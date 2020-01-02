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В новогоднюю ночь пострадали люди
У троих мужчин сильно травмированы руки. Также в Шилутском районе загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. Несколько человек пострадали в Новый год из-за петард, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию.
Так, в Алитусе в 3:12 утра в среду мужчина 1987 года рождения обратился в местную больницу из-за того, что петарда взорвалась у него в руках. При взрыве пострадавшему оторвало часть пальца. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.
В Биржае около часа ночи местный житель 1988 года рождения обратился в больницу из-за того, что ему оторвало кисть и запястье.
В Вильнюсе был травмирован молодой человек 2002 года рождения. Ему оторвало кисть при запуске петарды на балконе.
Кроме того, 31 декабря в 23:45 в деревне Тракседжяй Шилутскго района загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. В итоге пострадали комнаты, мебель и утварь. Ущерб из-за возгорания составил более 11 тысяч евро.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: пострадавшие, фейверки
География: Литва
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