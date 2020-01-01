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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Компания Ignitis договорилась с Газпромом об импорте газа в 2020 году
Контролируемая группой Ignitis grupe компания электро- и газоснабжения Ignitis договорилась с российским "Газпромом" об импорте газа в 2020 году, однако окончательное подписание соглашения намечено на январь.
"О поставках газа на 2020 год договорено (...) Поставки газа "Газпромом" по сути осуществляются в соответствии с подписанным в 2017 году рамочным договором, на каждый год подписывается отдельное соглашение. Сейчас такое соглашение на 2020 год еще оформляется, завершить планируется в январе", – сообщила BNS компания Ignitis.
Компания не комментирует коммерческие детали соглашения.
Российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные "Газпрома" в ноябре сообщило, что Литва за три квартала этого года импортировала 0,85 млрд кубометров российского газа – на 9,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Однако в этот показатель, вполне вероятно, входит и газ, который транспортируется в Калининградскую область транзитом.
Монополию "Газпрома" Литва ликвидировала в 2015 году, когда был введен в эксплуатацию терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Через него в этом году импортировано около 2 млрд кубометров газа.
География: Литва
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