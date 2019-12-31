Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных миротворческих учений 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Kacper Pempel



В Минске также заявили, что готовы развивать сотрудничество с альянсом, сообщает



Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии.



"Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.



В Минобороны уточнили, что "в рамках подготовки к направлению миротворческого подразделения в состав итальянского контингента в миссию Временных сил ООН в Ливане действительно прорабатывается возможность проведения совместных тренировок с представителями Вооруженных сил Итальянской Республики". "В данном случае речь идет о повышении уровня слаженности действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности", - пояснили в Минобороны Белоруссии. В Минске также заявили, что готовы развивать сотрудничество с альянсом, сообщает ТАСС Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии."Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.В Минобороны уточнили, что "в рамках подготовки к направлению миротворческого подразделения в состав итальянского контингента в миссию Временных сил ООН в Ливане действительно прорабатывается возможность проведения совместных тренировок с представителями Вооруженных сил Итальянской Республики". "В данном случае речь идет о повышении уровня слаженности действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности", - пояснили в Минобороны Белоруссии. Белоруссия присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" в январе 1995 года. В Брюсселе с 1998 года действует постоянное представительство республики при НАТО, в состав которого входят два представителя министерства обороны.



Сотрудничество с альянсом



В Минобороны отметили, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с альянсом, это является одним из направлений многовекторной внешней политики государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.



"Республика Беларусь заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня", - отметили в оборонном ведомстве.



Там также заявили, что у Белоруссии с государствами - членами НАТО около 1,2 тыс. км общей границы. "Мы должны поддерживать этот диалог, по меньшей мере для снятия напряженности и для обеспечения прозрачности тех процессов, которые сегодня происходят в рамках последовательной милитаризации европейского региона", - пояснили в Минобороны республики. По словам его представителей, участвуя в мероприятиях программы "Партнерство ради мира" по таким направлениям, как кризисное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, противодействие терроризму и торговле людьми, охрана границ и научные исследования, "Республика Беларусь заинтересована в развитии соответствующих потенциалов, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам международной безопасности".



При этом в военном ведомстве Белоруссии подчеркнули, что при выстраивании диалога и военного сотрудничества с НАТО и государствами - членами альянса в Минске исходят из того, что "стратегическим союзником Республики Беларусь является Российская Федерация и Республика Беларусь является участницей ОДКБ и СНГ".



В Минобороны считают "преувеличением говорить, что сотрудничество с НАТО в военной сфере осуществляется на высоком уровне". "Регулярный диалог между представителями военного руководства государства и соответствующими должностными лицами военной составляющей альянса отсутствует", - уточнили в ведомстве.



Там также обратили внимание на то, что "в отношении Беларуси со стороны НАТО действует ограничительная мера - до сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности [информации] между Республикой Беларусь и Организацией Североатлантического договора". "Данное соглашение подписано в 1995 году, а процесс его вступления в силу блокируется альянсом", - пояснили в министерстве. "При этом наша страна является едва ли не единственным государством-партнером, у которого нет действующего соглашения о безопасности [информации]", - уточнили в Минобороны Белоруссии. ТАСС Категории: в мире, политика Ключевые слова: сотрудничество, нато, учения, миротворцы География: Белоруссия — статья прочитана 80 раз Комментарии