В Китае спустя 10 лет запущена скоростная железная дорога Датун-Сиань

Скоростная железная дорога, связывающая город Датун в провинции Шаньси с городом Сианем на северо-западе Китая, была запущена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.
Строительство скоростной железной дороги Датун — Сиань длиной 859 км стартовало в 2009 году. Время поездки между городами теперь сократилось до шести часов с шестнадцати до запуска дороги.
Секция новой железной дороги между Сианем и Тайюанем, столицей провинции Шаньси, была запущена в эксплуатацию в 2014 году и уже успела принять порядка 93 млн пассажиров.
* * *
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая планируется открыть новую железную дорогу уже в мае 2020 года в рамках развития региональной железнодорожной сети, сообщает агентство Синьхуа.
Строительство железной дороги Афучжун (Айтай-Фуюнь-Чжундун) длиной более 400 стартовало в декабре 2015 года. Она призвана сыграть важную роль в укреплении связей между регионом и прочими районами страны, сообщает ИА REGNUM.
* * *
Китай намерен потратить 800 млрд юаней (около $114,36 млрд) на строительство железных дорог в 2020 году, сообщили в Министерстве транспорта КНР.
Порядка 1,8 трлн юаней должно быть потрачено на строительство дорог и водных путей в Поднебесных, а также около 90 млрд юаней будет выделено на сектор гражданской авиации.
Китай планирует покрыть более 98% сельских территорий сетями транспортной доставки. Инвестиции Китая в основные фонды транспортного сектора в 2019 году, по оценкам Министерства транспорта КНР.
Источник: ИА REGNUM
* * *
Китай намерен потратить 800 млрд юаней (около $114,36 млрд) на строительство железных дорог в 2020 году, сообщили в Министерстве транспорта КНР.
Порядка 1,8 трлн юаней должно быть потрачено на строительство дорог и водных путей в Поднебесных, а также около 90 млрд юаней будет выделено на сектор гражданской авиации.
Китай планирует покрыть более 98% сельских территорий сетями транспортной доставки. Инвестиции Китая в основные фонды транспортного сектора в 2019 году, по оценкам Министерства транспорта КНР.
Источник: ИА REGNUM