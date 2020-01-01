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В Гродно Дед Мороз вплавь пересек Неман, чтобы поздравить город с Новым годом

Фото: belta.by


Уроженец Гродно переплыл Неман в костюме Деда Мороза. Таким образом мужчина хотел поздравить родной город с Новым годом, передает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Гродно Филипп Федорчук увлекся зимним плаванием несколько лет назад. С тех пор плавает в открытых водоемах в холодное время постоянно. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге.

"Часто приезжаю на праздники в родной и любимый город. Решил, что стоит покорить и Неман", - рассказывает пловец.

Заплыв - своеобразное поздравление города с новогодними праздниками, поэтому мужчина и надел костюм Деда Мороза. Правда, на середине дистанции его пришлось снять: шуба мешала работать руками в полную силу. "В принципе выполнил, что хотел. Насколько Неман сложная река? Непростая, это точно", - отметил пловец.


Сопровождали во время заплыва мужчину спасатели-осводовцы на лодке. Они отметили, что Неман - река коварная, прежде всего из-за сильного течения, скорость его в черте города составляет около 0,5 м/с. Добавляли сложности и погодные условия. Температура воды в момент заплыва составляла плюс 3 градуса. Воздух был всего на градус теплее. Неподготовленный человек в таких условиях вряд ли смог бы продержаться в воде дольше нескольких минут. Совершать подобные заплывы без должной подготовки и подстраховки со стороны спасателей - смертельно опасно.



Акция прошла при поддержке отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома.

Фото Леонида Щеглова/БелТА
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: Новый год, дед мороз, Гродно, Неман
География: Белоруссия, Гродно
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добавлена сегодня, 1 января, 12:00

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