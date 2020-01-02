Ким Чен Ын пригрозил возобновить ядерные испытания и запуски ракет КНДР 🔊 Воспроизвести



Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации, сообщает



Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации, сообщает ВВС Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. В числе прочего он заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия и не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова возобновить ядерные испытания и пуски ракет, приостановленные по итогам переговоров с США.



Заявление Кима прозвучало после четырехдневного съезда партийных лидеров в Пхеньяне, который обычно проводится в конце года.



Как передают государственные СМИ КНДР, власти страны решили больше не связывать себя мораторием, поскольку США продолжили проводить военные учения с Южной Кореей и ввели санкции против Пхеньяна.



"В этих условиях у нас больше нет оснований выполнять договоренности в одностороннем порядке, договоренности, у которых нет второй стороны, это портит наши усилия по достижению мирового ядерного разоружения и нераспространения [ядерного оружия]", - цитирует агентство ЦТАК заявление северокорейского лидера.



Ким также пригрозил, что вскоре "мир увидит новое стратегическое оружие" КНДР, однако детали раскрывать не стал.



Кроме того, лидер КНДР отметил, что санкции США вряд ли будут отменены в ближайшей перспективе, и призвал народ страны "затянуть пояса".



При этом Ким Чен Ын ни разу не назвал имя президента США Дональда Трампа и не упомянул название Южной Кореи. Эксперты видят в этом некоторое смягчение риторики по сравнению с более ранними резкими заявлениями Кима. bbc.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: угроза, оружие, КНДР, ракета, испытание — статья прочитана 206 раз Комментарии