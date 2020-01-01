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Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу



Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.



Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

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Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Ватикан, Италия, папа, прихожане
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добавлена сегодня, 1 января, 14:51

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