В Белоруссии на границе с Литвой открыли новую погранзаставу

В настоящий момент осталось выполнить небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны, рассказали в Госпогранкомитете. В Белоруссии на участке ответственности Сморгонской пограничной группы прошло торжественное открытие погранзаставы "Каменный Лог". Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Белоруссии.
По данным ведомства, появление заставы на этом участке обусловлено совершенствованием инфраструктуры. Также это актуально в свете укрепления пограничной безопасности государства.
Отмечается, что застава "Каменный Лог" оборудована современной техникой и средствами охраны границы. Комплекс состоит из административного здания, автономной котельной, хранилища техники, заправочной станции и собственной скважины со станцией обезжелезивания.
Также для пограничников подготовили квартиры с мебелью и бытовой техникой, а перед домом обустроили детскую площадку.
Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо заявил, что осталось выполнить небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны.
"Здесь оперативное направление, направление контрабандной деятельности, нелегальной миграции. Здесь мы немного увеличили штат пограничников, и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности", – заявил он.
Белоруссия имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной.
Также для пограничников подготовили квартиры с мебелью и бытовой техникой, а перед домом обустроили детскую площадку.
Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо заявил, что осталось выполнить небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны.
"Здесь оперативное направление, направление контрабандной деятельности, нелегальной миграции. Здесь мы немного увеличили штат пограничников, и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности", – заявил он.
Белоруссия имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной.