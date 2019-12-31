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Обновлен газопровод на границе с Латвией
Реконструкция газопровода на литовско-латвийской границе завершена, сообщает литовская газотранспортная компания Amber Grid.
Реконструкция участков трубопровода Вильнюс-Паневежис-Рига обошлась в 8,1 млн. евро (без НДС). Проект был реализован прокладчиком трубопроводов MT Group при финансировании работ на 50% Европейским союзом.
По данным Amber Grid, подключение было очень важным в этом году из-за очень выгодной цены на СПГ на рынке благрдаря увеличению поставок газа в Латвию и Эстонию, в том числе в Инчюкалнское газохранилище, где Литва хранит газ.
В рамках реализации проекта было модернизировано 14 км одной из основных нитей газоснабжения всего Балтийского региона, в нём установлены инновационные датчики скорости коррозии, позволяющие осуществлять дистанционный мониторинг состояния трубопровода. Общая протяжённость газопровода в Литве составляет 170 км.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: газопровод, реновация
География: Литва
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