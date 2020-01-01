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Посмотрите, как Вильнюс встретил 2020-й год





Вильнюс встретил 2020-й год впечатляющими музыкальным, световым и лазерным шоу на Кафедральной площади.

Уже второй год подряд столица создаёт новую прекрасную традицию - горожане и гости литовской столицы собираются на веселую новогоднюю вечеринку у символа города - Колокольной башни, которая в полночь превращается в самые разные зрелищные фигуры, каждый год создавая новые уникальные 3D-видеопроекции.

В течение трех часов Кафедральная площадь в ночь на Новый год радовала собравшихся зрелищным шоу с огнями, лазерами, анимацией и музыкой. Освещенная со всех сторон башня своими красочными преобразованиями очаровывала, становясь то маяком, то шахматными фигурами, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

За 5 минут до наступления 2020-го года под звуковые сопровождение, специально созданное для этой ночи, башня стала еще ярче. Эксклюзивное музыкальное шоу с особыми звуковыми, световыми и лазерными эффектами, прекрасно синхронизированными между собой, увенчало последние минуты особого новогоднего хронометра.
В полночь и в начале Нового года колокольню осветил фейерверк.



Празднование продолжалось до 1 часа ночи. Позже, перед восходом солнца, символически отмечая Лень флага Литвы, колокольня стала трёхцветной.

Фото Саулюса Жюры

Видеосюжет Каститиса Мачюнаса

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой Вильнюсского самоуправления

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, Новый год
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 1 января, 10:50

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