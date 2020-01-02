Таинственный человек, который открыл Путина: «Я должен был найти нового президента. Путин был лучшим» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Вяткин



В декабре 1999 года в Кремле было жарко. Тяжелобольной Ельцин понимал, что уже не справится. Из всех претендентов на пост главы государства он выбрал никому не известного Путина. Валентин Юмашев, первый открывший Путина, в деталях описывает свое участие в операции, которую в России часто называют «Наследник трона».



Несколько человек на последних рядах. Скромная аудитория пражского философского факультета Карлова университета. Справа в конце усаживается женщина средних лет с такой же прической, какая была у нее в ту судьбоносную ночь, когда мир встречал новое тысячелетие, а ее отец прощался с президентским троном. Татьяна Борисовна Дьяченко-Юмашева, дочь первого российского президента Бориса Ельцина. Она сидит рядом с Жанной Немцовой, дочерью Бориса Немцова, который должен был стать наследником Ельцина (а потом был убит). Почему в итоге выбор пал на Владимира Путина? Об этом рассказывает мужчина, стоящий у доски. Это супруг Дьяченко Валентин Юмашев, одна из самых таинственных фигур прошлой и современной России. Несколько человек на последних рядах. Скромная аудитория пражского философского факультета Карлова университета. Справа в конце усаживается женщина средних лет с такой же прической, какая была у нее в ту судьбоносную ночь, когда мир встречал новое тысячелетие, а ее отец прощался с президентским троном. Татьяна Борисовна Дьяченко-Юмашева, дочь первого российского президента Бориса Ельцина. Она сидит рядом с Жанной Немцовой, дочерью Бориса Немцова, который должен был стать наследником Ельцина (а потом был убит). Почему в итоге выбор пал на Владимира Путина? Об этом рассказывает мужчина, стоящий у доски. Это супруг Дьяченко Валентин Юмашев, одна из самых таинственных фигур прошлой и современной России.



У ворот Кремля стояла воображаемая очередь из желающих, так как многие метили на трон. Именно накануне последнего дня уходящего века шла подготовка к перемене, которая стала исторической не только для России. Поучаствовать в принятии чрезвычайно сложного и скрываемого от общественности решения о том, что делать дальше, пришлось и главе президентской администрации (с декабря 1998 года), а затем советнику главы государства Валентину Юмашеву.



За последние 20 лет он дал всего шесть интервью. И только избранным журналистам.



В Чешскую Республику Валентина Юмашева пригласил Александр Морозов из Академического центра Бориса Немцова по исследованию современной России при Карловом университете. Однако его визит в Прагу не привлек особого внимания журналистов и телекамер. Юмашев приехал всего на один день.



Ему никогда не нравилось повышенное внимание. Он был и остается человеком в тени, который, однако, во второй половине 90-х годов прошлого века и на рубеже тысячелетий влиял на ход российской истории больше, чем какой-либо другой политик. Именно его многие обвиняют (а другие за то же благодарят), что он привел к власти нынешнего лидера — Владимира Путина.



Глава Семьи



Выступая в аудитории философского факультета Карлова университета в Праге, Юмашев ответил на вопрос «Деник Н», действительно ли он сыграл принципиальную роль в поисках нового президента. Юмашев в деталях описал свое участие в операции, которую в России часто называют «Наследник трона». Но версию о преемственности он опроверг. По его словам, никакого сговора между спецслужбами или закулисных интриг Семьи не было.



Семья



Во время правления президента Ельцина в России появилось понятие «Семья». Так называли ближайших друзей, родственников и соратников президента, которые, зачастую не занимая официальных постов, управляли целой страной.



В какой-то момент зятя Ельцина Юмашева считали главой Семьи.



Но он якобы отнюдь не был лидером Семьи, как о нем часто пишут. Также, по его словам, он не искал человека, который гарантировал бы ему и его близким безнаказанность и не стал бы расследовать, каким путем они получили свое состояние. Он не был «монстром, который привел Путина в Кремль по требованию КГБ, а теперь сам рвется к власти», как о нем говорил бывший советник Путина Андрей Илларионов и известный российский журналист Александр Проханов и многие другие.



В российских и зарубежных СМИ Юмашева часто выставляют демоном, который дергал и до сих пор дергает за самые важные ниточки в российском государстве. Якобы многие ему благодарны, другие ему обязаны, и третьи его боятся, потому что он знает больше, чем любой другой смертный в России. Его также преподносят как богатого человека, который, оставаясь в тени, не ищет славы, а жаждет только денег и власти.



Однако сам Юмашев настаивает на том, что просто делает свою работу, что абсолютное большинство статей и книг о происходившем и происходящем в Кремле — это вымысел и плод больной журналистской фантазии.



«Вы все равно мне не поверите, что бы я ни сказал», — сетует он и на этот раз, а потом все-таки отвечает на несколько вопросов «Деник Н». Он излагает свою версию событий, которые изменили ход российской истории.



Deník N: Судя по тому, что известно о приходе Путина в Кремль и что, например, описывает непосредственный участник событий рубежа тысячелетий режиссер Виталий Манский в своем фильме «Свидетели Путина», не скажешь, что в случае Путина, как Вы утверждаете, новая авторитетная фигура возникла естественным образом.



Также слабо верится, что в марте 2000 года после того, как Ельцин де-факто назначил Путина своим наследником, прошли по-настоящему демократические и свободные выборы. Все это скорее похоже на крупномасштабную и сложную операцию, нацеленную на сохранение Семьи у власти…



Валентин Юмашев: Фильма Манского я не видел, но кино — это всегда манипуляция. Скажите, что в приходе Путина к власти вам не нравится.



— Но я не гражданка Российской Федерации, поэтому мне лично безразлично, как Вы сделали Владимира Путина главой государства.



— Тогда что Вас не устраивает?



— Ничего. Правда, несколько необычным кажется то, что родственники президента Ельцина работали в Кремле.



— Какие родственники?



— Дочь Татьяна официально являлась советником своего отца-президента. А Вы даже возглавили президентскую администрацию.



— Когда я работал в Кремле, я не был его родственником. Я вообще не имел к нему никакого отношения. На его дочери я женился в 2002 году (Путин сменил Ельцина на посту на рубеже 1999/2000 года — прим. авт.).



Мы оба ранее состояли в браке. Так о каких родственных связях идет речь… Вы меня понимаете? Проблема родственников отпадает.



— Новогодней ночью 1999 года тяжелобольной Ельцин назвал своего наследника — практически никому неизвестного Путина, и через три месяца его выбрали главой ядерной державы. Вряд ли можно говорить о свободных и демократических выборах, если сначала называют подходящего кандидата, а потом напрягают все силы, пользуясь своим исключительным положением, для того, чтобы в нечестной борьбе победил именно он…



— Что Вы имеете в виду, когда говорите, что мы назвали наследника? Нет, нет и нет. Такого не было.



В тот момент обсуждались две основные фигуры: Лужков и Примаков. Когда Путин только появился, то есть за три месяца до выборов, его рейтинг составлял три процента. Его никто не знал. Вся политическая элита на тот момент была убеждена, что на следующих выборах победит или Примаков, или Лужков. Но Путин становился все сильнее и сильнее…



— Почему он становился все сильнее и сильнее?



— Потому что с ним конкурировал слабый Лужков, который в политическом отношении проигрывал по всем параметрам, и Примаков тоже не мог с ним равняться. Просто каждую неделю люди могли сравнивать, что говорит Лужков, что говорит Примаков и что говорит Путин. У первых двух рейтинг постепенно падал, а у Путина медленно рос.



Борис Николаевич заявил, что Путин будет исполнять обязанности премьера (в августе 1999 года Ельцин назначил прежнего главу спецслужбы ФСБ, бывшего офицера КГБ Путина премьером, а 31 декабря 1999 — исполняющим обязанности президента; выборы состоялись в марте 2001 года — прим. авт.), и добавил: «Я надеюсь, что вы проголосуете за него». Тогда вся политическая элита была убеждена, что президент ошибся и что этот человек победить не может.



— А Вы?



— Я был уверен, что он победит.



— Почему Вы так решили?



— Я видел, как работает Примаков, и видел, как работает Лужков. Все это было не то. Люди тогда уже устали от политиков, которых видели на протяжении всех 90-х годов. Они хотели чего-то нового.



И Путин стал явлением — совершенно новое лицо. Каждый видел в нем нечто близкое для себя. Демократы, которых представлял Союз правых сил, Чубайс и Кириенко, ожидали от него реформ.



«Силовики» (так в России называют вооруженные силы, включая спецслужбы — прим. авт.) видели в Путине своего человека, который еще в 1991 году был полковником КГБ.



Люди, которые мечтали о сильном хозяине, возлагали на него надежды, поскольку было известно, что он занимался экономикой целого огромного города (в начале 90-х Путин возглавлял Комитет по внешним связям в Санкт-Петербурге — прим. авт.), и у него все получалось.



Поскольку это был совершенно неизвестный человек, у каждого сложилось свое личное представление о нем.



Но Путину действительно удавалось абсолютно точно сформулировать некоторые тезисы. И они находили большой отклик. Это я знал еще с 1997 года. В том числе поэтому во Владимира Владимировича буквально влюбился Глеб Павловский (советский диссидент, а впоследствии известный политолог, журналист и телеведущий — прим. авт.). Так же Путина восприняли многие российские интеллектуалы.



Премьер-министр РФ Владимир Путин



Я хорошо помню первую инаугурацию Путина в Кремле. Абсолютно демократическая, цивилизованная и либеральная атмосфера. Люди с восторгом обнимались и целовались, потому что пришел человек, который гарантировал: возвращения назад к коммунизму не будет.



В Кремле тогда воцарилась совершенно либеральная атмосфера. Все, чем грозило избрание Лужкова или Примакова, миновало. При Путине это было исключено.



Поэтому говорить об «операции Наследник» бессмысленно. Разве Обама не ездил по стране и не говорил американцам: «Давайте голосовать за Клинтон?» А что такого ужасного сказал Борис Николаевич? «Смотрите-ка, я вижу хорошего человека, который может быть президентом».



По словам Юмашева, Путина в Кремль привела команда реформаторов. Благодаря им в 1997 году он стал начальником Главного контрольного управления.



«Тогда мы встретились впервые», — говорит Юмашев, который в то время возглавлял администрацию президента. «Через полгода он пришел ко мне и сказал, что уже сделал все необходимое, провел нужные изменения, и поэтому я, мол, должен отпустить его. Я ответил „нет" и сделал его своим заместителем.



Ведь скромный Путин подготовил тогда отличный анализ сложной ситуации, один из лучших. Он предложил прекрасную стратегию и тактику. Уже когда я стал главой президентской администрации, Борис Николаевич дал мне задание: найти к 2000 году кандидата, который победит на выборах.



В 1997 году я думал, что моя задача выполнена, и этот человек — Борис Немцов. Потом случился кризис, и популярность Немцова упала до уровня социологической погрешности. Он уже не мог баллотироваться в президенты». И тогда Юмашев неожиданно вспомнил другое имя.



Я бы хотел подчеркнуть, что на самом деле эта поддержка уходящего президента могла Путину не нравиться! Потому что Ельцин в тот момент был крайне непопулярным. Его связывали с ненавистной Семьей, с Березовским (Борис Березовский был видным медиа-магнатов, олигархом и человеком, который играл в Кремле роль серого кардинала; в 2013 году его нашли мертвым в его доме в Англии — прим. авт.).



Вы только посмотрите на СМИ того времени: Путина в первую очередь упрекали в том, что он член Семьи и что в президентское кресло его посадил Березовский…



Но Путин вел себя так, что люди верили ему. Он отличался очень точными формулировками. Он ездил по стране. Одновременно с этим в основном на канале НТВ тогда выступали представители оппозиции и кандидатов Примакова и Лужкова, которые критиковали Путина за мнимую связь с Семьей.



Но в телевизоре все говорили и говорили, а люди видели в реальности совершенно другого человека. Того, кто точно не входил ни в какую Семью и не был ставленником Березовского или Юмашева, как вы намекаете.



— А чьим он был?



— Он был свой. Как говорится, «наш человек». Люди за таких голосуют.



— Почему Ельцин де-факто передал скипетр Путину именно 31 декабря?



— Ельцин видел, что нам предстоит. Он понимал, что по сути ведется война, которая в любой момент может разрушить планы Путина. О Ельцине всегда говорили, что он любит власть и никогда добровольно от нее не откажется… Так говорят и о Путине сегодня. Как будто ничего не изменилось. Уже тогда писали, что Ельцин создаст Союзное государство России и Белоруссии и в июле 2000 года станет президентом этого нового Союза еще лет на десять — двадцать. Недавно я опять прочитал об этом в газете, как в декабре 1999 года. С тех пор политологи не придумали ничего нового.



Решать проблему наследника в Кремле начали еще во время второго президентского срока Ельцина, когда состояние здоровья главы государства стремительно ухудшалось. Звучали разные имена: премьера Виктора Черномырдина, молодого реформатора Бориса Немцова, помощника и пресс-секретаря Сергея Ястржембского…



После дефолта 1998 года общественность стала относиться к молодым реформаторам резко негативно, поэтому ни один из них больше не рассматривался. Тогда, в том числе благодаря Валентину Юмашеву, и начала восходить звезда Владимира Путина.



Борис Николаевич пожертвовал семью месяцами своего президентства (очередные выборы должны были пройти в июле 2000 года — прим. авт.), чтобы Путин успел стать президентом на волне растущей популярности. Поэтому Ельцин ушел 31 декабря.



Но все равно Путин мог проиграть в марте на внеочередных президентских выборах. Или мог быть второй тур. Элита относилась к нему очень осторожно, не понимая, что это за человек.



Кроме того, на парламентских выборах в 1999 году неожиданно победила Коммунистическая партия. И у нас оставалось несколько месяцев, чтобы что-то изменить. Тем временем в печати публиковались все новые и новые статьи о том, что Путин — марионетка в руках Семьи. Но, на удивление, на людей это не подействовало. Напротив, верх взяла харизма сильного человека.



— А что же произошло с этим харизматичным политиком за последние 20 лет?



— Много чего… Во-первых, он видел, как чернят Ельцина средства массовой информации. А ведь ему нужно ставить памятники за то, что он сделал для России. Но журналисты называли его пьяницей, человеком, разрушившим страну, утверждали, что во имя собственной безопасности он пожертвовал властью (оппозиция обвиняла Ельцина в том, что он выбрал Путина себе в наследники, поскольку тот пообещал ему не трогать всю семью, не преследовать ее и не расследовать, кто и как завладел такими большими состояниями — прим. авт.).



Владимир Владимирович видел, что творят средства массовой информации, что они создают неправильный образ Ельцина. Ведь он был не коррупционером, а честным человеком.



К примеру, тогда писали, что Семья контролирует до 70% промышленности России. Но Владимир Владимирович знал, что Семья ничего не контролирует, и говорил себе: «Мне это надо? Через четыре года и про меня будут так говорить. Мол, я коррупционер, и в Кремле работают мои дочки…»



— Поэтому он решил заткнуть журналистам рот?



— Он выяснил, что телеканал НТВ (в то время он входил в медиа-холдинг олигарха Владимира Гусинского и критиковал Кремль, чеченскую войну и самого Путина; после прихода Путина к власти телеканал де-факто был национализирован — прим. авт.) взял 700 миллионов рублей в кредит. У государственной корпорации «Газпром». Вы взяли кредит? Возвращайте-ка деньги. А если не можете, то вас возглавит новое руководство.



То же произошло и с Первым каналом Бориса Березовского. «Парень, ты меня подводишь», — думал Путин, когда смотрел новости на этом канале, и вскоре у него появились новый владелец и новое руководство.



Путину было необходимо, чтобы в сложной ситуации, когда нужно было провести некоторые очень сложные реформы, общественность его поддерживала. Поэтому во главе каналов ему нужны были люди, которые понимали бы, как со всей ответственностью подойти к этому вопросу.



— Риторика первого президентского срока Путина принципиально отличается от риторики последующих, не говоря уже о сегодняшнем дне. Почему произошел перелом в его отношении к оппозиции и Западу?



— Путин извлекал уроки. Произошел ряд событий: война в Югославии, НАТО расширился на восток… Кстати, Путин уже несколько раз объяснял, почему его воззрения так изменились. Он менялся сам. Он понимал, что должен что-то предпринимать, и был глубоко убежден, что действует во благо своей страны. Он считал, что если будет контролировать НТВ, то для России так будет лучше. Так будет меньше лжи.



Автор: Петра Прохазкова (Petra Procházková) для DenikN, Чехия, перевод Ровно 20 лет назад, в декабре 1999 года, в Кремле было жарко. Тяжелобольной Борис Николаевич Ельцин с каждым днем дышал все хуже и хуже. Он понимал, что, несмотря на огромную силу воли, уже не справится. Он больше не мог занимать пост президента.У ворот Кремля стояла воображаемая очередь из желающих, так как многие метили на трон. Именно накануне последнего дня уходящего века шла подготовка к перемене, которая стала исторической не только для России. Поучаствовать в принятии чрезвычайно сложного и скрываемого от общественности решения о том, что делать дальше, пришлось и главе президентской администрации (с декабря 1998 года), а затем советнику главы государства Валентину Юмашеву.За последние 20 лет он дал всего шесть интервью. И только избранным журналистам.В Чешскую Республику Валентина Юмашева пригласил Александр Морозов из Академического центра Бориса Немцова по исследованию современной России при Карловом университете. Однако его визит в Прагу не привлек особого внимания журналистов и телекамер. Юмашев приехал всего на один день.Ему никогда не нравилось повышенное внимание. Он был и остается человеком в тени, который, однако, во второй половине 90-х годов прошлого века и на рубеже тысячелетий влиял на ход российской истории больше, чем какой-либо другой политик. Именно его многие обвиняют (а другие за то же благодарят), что он привел к власти нынешнего лидера — Владимира Путина.Выступая в аудитории философского факультета Карлова университета в Праге, Юмашев ответил на вопрос «Деник Н», действительно ли он сыграл принципиальную роль в поисках нового президента. Юмашев в деталях описал свое участие в операции, которую в России часто называют «Наследник трона». Но версию о преемственности он опроверг. По его словам, никакого сговора между спецслужбами или закулисных интриг Семьи не было.Но он якобы отнюдь не был лидером Семьи, как о нем часто пишут. Также, по его словам, он не искал человека, который гарантировал бы ему и его близким безнаказанность и не стал бы расследовать, каким путем они получили свое состояние. Он не был «монстром, который привел Путина в Кремль по требованию КГБ, а теперь сам рвется к власти», как о нем говорил бывший советник Путина Андрей Илларионов и известный российский журналист Александр Проханов и многие другие.В российских и зарубежных СМИ Юмашева часто выставляют демоном, который дергал и до сих пор дергает за самые важные ниточки в российском государстве. Якобы многие ему благодарны, другие ему обязаны, и третьи его боятся, потому что он знает больше, чем любой другой смертный в России. Его также преподносят как богатого человека, который, оставаясь в тени, не ищет славы, а жаждет только денег и власти.Однако сам Юмашев настаивает на том, что просто делает свою работу, что абсолютное большинство статей и книг о происходившем и происходящем в Кремле — это вымысел и плод больной журналистской фантазии.«Вы все равно мне не поверите, что бы я ни сказал», — сетует он и на этот раз, а потом все-таки отвечает на несколько вопросов «Деник Н». Он излагает свою версию событий, которые изменили ход российской истории.Фильма Манского я не видел, но кино — это всегда манипуляция. Скажите, что в приходе Путина к власти вам не нравится.— Тогда что Вас не устраивает?— Какие родственники?— Когда я работал в Кремле, я не был его родственником. Я вообще не имел к нему никакого отношения. На его дочери я женился в 2002 году (Путин сменил Ельцина на посту на рубеже 1999/2000 года — прим. авт.).Мы оба ранее состояли в браке. Так о каких родственных связях идет речь… Вы меня понимаете? Проблема родственников отпадает.— Что Вы имеете в виду, когда говорите, что мы назвали наследника? Нет, нет и нет. Такого не было.В тот момент обсуждались две основные фигуры: Лужков и Примаков. Когда Путин только появился, то есть за три месяца до выборов, его рейтинг составлял три процента. Его никто не знал. Вся политическая элита на тот момент была убеждена, что на следующих выборах победит или Примаков, или Лужков. Но Путин становился все сильнее и сильнее…— Потому что с ним конкурировал слабый Лужков, который в политическом отношении проигрывал по всем параметрам, и Примаков тоже не мог с ним равняться. Просто каждую неделю люди могли сравнивать, что говорит Лужков, что говорит Примаков и что говорит Путин. У первых двух рейтинг постепенно падал, а у Путина медленно рос.Борис Николаевич заявил, что Путин будет исполнять обязанности премьера (в августе 1999 года Ельцин назначил прежнего главу спецслужбы ФСБ, бывшего офицера КГБ Путина премьером, а 31 декабря 1999 — исполняющим обязанности президента; выборы состоялись в марте 2001 года — прим. авт.), и добавил: «Я надеюсь, что вы проголосуете за него». Тогда вся политическая элита была убеждена, что президент ошибся и что этот человек победить не может.— Я был уверен, что он победит.— Я видел, как работает Примаков, и видел, как работает Лужков. Все это было не то. Люди тогда уже устали от политиков, которых видели на протяжении всех 90-х годов. Они хотели чего-то нового.И Путин стал явлением — совершенно новое лицо. Каждый видел в нем нечто близкое для себя. Демократы, которых представлял Союз правых сил, Чубайс и Кириенко, ожидали от него реформ.«Силовики» (так в России называют вооруженные силы, включая спецслужбы — прим. авт.) видели в Путине своего человека, который еще в 1991 году был полковником КГБ.Люди, которые мечтали о сильном хозяине, возлагали на него надежды, поскольку было известно, что он занимался экономикой целого огромного города (в начале 90-х Путин возглавлял Комитет по внешним связям в Санкт-Петербурге — прим. авт.), и у него все получалось.Поскольку это был совершенно неизвестный человек, у каждого сложилось свое личное представление о нем.Но Путину действительно удавалось абсолютно точно сформулировать некоторые тезисы. И они находили большой отклик. Это я знал еще с 1997 года. В том числе поэтому во Владимира Владимировича буквально влюбился Глеб Павловский (советский диссидент, а впоследствии известный политолог, журналист и телеведущий — прим. авт.). Так же Путина восприняли многие российские интеллектуалы.Я хорошо помню первую инаугурацию Путина в Кремле. Абсолютно демократическая, цивилизованная и либеральная атмосфера. Люди с восторгом обнимались и целовались, потому что пришел человек, который гарантировал: возвращения назад к коммунизму не будет.В Кремле тогда воцарилась совершенно либеральная атмосфера. Все, чем грозило избрание Лужкова или Примакова, миновало. При Путине это было исключено.Поэтому говорить об «операции Наследник» бессмысленно. Разве Обама не ездил по стране и не говорил американцам: «Давайте голосовать за Клинтон?» А что такого ужасного сказал Борис Николаевич? «Смотрите-ка, я вижу хорошего человека, который может быть президентом».Я бы хотел подчеркнуть, что на самом деле эта поддержка уходящего президента могла Путину не нравиться! Потому что Ельцин в тот момент был крайне непопулярным. Его связывали с ненавистной Семьей, с Березовским (Борис Березовский был видным медиа-магнатов, олигархом и человеком, который играл в Кремле роль серого кардинала; в 2013 году его нашли мертвым в его доме в Англии — прим. авт.).Вы только посмотрите на СМИ того времени: Путина в первую очередь упрекали в том, что он член Семьи и что в президентское кресло его посадил Березовский…Но Путин вел себя так, что люди верили ему. Он отличался очень точными формулировками. Он ездил по стране. Одновременно с этим в основном на канале НТВ тогда выступали представители оппозиции и кандидатов Примакова и Лужкова, которые критиковали Путина за мнимую связь с Семьей.Но в телевизоре все говорили и говорили, а люди видели в реальности совершенно другого человека. Того, кто точно не входил ни в какую Семью и не был ставленником Березовского или Юмашева, как вы намекаете.— Он был свой. Как говорится, «наш человек». Люди за таких голосуют.— Ельцин видел, что нам предстоит. Он понимал, что по сути ведется война, которая в любой момент может разрушить планы Путина. О Ельцине всегда говорили, что он любит власть и никогда добровольно от нее не откажется… Так говорят и о Путине сегодня. Как будто ничего не изменилось. Уже тогда писали, что Ельцин создаст Союзное государство России и Белоруссии и в июле 2000 года станет президентом этого нового Союза еще лет на десять — двадцать. Недавно я опять прочитал об этом в газете, как в декабре 1999 года. С тех пор политологи не придумали ничего нового.Борис Николаевич пожертвовал семью месяцами своего президентства (очередные выборы должны были пройти в июле 2000 года — прим. авт.), чтобы Путин успел стать президентом на волне растущей популярности. Поэтому Ельцин ушел 31 декабря.Но все равно Путин мог проиграть в марте на внеочередных президентских выборах. Или мог быть второй тур. Элита относилась к нему очень осторожно, не понимая, что это за человек.Кроме того, на парламентских выборах в 1999 году неожиданно победила Коммунистическая партия. И у нас оставалось несколько месяцев, чтобы что-то изменить. Тем временем в печати публиковались все новые и новые статьи о том, что Путин — марионетка в руках Семьи. Но, на удивление, на людей это не подействовало. Напротив, верх взяла харизма сильного человека.— Много чего… Во-первых, он видел, как чернят Ельцина средства массовой информации. А ведь ему нужно ставить памятники за то, что он сделал для России. Но журналисты называли его пьяницей, человеком, разрушившим страну, утверждали, что во имя собственной безопасности он пожертвовал властью (оппозиция обвиняла Ельцина в том, что он выбрал Путина себе в наследники, поскольку тот пообещал ему не трогать всю семью, не преследовать ее и не расследовать, кто и как завладел такими большими состояниями — прим. авт.).Владимир Владимирович видел, что творят средства массовой информации, что они создают неправильный образ Ельцина. Ведь он был не коррупционером, а честным человеком.К примеру, тогда писали, что Семья контролирует до 70% промышленности России. Но Владимир Владимирович знал, что Семья ничего не контролирует, и говорил себе: «Мне это надо? Через четыре года и про меня будут так говорить. Мол, я коррупционер, и в Кремле работают мои дочки…»— Он выяснил, что телеканал НТВ (в то время он входил в медиа-холдинг олигарха Владимира Гусинского и критиковал Кремль, чеченскую войну и самого Путина; после прихода Путина к власти телеканал де-факто был национализирован — прим. авт.) взял 700 миллионов рублей в кредит. У государственной корпорации «Газпром». Вы взяли кредит? Возвращайте-ка деньги. А если не можете, то вас возглавит новое руководство.То же произошло и с Первым каналом Бориса Березовского. «Парень, ты меня подводишь», — думал Путин, когда смотрел новости на этом канале, и вскоре у него появились новый владелец и новое руководство.Путину было необходимо, чтобы в сложной ситуации, когда нужно было провести некоторые очень сложные реформы, общественность его поддерживала. Поэтому во главе каналов ему нужны были люди, которые понимали бы, как со всей ответственностью подойти к этому вопросу.— Путин извлекал уроки. Произошел ряд событий: война в Югославии, НАТО расширился на восток… Кстати, Путин уже несколько раз объяснял, почему его воззрения так изменились. Он менялся сам. Он понимал, что должен что-то предпринимать, и был глубоко убежден, что действует во благо своей страны. Он считал, что если будет контролировать НТВ, то для России так будет лучше. Так будет меньше лжи.Автор: Петра Прохазкова (Petra Procházková) для DenikN, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в России, история Ключевые слова: Путин, Ельцин, власть, 20 лет География: Россия — статья прочитана 143 раза Комментарии