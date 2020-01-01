Компания Ignitis договорилась с Газпромом об импорте газа в 2020 году 🔊 Воспроизвести



Контролируемая группой Ignitis grupe компания электро- и газоснабжения Ignitis договорилась с российским "Газпромом" об импорте газа в 2020 году, однако окончательное подписание соглашения намечено на январь.



"О поставках газа на 2020 год договорено (...) Поставки газа "Газпромом" по сути осуществляются в соответствии с подписанным в 2017 году рамочным договором, на каждый год подписывается отдельное соглашение. Сейчас такое соглашение на 2020 год еще оформляется, завершить планируется в январе", – сообщила BNS компания Ignitis.



Компания не комментирует коммерческие детали соглашения.



Российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные "Газпрома" в ноябре сообщило, что Литва за три квартала этого года импортировала 0,85 млрд кубометров российского газа – на 9,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Однако в этот показатель, вполне вероятно, входит и газ, который транспортируется в Калининградскую область транзитом.



Монополию "Газпрома" Литва ликвидировала в 2015 году, когда был введен в эксплуатацию терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Через него в этом году импортировано около 2 млрд кубометров газа. Контролируемая группой Ignitis grupe компания электро- и газоснабжения Ignitis договорилась с российским "Газпромом" об импорте газа в 2020 году, однако окончательное подписание соглашения намечено на январь."О поставках газа на 2020 год договорено (...) Поставки газа "Газпромом" по сути осуществляются в соответствии с подписанным в 2017 году рамочным договором, на каждый год подписывается отдельное соглашение. Сейчас такое соглашение на 2020 год еще оформляется, завершить планируется в январе", – сообщила BNS компания Ignitis.Компания не комментирует коммерческие детали соглашения.Российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные "Газпрома" в ноябре сообщило, что Литва за три квартала этого года импортировала 0,85 млрд кубометров российского газа – на 9,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Однако в этот показатель, вполне вероятно, входит и газ, который транспортируется в Калининградскую область транзитом.Монополию "Газпрома" Литва ликвидировала в 2015 году, когда был введен в эксплуатацию терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Через него в этом году импортировано около 2 млрд кубометров газа. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, импорт, Газпром, цена, поставки География: Литва — статья прочитана 247 раз Комментарии