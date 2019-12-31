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Инвестиции Eddy Travels в Литве - 0, 5 млн долларов СМИ



Литовский стартап Eddy Travels, разрабатывающий на основе искусственного интеллекта цифрового планировщика путешествий, привлек инвестиции в размере 450 тыс. долларов и учредил своё предприятие в Литве, пишет деловое издание Verslo zinios.

В этом этапе финансирования участвовал и канадский молодой бизнес-акселератор Techstars Toronto, который ранее уже инвестировал в Eddy Travels.

Соучредитель и генеральный директор Eddy Travels Эдмундас Бальчиконис говорит, что собранные деньги будут вложены в развитие команды в Литве.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: инвестиции, стартап, путешествия
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 декабря, 12:30

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