Инвестиции Eddy Travels в Литве - 0, 5 млн долларов СМИ 🔊 Воспроизвести



Литовский стартап Eddy Travels, разрабатывающий на основе искусственного интеллекта цифрового планировщика путешествий, привлек инвестиции в размере 450 тыс. долларов и учредил своё предприятие в Литве, пишет деловое издание Verslo zinios.



В этом этапе финансирования участвовал и канадский молодой бизнес-акселератор Techstars Toronto, который ранее уже инвестировал в Eddy Travels.



Соучредитель и генеральный директор Eddy Travels Эдмундас Бальчиконис говорит, что собранные деньги будут вложены в развитие команды в Литве. Литовский стартап Eddy Travels, разрабатывающий на основе искусственного интеллекта цифрового планировщика путешествий, привлек инвестиции в размере 450 тыс. долларов и учредил своё предприятие в Литве, пишет деловое издание Verslo zinios.В этом этапе финансирования участвовал и канадский молодой бизнес-акселератор Techstars Toronto, который ранее уже инвестировал в Eddy Travels.Соучредитель и генеральный директор Eddy Travels Эдмундас Бальчиконис говорит, что собранные деньги будут вложены в развитие команды в Литве. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: инвестиции, стартап, путешествия География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии