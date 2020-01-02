|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.
По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык, передает РИА Новости.
"Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
География: Латвия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|