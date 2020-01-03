MDR: Меркель намекнули, что участие в крупнейшем параде в истории России Германии не повредит 🔊 Воспроизвести



В своём новогоднем послании лидерам государств Владимир Путин обратился к главе немецкого правительства Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, сообщает MDR. При этом, по мнению телеканала, глава Кремля дал понять, что торжества по поводу празднования 75-летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.



Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за более тесное сотрудничество с Германией, сообщает MDR.



В своём новогоднем послании лидерам государств глава Кремля, в частности, обратился к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, уточняет немецкий телеканал. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за более тесное сотрудничество с Германией, сообщает MDR.В своём новогоднем послании лидерам государств глава Кремля, в частности, обратился к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, уточняет немецкий телеканал.



«Предстоящий год 75‑летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в письме.



В послании Владимиру Путина лидерам Германии также подчёркивается, что «за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов — в том числе в рамках перекрёстных годов научно-образовательных партнёрств».



Праздновать же 75-летие победы над нацистской Германией Россия будет 9 мая 2020 года, продолжает телеканал. По этому случаю в Москве пройдёт «крупнейший военный парад в российской истории», на который съедутся лидеры и главы правительств многих стран.



Пять лет назад, напоминает MDR, канцлер Германии Ангела Меркель не присутствовала в Москве на торжествах по случаю празднования 70-летия победы над нацистской Германией из-за украинского конфликта.



Оригинал новости ИноТВ При этом, по мнению MDR, Владимир Путин дал понять, что торжества по поводу празднования 75‑летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.«Предстоящий год 75‑летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в письме.В послании Владимиру Путина лидерам Германии также подчёркивается, что «за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов — в том числе в рамках перекрёстных годов научно-образовательных партнёрств».Праздновать же 75-летие победы над нацистской Германией Россия будет 9 мая 2020 года, продолжает телеканал. По этому случаю в Москве пройдёт «крупнейший военный парад в российской истории», на который съедутся лидеры и главы правительств многих стран.Пять лет назад, напоминает MDR, канцлер Германии Ангела Меркель не присутствовала в Москве на торжествах по случаю празднования 70-летия победы над нацистской Германией из-за украинского конфликта. russian.rt.com Категории: в Европе, история, политика Ключевые слова: война, Путин, история, память, 9 мая, парад, Меркель — статья прочитана 205 раз Комментарии