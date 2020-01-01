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В Китае спустя 10 лет запущена скоростная железная дорога Датун-Сиань

Фото: russian.news.cn




Скоростная железная дорога, связывающая город Датун в провинции Шаньси с городом Сианем на северо-западе Китая, была запущена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

Строительство скоростной железной дороги Датун — Сиань длиной 859 км стартовало в 2009 году. Время поездки между городами теперь сократилось до шести часов с шестнадцати до запуска дороги.

Секция новой железной дороги между Сианем и Тайюанем, столицей провинции Шаньси, была запущена в эксплуатацию в 2014 году и уже успела принять порядка 93 млн пассажиров.

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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая планируется открыть новую железную дорогу уже в мае 2020 года в рамках развития региональной железнодорожной сети, сообщает агентство Синьхуа.
Строительство железной дороги Афучжун (Айтай-Фуюнь-Чжундун) длиной более 400 стартовало в декабре 2015 года. Она призвана сыграть важную роль в укреплении связей между регионом и прочими районами страны, сообщает ИА REGNUM.

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Китай намерен потратить 800 млрд юаней (около $114,36 млрд) на строительство железных дорог в 2020 году, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Порядка 1,8 трлн юаней должно быть потрачено на строительство дорог и водных путей в Поднебесных, а также около 90 млрд юаней будет выделено на сектор гражданской авиации.

Китай планирует покрыть более 98% сельских территорий сетями транспортной доставки. Инвестиции Китая в основные фонды транспортного сектора в 2019 году, по оценкам Министерства транспорта КНР.

Источник: ИА REGNUM
Инф. «Обзора», ИА Регнум
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: Китай, железные дороги
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добавлена сегодня, 1 января, 08:00

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