|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
В рамках 1/4 финала молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев.
РИА Новости
Категории: спорт
Ключевые слова: молодежный чемпионат мира по хоккею
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|