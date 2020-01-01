Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd— CBS News (@CBSNews) 31 December 2019
Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.
Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.
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Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу.
"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.