«Плохо успевала по истории в школе»: МИД РФ ответил послу США в Польше на слова о виновниках Второй мировой 🔊 Воспроизвести Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер Reuters © Rick Wilking



Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Так она ответила на напоминание Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией. В Госдуме слова посла назвали безграмотными, а МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе, сообщает



Gettyimages.ru © Keystone



Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Об этом она написала в своём Twitter.



«Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — заявила Мосбахер.



Так она отреагировала на напоминание российского президента Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией.



Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя твит посла, назвал её слова безграмотными и добавил, что тем самым она поощряет насаждение исторической лжи.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдеп США проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают. Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан РФ и стран бывшего СССР, но и для самих американцев.



А МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.



«Мы были удивлены, услышав это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе», — отметили в ведомстве, напомнив, что началу войны предшествовал Мюнхенский сговор.



В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».



Путин рассказал, что его «удивила и задела» резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз». На встрече лидеров государств СНГ Путин представил коллегам копии архивных материалов времён конца 1930-х годов. Президент России напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним из договоров такого рода с Германией и он был заключён только потому, что у СССР не оставалось выбора. Ряд государств Европы, включая Польшу, подписали такие соглашения с Берлином гораздо раньше.



Кроме того, в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов Юзефа Липского, который пообещал поставить Адольфу Гитлеру «великолепный памятник» в Варшаве, если фюрер вышлет всех евреев из Европы в Африку.



«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — заявил Владимир Путин.



После этого посол России в Варшаве Сергей Андреев, вызванный в МИД Польши, разъяснил представителям польского ведомства позицию Москвы по вопросам, касающимся предшествующих началу Второй мировой войны событий. Дипломат добавил, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».



Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT предположил, что американский посол сделала это заявление по собственной инициативе, желая прославиться на всю Польшу как человек, который не оставляет страну «в трудной ситуации».



«А ситуация и правда сложная. Варшаве приходится либо отрицать очевидное, либо откровенно врать про собственную историю. Но тогда это, скорее, медвежья услуга. За такой позицией американского посла (как и за позицией польских властей) ничего, кроме исторической неправды, не стоит», — сказал сенатор.



Косачёв добавил, что подобные высказывания неприемлемы и за ними должны последовать разъяснения американской стороны.



В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT назвал вопиющим тот факт, что посол плохо знает историю Второй мировой войны.



«Как она может принимать какие-то решения на государственном уровне, если не знает историю? Такому человеку не место в органах государственной власти, и ей нельзя принимать участие в урегулировании отношений с другими странами», — заявил он.



Швыткин добавил, что данная ситуация является предметом для разбирательства в различных международных организациях, и предложил вынести этот вопрос на Совет Безопасности ООН с целью рассмотрения действий посла.



Такие заявления провоцируют «пересмотр уроков истории, что может привести к историческому коллапсу», подытожил депутат. Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Так она ответила на напоминание Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией. В Госдуме слова посла назвали безграмотными, а МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе, сообщает RT Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Об этом она написала в своём Twitter.«Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — заявила Мосбахер.Так она отреагировала на напоминание российского президента Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя твит посла, назвал её слова безграмотными и добавил, что тем самым она поощряет насаждение исторической лжи.Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдеп США проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают. Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан РФ и стран бывшего СССР, но и для самих американцев.А МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.«Мы были удивлены, услышав это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе», — отметили в ведомстве, напомнив, что началу войны предшествовал Мюнхенский сговор.В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».Путин рассказал, что его «удивила и задела» резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз». На встрече лидеров государств СНГ Путин представил коллегам копии архивных материалов времён конца 1930-х годов. Президент России напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним из договоров такого рода с Германией и он был заключён только потому, что у СССР не оставалось выбора. Ряд государств Европы, включая Польшу, подписали такие соглашения с Берлином гораздо раньше.Кроме того, в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов Юзефа Липского, который пообещал поставить Адольфу Гитлеру «великолепный памятник» в Варшаве, если фюрер вышлет всех евреев из Европы в Африку.«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — заявил Владимир Путин.После этого посол России в Варшаве Сергей Андреев, вызванный в МИД Польши, разъяснил представителям польского ведомства позицию Москвы по вопросам, касающимся предшествующих началу Второй мировой войны событий. Дипломат добавил, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT предположил, что американский посол сделала это заявление по собственной инициативе, желая прославиться на всю Польшу как человек, который не оставляет страну «в трудной ситуации».«А ситуация и правда сложная. Варшаве приходится либо отрицать очевидное, либо откровенно врать про собственную историю. Но тогда это, скорее, медвежья услуга. За такой позицией американского посла (как и за позицией польских властей) ничего, кроме исторической неправды, не стоит», — сказал сенатор.Косачёв добавил, что подобные высказывания неприемлемы и за ними должны последовать разъяснения американской стороны.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT назвал вопиющим тот факт, что посол плохо знает историю Второй мировой войны.«Как она может принимать какие-то решения на государственном уровне, если не знает историю? Такому человеку не место в органах государственной власти, и ей нельзя принимать участие в урегулировании отношений с другими странами», — заявил он.Швыткин добавил, что данная ситуация является предметом для разбирательства в различных международных организациях, и предложил вынести этот вопрос на Совет Безопасности ООН с целью рассмотрения действий посла.Такие заявления провоцируют «пересмотр уроков истории, что может привести к историческому коллапсу», подытожил депутат. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, политика, история Ключевые слова: Россия, польша, США, посол, Заявление, МИД — статья прочитана 119 раз Комментарии