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В России задержали гражданина Литвы, находившегося в федеральном розыске
На мужчину заведено дело по статье российского УК о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека, сообщает Sputnik Литва. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Литвы, находящегося в федеральном розыске, в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" на российско-латвийской границе.
Об этом сообщает портал "Псковская лента новостей" со ссылкой на заявление ведомства.
46-летнего мужчину удалось задержать во время паспортного контроля.
Гражданин Литвы разыскивается по статье российского Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Максимальное наказание по ней – до двух лет тюрьмы.
Разыскиваемого передали сотрудникам полиции.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, в Европе
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