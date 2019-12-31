Советник президента Литвы сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ 🔊 Воспроизвести



По словам советника президента Литвы, при изменении модели обслуживания терминала Клайпедского СПГ не были приняты во внимание перспективы крупнейшего его потребителя и одного из основных операторов терминала - йонавского производителя удобрений Achema.



По мнению главы группы советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, эксперта по энергетике Ярослава Неверовича, долгосрочная стратегия обслуживания терминала СПГ была основана на предположении, что обстоятельства не изменятся и что Achema по-прежнему будет использовать газ в тех же объёмах, что и сегодня. Однако, если обстоятельства изменятся, говорит он, уплачиваемые Achema текущие эксплуатационные расходы по содержанию терминала должны будут оплачивать другие пользователи. По словам советника президента Литвы, при изменении модели обслуживания терминала Клайпедского СПГ не были приняты во внимание перспективы крупнейшего его потребителя и одного из основных операторов терминала - йонавского производителя удобрений Achema.По мнению главы группы советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, эксперта по энергетике Ярослава Неверовича, долгосрочная стратегия обслуживания терминала СПГ была основана на предположении, что обстоятельства не изменятся и что Achema по-прежнему будет использовать газ в тех же объёмах, что и сегодня. Однако, если обстоятельства изменятся, говорит он, уплачиваемые Achema текущие эксплуатационные расходы по содержанию терминала должны будут оплачивать другие пользователи. "Основной вопрос, который, возможно, недостаточно обсуждался, - это проблема Achema, основного потребителя газа в Литве", - заявил Я.Неверович во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, оператор терминала Klaipedos nafta занял 134 млн евро у Северного инвестиционного банка (NIB), и при перераспределении эксплуатационных расходов предполагалось, что микро- и макроэкономические условия у бизнеса до 2044 года будут достаточно хорошими.



"Но что, если эта стратегия и обстоятельства изменятся? Тогда 50% всех этих расходов должны будут нести все потребители, поскольку в Литве не останется того газа, который прибывает в Литву для потребления и тех, кто его оплачивает", - вопрошает Неверович.



"На эти вопросы нужно ответить. Является ли эта модель устойчивой, правильна ли она или имеется, возможно, лучшая альтернатива", - добавил он.



25-летний кредит NIB с 1 января снизит затраты на обслуживание Клайпедского терминала СПГ и значительно сократит стоимость газа для потребителей.



Ранее сообщалось, что плата за терминал СПГ для всех потребителей газа в стране с января снизится примерно на 40%, т.е. почти на 27 млн евро - от примерно 62 млн до 36 млн евро. Achema, которая импортирует около половины газа, ввозимого через терминал СПГ в этом году, до сих пор за техническое обслуживание платила около 20 млн евро в год.



Входящий в Achemos grupe завод Achema, который владеет 10% акций Klaipedos nafta, подаёт в суд на практически все решения, связанные с техническим обслуживанием терминала СПГ. Лида Лубене, основной акционер группы, объяснила в июле этого года, что Министерство энергетики, крупнейший акционер компании, угрожает повысить плату за терминал, а это уже грозит Achema банкротством. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии