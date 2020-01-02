WPolityce Польша : слова Путина находят отклик у некоторых поляков 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, Polish National Digital Archive



Советник президента Польши, рассуждая о словах Путина о начале Второй мировой войны, старается показать, что мнение Польши — это мнение всего Запада. И якобы теперь слова Путина осложнят России путь к примирению с ним. Но даже в Польше эти слова находят отклик. А головной болью они стали не для Израиля, как утверждает Щерский, а для Польши.



Интервью с главой канцелярии президента Польши Анджея Дуды (Andrej Duda) Кшиштофом Щерским (Kszysztof Szczerski).



wPolityce: Владимир Путин назвал довоенного польского посла в Берлине Юзефа Липского (Józef Lipski) «сволочью и антисемитской свиньей». Как Вы прокомментируете это заявление?



Кшиштоф Щерский: Слова президента Путина, касающиеся как Польши, так и стран Запада, созвучны заявлениям, которые сделали посольства РФ в некоторых европейских государствах. Это осложнит победу все чаще звучащих на западе нашего континента аргументов о том, что политику в отношении России необходимо смягчить. Высказывание Путина было искренним, ведь эмоциональные выступления в политике обнажают искренность намерений. Его слова обернутся серьезными последствиями. В первую очередь, они осложнят жизнь тем западным политическим деятелям, которые выступали за смягчение курса в отношении Москвы, а их становилось все больше. Кроме того, своими высказываниями Путин все больше изолирует Россию от Запада, ведь из них следует, что весь он, в том числе Великобритания и Франция, перед Второй мировой войной сотрудничал с Гитлером. Это противопоставляет Россию Западу. Российский президент демонстрирует, что она смотрит на него с презрением и враждебностью. Владимир Путин назвал довоенного польского посла в Берлине Юзефа Липского (Józef Lipski) «сволочью и антисемитской свиньей». Как Вы прокомментируете это заявление?Слова президента Путина, касающиеся как Польши, так и стран Запада, созвучны заявлениям, которые сделали посольства РФ в некоторых европейских государствах. Это осложнит победу все чаще звучащих на западе нашего континента аргументов о том, что политику в отношении России необходимо смягчить. Высказывание Путина было искренним, ведь эмоциональные выступления в политике обнажают искренность намерений. Его слова обернутся серьезными последствиями. В первую очередь, они осложнят жизнь тем западным политическим деятелям, которые выступали за смягчение курса в отношении Москвы, а их становилось все больше. Кроме того, своими высказываниями Путин все больше изолирует Россию от Запада, ведь из них следует, что весь он, в том числе Великобритания и Франция, перед Второй мировой войной сотрудничал с Гитлером. Это противопоставляет Россию Западу. Российский президент демонстрирует, что она смотрит на него с презрением и враждебностью. — На выставке в Москве демонстрировалась, в частности, фотография британского премьер-министра, дружески беседующего с Адольфом Гитлером.



— Это созвучно российскому тезису о том, что причиной начала Второй мировой войны стало Мюнхенское соглашение, а не пакт Молотова — Риббентропа. Слова Путина находят отклик в том числе у некоторых поляков. Ту же интерпретацию событий, что российский президент, представил в радиоэфире депутат от левых сил Мачей Гдула (Maciej Gdula). Он говорит, что в развязывании Второй мировой войны виноват Запад, принимавший неверные решения после Первой мировой. Гораздо более мудрые решения, по мнению Гдулы, принимались после 1945 года. Напомню, что тогда Польшу передали в сферу советского влияния. Однако депутат полагает, что это было умнее, чем создание в 1918 году независимого польского государства. Также звучит российский тезис о том, что Россия в 1945 якобы освободила Запад от руководства, состоявшего из коллаборантов, так что тот якобы обязан ей свободой.



— Судя по всему, те же идеи прозвучат на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, которые организует Путин.



— По всей видимости, они станут важным элементом политической стратегии и процесса возвращения к российскому самосознанию, опирающемуся на тему Великой Отечественной войны.



— Ранее, в январе 2020 года, Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в иерусалимском институт Яд ва-Шем.



— Высказывания Путина — это головная боль в том числе для руководства Израиля. Из сообщений прессы следует, что именно он выступит на этом мероприятии с главной речью. Напрашивается вопрос, соответствуют ли обвинения, которые российский президент выдвигает в адрес Польши и западных стран, тому, как этот период оценивают израильские власти.



— Из уст Путина в Иерусалиме в адрес Польши могут прозвучать еще более серьезные обвинения, чем те, которые он выдвинул в адрес посла Липского.



— Организаторам январского мероприятия следует продумать, что делать с выступлением Путина. Конечно, давать им советы я не вправе, но, думаю, изначальные планы сейчас следовало бы скорректировать. Путин подогревает эмоции вокруг этого события, поскольку будет там главным спикером и интерпретатором истории Второй мировой войны. Следует задуматься, нужно ли предоставлять ему очередные площадки, на которых он будет повторять лживые тезисы? Всем, кто организует мероприятия, связанные со Второй мировой войной, следует подойти к делу ответственно.



— Как польским дипломатам приготовиться к тому, что можно назвать операцией по защите правдивой истории этого конфликта?



— Нам следует спокойно и методично исполнять свои обязанности. 2019 год стал в этом смысле годом, когда нам удалось добиться большого успеха. Мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны, которые организовали в Варшаве, стали важным событием, к нему в беседах с президентом Дудой возвращались политики всего мира. Всем запомнились слова, которые прозвучали тогда из уст польского президента, а до этого были произнесены президентом Штайнмайером в городе Велюнь.



— Представителей России в сентябре 2019 года у нас не было.



Вернер фон Фрич, Юзеф Бек и Вернер фон Бломберг в Берлине, 1935 год



— Это связано с тем, что гостей выбирали по современному, а не по историческому принципу. Российская сторона выразила свое недовольство, но несмотря ни на что мероприятие прошло с большим размахом и никто из зарубежных лидеров не отказался от приезда в Варшаву. Мы последовательно совершаем шаги в верном направлении, в которых нас поддерживают партнеры из европейских стран. В 2019 году мы отмечали 75-ю годовщину участия поляков в освобождении Запада совместно с союзниками.



Впервые этот день в Монте-Кассино отмечали вместе президенты Италии и Польши. На мероприятиях с участием Анджеем Дуды присутствовали монархи из Бельгии, Голландии, Люксембурга. Мы ведем себя активно. Так много добрых слов об истории и роли в ней Польши не звучало давно. Министр иностранных дел Германии присутствовал в Варшаве, когда там отмечали годовщину Варшавского восстания, а канцлер Меркель впервые побывала в этом году в Аушвице. Правдивая, соответствующая фактам версия обстоятельств развязывания Второй мировой войны прозвучала в резолюции Европарламента. Все это показывает, что мы очень хорошо использовали 2019 год. Если мы и дальше будем действовать последовательно, мы увидим новые эффекты.



— В 2020 году нас ждут очередные важные годовщины.



— Круглые даты будут связаны с годовщиной Варшавской битвы, катынского преступления, окончания Второй мировой войны. В последнем случае нам особенно важно заявить о том, что именно для нас и стран нашей части Европы означало завершение этого конфликта. Судьба Польши была не судьбой изолированной страны, а частью великих судеб Европы. В истории нашего континента Польша выступала мерилом свободы: когда она порабощена, порабощена и вся Европа, а когда она свободна, та тоже наслаждается свободой. Мы вписываемся в универсальную европейскую историю.



— То, что Польша нарастила политическую силу, мы увидели в американском законе о военных расходах.



— 2019 год показал, что мы смогли значительно укрепить безопасность Польши как части Запада. Наша страна — важная часть западной системы безопасности.



Автор: Томаш Пласкота (Tomasz Plaskota)для wPolityce, Польша, перевод — Это созвучно российскому тезису о том, что причиной начала Второй мировой войны стало Мюнхенское соглашение, а не пакт Молотова — Риббентропа. Слова Путина находят отклик в том числе у некоторых поляков. Ту же интерпретацию событий, что российский президент, представил в радиоэфире депутат от левых сил Мачей Гдула (Maciej Gdula). Он говорит, что в развязывании Второй мировой войны виноват Запад, принимавший неверные решения после Первой мировой. Гораздо более мудрые решения, по мнению Гдулы, принимались после 1945 года. Напомню, что тогда Польшу передали в сферу советского влияния. Однако депутат полагает, что это было умнее, чем создание в 1918 году независимого польского государства. Также звучит российский тезис о том, что Россия в 1945 якобы освободила Запад от руководства, состоявшего из коллаборантов, так что тот якобы обязан ей свободой.— По всей видимости, они станут важным элементом политической стратегии и процесса возвращения к российскому самосознанию, опирающемуся на тему Великой Отечественной войны.— Высказывания Путина — это головная боль в том числе для руководства Израиля. Из сообщений прессы следует, что именно он выступит на этом мероприятии с главной речью. Напрашивается вопрос, соответствуют ли обвинения, которые российский президент выдвигает в адрес Польши и западных стран, тому, как этот период оценивают израильские власти.— Организаторам январского мероприятия следует продумать, что делать с выступлением Путина. Конечно, давать им советы я не вправе, но, думаю, изначальные планы сейчас следовало бы скорректировать. Путин подогревает эмоции вокруг этого события, поскольку будет там главным спикером и интерпретатором истории Второй мировой войны. Следует задуматься, нужно ли предоставлять ему очередные площадки, на которых он будет повторять лживые тезисы? Всем, кто организует мероприятия, связанные со Второй мировой войной, следует подойти к делу ответственно.— Нам следует спокойно и методично исполнять свои обязанности. 2019 год стал в этом смысле годом, когда нам удалось добиться большого успеха. Мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны, которые организовали в Варшаве, стали важным событием, к нему в беседах с президентом Дудой возвращались политики всего мира. Всем запомнились слова, которые прозвучали тогда из уст польского президента, а до этого были произнесены президентом Штайнмайером в городе Велюнь.— Это связано с тем, что гостей выбирали по современному, а не по историческому принципу. Российская сторона выразила свое недовольство, но несмотря ни на что мероприятие прошло с большим размахом и никто из зарубежных лидеров не отказался от приезда в Варшаву. Мы последовательно совершаем шаги в верном направлении, в которых нас поддерживают партнеры из европейских стран. В 2019 году мы отмечали 75-ю годовщину участия поляков в освобождении Запада совместно с союзниками.Впервые этот день в Монте-Кассино отмечали вместе президенты Италии и Польши. На мероприятиях с участием Анджеем Дуды присутствовали монархи из Бельгии, Голландии, Люксембурга. Мы ведем себя активно. Так много добрых слов об истории и роли в ней Польши не звучало давно. Министр иностранных дел Германии присутствовал в Варшаве, когда там отмечали годовщину Варшавского восстания, а канцлер Меркель впервые побывала в этом году в Аушвице. Правдивая, соответствующая фактам версия обстоятельств развязывания Второй мировой войны прозвучала в резолюции Европарламента. Все это показывает, что мы очень хорошо использовали 2019 год. Если мы и дальше будем действовать последовательно, мы увидим новые эффекты.— Круглые даты будут связаны с годовщиной Варшавской битвы, катынского преступления, окончания Второй мировой войны. В последнем случае нам особенно важно заявить о том, что именно для нас и стран нашей части Европы означало завершение этого конфликта. Судьба Польши была не судьбой изолированной страны, а частью великих судеб Европы. В истории нашего континента Польша выступала мерилом свободы: когда она порабощена, порабощена и вся Европа, а когда она свободна, та тоже наслаждается свободой. Мы вписываемся в универсальную европейскую историю.— 2019 год показал, что мы смогли значительно укрепить безопасность Польши как части Запада. Наша страна — важная часть западной системы безопасности.Автор: Томаш Пласкота (Tomasz Plaskota)для wPolityce, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: война, Путин, история, память, МИД География: Польша — статья прочитана 190 раз Комментарии