В Болгарию начал поступать газ по «Турецкому потоку» 🔊 Воспроизвести © turkstream.info



Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил, что 1 января российский газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток», передает



«С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину», — цитирует Болгарское национальное радио Малинова.



Он уточнил, что Болгария будет получать 2,8 млрд куб. м газа ежегодно.



Малинов также отметил готовность болгарской инфраструктуры к получению данного объёма газа.



9 декабря Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток» с 1 января 2020 года. Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил, что 1 января российский газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток», передает RT «С сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину», — цитирует Болгарское национальное радио Малинова.Он уточнил, что Болгария будет получать 2,8 млрд куб. м газа ежегодно.Малинов также отметил готовность болгарской инфраструктуры к получению данного объёма газа.9 декабря Владимир Малинов заявил, что болгарская сторона готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию по газопроводу «Турецкий поток» с 1 января 2020 года. russian.rt.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газопровод, строительство, Болгария, Турецкий поток — статья прочитана 147 раз Комментарии