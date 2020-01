Мы готовы нанести удар: Хаменеи ответил Трампу после атаки на посольство США 🔊 Воспроизвести IRANIAN SUPREME LEADER PRESS OFFICE



Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на американское посольство в Ираке, сообщает



Накануне несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на американское посольство в Ираке, сообщает ВВС Накануне несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь.



"Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал он.



....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 December 2019







1 января Али Хаменеи выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет делать это решительно.



"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил он.



If the Islamic Republic decides to challenge & fight, it will do so unequivocally. We’re not after wars, but we strongly defend the Iranian nation’s interests, dignity, & glory.



If anyone threatens that, we will unhesitatingly confront & strike them. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 1 January 2020







Также в среду в МИД Ирана был вызван поверенный в делах в Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников.



"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", - говорится в заявлении иранского ведомства.



Как прошел штурм посольства?



В ходе протестов во вторник демонстранты подожгли пост охраны посольства США в Багдаде и ворвались на территорию дипмиссии. Для наведения порядка к посольству были отправлены военнослужащие морской пехоты США.



Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали флаги США.



Иракская полиция через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, а затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции.



Сначала поступали сообщения о том, что дипломаты были эвакуированы из посольства. Однако затем госсекретарь Майк Помпео сообщил телеканалу Fox News, что планов эвакуировать дипмиссию не было, а посол Мэтью Туэллер находился за пределами Ирака в отпуске.



К вечеру 31 декабря протест начал стихать. Как сообщил Би-би-си источник в минздраве Ирака, около 50 человек обратились в больницы из-за воздействия слезоточивого газа.



Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 солдат.



EPA Image caption Во вторник протестующие подожгли КПП посольства и ворвались внутрь



Чем возмущены демонстранты?



В минувшее воскресенье авиация США нанесла удары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате которых погибли как минимум 25 человек, более 50 получили ранения.



По сообщению из Пентагона, "оборонительные удары" были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка использовала для нападения на коалиционные силы.



Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник и четверо американских военнослужащих получили ранения.



Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что авиаудары американцев нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном.



Глава "Катаиб Хезболлы" пообещал дать жесткий ответ на действия США. Власти Ирана назвали авиаудары "четким примером терроризма".



REUTERS Image caption База группировки "Катаиб Хезболла" была атакована во время налета авиации США



"Катаиб Хезболла" - военизированная шиитская иракская группировка, которая была сформирована в 2007 году при поддержке Ирана.



По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.



Как считает американская администрация, КСИР выступает главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США, по всему Ближнему Востоку. После этого Трамп написал в своем "Твиттере", что атаку организовали власти Ирана."Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал он.1 января Али Хаменеи выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет делать это решительно."Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", - заявил он.Также в среду в МИД Ирана был вызван поверенный в делах в Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников."Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", - говорится в заявлении иранского ведомства.В ходе протестов во вторник демонстранты подожгли пост охраны посольства США в Багдаде и ворвались на территорию дипмиссии. Для наведения порядка к посольству были отправлены военнослужащие морской пехоты США.Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке", "Нет Америке", бросали камни и сжигали флаги США.Иракская полиция через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, а затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции.Сначала поступали сообщения о том, что дипломаты были эвакуированы из посольства. Однако затем госсекретарь Майк Помпео сообщил телеканалу Fox News, что планов эвакуировать дипмиссию не было, а посол Мэтью Туэллер находился за пределами Ирака в отпуске.К вечеру 31 декабря протест начал стихать. Как сообщил Би-би-си источник в минздраве Ирака, около 50 человек обратились в больницы из-за воздействия слезоточивого газа.Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 солдат.В минувшее воскресенье авиация США нанесла удары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла", в результате которых погибли как минимум 25 человек, более 50 получили ранения.По сообщению из Пентагона, "оборонительные удары" были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка использовала для нападения на коалиционные силы.Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник и четверо американских военнослужащих получили ранения.Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что авиаудары американцев нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном.Глава "Катаиб Хезболлы" пообещал дать жесткий ответ на действия США. Власти Ирана назвали авиаудары "четким примером терроризма"."Катаиб Хезболла" - военизированная шиитская иракская группировка, которая была сформирована в 2007 году при поддержке Ирана.По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.Как считает американская администрация, КСИР выступает главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США, по всему Ближнему Востоку. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: ЦРУ, беспорядки, США, Иран, погибшие — статья прочитана 179 раз Комментарии