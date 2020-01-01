Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею 🔊 Воспроизвести Игроки молодежной сборной России радуются забитой шайбе © РИА Новости / Крис Бэрри



В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.



В рамках 1/4 финала молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.



Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев. В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.В рамках 1/4 финала молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев. РИА Новости Категории: спорт Ключевые слова: молодежный чемпионат мира по хоккею — статья прочитана 167 раз Комментарии