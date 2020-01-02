В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском 🔊 Воспроизвести



Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.



По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык, передает



"Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.



В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного. Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык, передает РИА Новости "Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного. РИА Новости Категории: политика, общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Латвия — статья прочитана 216 раз Комментарии