Загрузка... Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу 🔊 Воспроизвести



Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News, сообщает



На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.



NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) 31 December 2019 Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News, сообщает РИА Новости На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.



Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.



Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.



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Папа Римский Франциск в среду извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу.



"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Ватикан, Италия, папа, прихожане — статья прочитана 258 раз Комментарии