Посмотрите, как Вильнюс встретил 2020-й год 🔊 Воспроизвести







Вильнюс встретил 2020-й год впечатляющими музыкальным, световым и лазерным шоу на Кафедральной площади.



Уже второй год подряд столица создаёт новую прекрасную традицию - горожане и гости литовской столицы собираются на веселую новогоднюю вечеринку у символа города - Колокольной башни, которая в полночь превращается в самые разные зрелищные фигуры, каждый год создавая новые уникальные 3D-видеопроекции.



В течение трех часов Кафедральная площадь в ночь на Новый год радовала собравшихся зрелищным шоу с огнями, лазерами, анимацией и музыкой. Освещенная со всех сторон башня своими красочными преобразованиями очаровывала, становясь то маяком, то шахматными фигурами, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.



За 5 минут до наступления 2020-го года под звуковые сопровождение, специально созданное для этой ночи, башня стала еще ярче. Эксклюзивное музыкальное шоу с особыми звуковыми, световыми и лазерными эффектами, прекрасно синхронизированными между собой, увенчало последние минуты особого новогоднего хронометра. Уже второй год подряд столица создаёт новую прекрасную традицию - горожане и гости литовской столицы собираются на веселую новогоднюю вечеринку у символа города - Колокольной башни, которая в полночь превращается в самые разные зрелищные фигуры, каждый год создавая новые уникальные 3D-видеопроекции.В течение трех часов Кафедральная площадь в ночь на Новый год радовала собравшихся зрелищным шоу с огнями, лазерами, анимацией и музыкой. Освещенная со всех сторон башня своими красочными преобразованиями очаровывала, становясь то маяком, то шахматными фигурами, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.За 5 минут до наступления 2020-го года под звуковые сопровождение, специально созданное для этой ночи, башня стала еще ярче. Эксклюзивное музыкальное шоу с особыми звуковыми, световыми и лазерными эффектами, прекрасно синхронизированными между собой, увенчало последние минуты особого новогоднего хронометра.







Празднование продолжалось до 1 часа ночи. Позже, перед восходом солнца, символически отмечая Лень флага Литвы, колокольня стала трёхцветной.



Фото Саулюса Жюры



Видеосюжет Каститиса Мачюнаса



Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой Вильнюсского самоуправления



В полночь и в начале Нового года колокольню осветил фейерверк.Празднование продолжалось до 1 часа ночи. Позже, перед восходом солнца, символически отмечая Лень флага Литвы, колокольня стала трёхцветной.Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой Вильнюсского самоуправления Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, Новый год География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 181 раз Комментарии