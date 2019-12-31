Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы 🔊 Воспроизвести



Турки, строящие в Каунасе стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, во вторник начали голодовку в связи с невыплатой им зарплат.



Профсоюз 1 мая объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском саду обещают голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.



По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7 тыс. до 12 тыс. евро.



"Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с сотрудниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности", - говорится в заявлении профсоюза.



Ранее сообщалось, что на прошлой неделе около 50 работников, вооружившись плакатами, собрались возле строящегося стадиона, а в начале декабря пятеро турецких рабочих объявили голодовку.



Алай Дедеоглу, заместитель руководителя проекта в Kayi Construction, сказал, что это временная проблема с задержкой денег чуть более чем на месяц.



Каунасский муниципалитет в июне прошлого года подписал договор о реконструкции стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction. Турки, строящие в Каунасе стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, во вторник начали голодовку в связи с невыплатой им зарплат.Профсоюз 1 мая объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском саду обещают голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7 тыс. до 12 тыс. евро."Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с сотрудниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности", - говорится в заявлении профсоюза.Ранее сообщалось, что на прошлой неделе около 50 работников, вооружившись плакатами, собрались возле строящегося стадиона, а в начале декабря пятеро турецких рабочих объявили голодовку.Алай Дедеоглу, заместитель руководителя проекта в Kayi Construction, сказал, что это временная проблема с задержкой денег чуть более чем на месяц.Каунасский муниципалитет в июне прошлого года подписал договор о реконструкции стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction. BNS Категории: экономика, спорт, чп и криминал Ключевые слова: строительство, стадион, голодовка, забастовка, турки География: Литва, Каунас — статья прочитана 68 раз Комментарии