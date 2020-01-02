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В Белоруссии на границе с Литвой открыли новую погранзаставу

© Photo : Госпогранкомитет Республики Белоруссия


В настоящий момент осталось выполнить небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны, рассказали в Госпогранкомитете. В Белоруссии на участке ответственности Сморгонской пограничной группы прошло торжественное открытие погранзаставы "Каменный Лог". Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Белоруссии.

По данным ведомства, появление заставы на этом участке обусловлено совершенствованием инфраструктуры. Также это актуально в свете укрепления пограничной безопасности государства.
Отмечается, что застава "Каменный Лог" оборудована современной техникой и средствами охраны границы. Комплекс состоит из административного здания, автономной котельной, хранилища техники, заправочной станции и собственной скважины со станцией обезжелезивания.

© PHOTO : ГОСПОГРАНКОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИЯ Открытие погранзаставы "Каменный лог" в Белоруссии


Также для пограничников подготовили квартиры с мебелью и бытовой техникой, а перед домом обустроили детскую площадку.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо заявил, что осталось выполнить небольшой объем работ по инженерному оборудованию рубежей и подключению новых систем охраны.

"Здесь оперативное направление, направление контрабандной деятельности, нелегальной миграции. Здесь мы немного увеличили штат пограничников, и это заметно отразилось на показателях оперативно-служебной деятельности", – заявил он.

Белоруссия имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной.
lt.sputniknews.ru
Категории: в Беларуси, общество, политика
Ключевые слова: граница, открытие, застава
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 2 января, 08:30

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