В новогоднюю ночь пострадали люди 🔊 Воспроизвести



У троих мужчин сильно травмированы руки. Также в Шилутском районе загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. Несколько человек пострадали в Новый год из-за петард, сообщает



Так, в Алитусе в 3:12 утра в среду мужчина 1987 года рождения обратился в местную больницу из-за того, что петарда взорвалась у него в руках. При взрыве пострадавшему оторвало часть пальца. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.



В Биржае около часа ночи местный житель 1988 года рождения обратился в больницу из-за того, что ему оторвало кисть и запястье.



В Вильнюсе был травмирован молодой человек 2002 года рождения. Ему оторвало кисть при запуске петарды на балконе.



Кроме того, 31 декабря в 23:45 в деревне Тракседжяй Шилутскго района загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. В итоге пострадали комнаты, мебель и утварь. Ущерб из-за возгорания составил более 11 тысяч евро. У троих мужчин сильно травмированы руки. Также в Шилутском районе загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. Несколько человек пострадали в Новый год из-за петард, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию.Так, в Алитусе в 3:12 утра в среду мужчина 1987 года рождения обратился в местную больницу из-за того, что петарда взорвалась у него в руках. При взрыве пострадавшему оторвало часть пальца. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.В Биржае около часа ночи местный житель 1988 года рождения обратился в больницу из-за того, что ему оторвало кисть и запястье.В Вильнюсе был травмирован молодой человек 2002 года рождения. Ему оторвало кисть при запуске петарды на балконе.Кроме того, 31 декабря в 23:45 в деревне Тракседжяй Шилутскго района загорелся дом, предположительно, из-за запуска петард во дворе. В итоге пострадали комнаты, мебель и утварь. Ущерб из-за возгорания составил более 11 тысяч евро. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: пострадавшие, фейверки География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии