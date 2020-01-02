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В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском



Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.

По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык, передает РИА Новости.

"Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
География: Латвия
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добавлена сегодня, 2 января, 09:00

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