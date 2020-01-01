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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Болгарию начал поступать газ по «Турецкому потоку»
Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил, что 1 января российский газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток», передает RT.
«С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину», — цитирует Болгарское национальное радио Малинова.
Он уточнил, что Болгария будет получать 2,8 млрд куб. м газа ежегодно.
Малинов также отметил готовность болгарской инфраструктуры к получению данного объёма газа.
9 декабря Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток» с 1 января 2020 года.
russian.rt.com
Ключевые слова: газопровод, строительство, Болгария, Турецкий поток
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