раза Комментарии