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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Игроки молодежной сборной России радуются забитой шайбе © РИА Новости / Крис Бэрри


В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.

В рамках 1/4 финала молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев.
РИА Новости
Категории: спорт
Ключевые слова: молодежный чемпионат мира по хоккею
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добавлена сегодня, 1 января, 11:20

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