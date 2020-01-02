В России задержали гражданина Литвы, находившегося в федеральном розыске 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Londondeposit



На мужчину заведено дело по статье российского УК о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека, сообщает



Об этом сообщает портал "Псковская лента новостей" со ссылкой на заявление ведомства.



46-летнего мужчину удалось задержать во время паспортного контроля.



Гражданин Литвы разыскивается по статье российского Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальное наказание по ней – до двух лет тюрьмы.



Разыскиваемого передали сотрудникам полиции. На мужчину заведено дело по статье российского УК о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека, сообщает Sputnik Литва . Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Литвы, находящегося в федеральном розыске, в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" на российско-латвийской границе.Об этом сообщает портал "Псковская лента новостей" со ссылкой на заявление ведомства.46-летнего мужчину удалось задержать во время паспортного контроля.Гражданин Литвы разыскивается по статье российского Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальное наказание по ней – до двух лет тюрьмы.Разыскиваемого передали сотрудникам полиции. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, граница, контроль — статья прочитана 220 раз Комментарии