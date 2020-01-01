Загрузка... Китайские ученые осуждены за эксперименты с геномами эмбрионов 🔊 Воспроизвести Хэ Цзянькуй представляет результаты своего эксперимента



Эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, приведший к появлению на свет детей с измененной ДНК, вызвал резкую критику коллег и властей, сообщает



Суд китайского города Шеньчжень (провинция Гуандун) в понедельник, 30 декабря, приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около 384 тысяч евро) ученого Хэ Цзянькуя, который провел незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, приведший к появлению на свет детей с измененной ДНК, вызвал резкую критику коллег и властей, сообщает DW Суд китайского города Шеньчжень (провинция Гуандун) в понедельник, 30 декабря, приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около 384 тысяч евро) ученого Хэ Цзянькуя, который провел незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. По этому же делу проходили еще два ученых - Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Первый приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 млн юаней (около 128 тысяч евро), второй - к полутора годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней (около 64 тысяч евро).



В конце 2018 года в Китае появились на свет первые в мире дети с измененной ДНК - девочки-близнецы Лулу и Нана. Это произошло в результате эксперимента, который провел Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета. Летом 2016 года он создал исследовательскую группу, в состав которой входили и иностранные специалисты. В эксперименте участвовали восемь пар. По сообщению ученого, ДНК детей была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



Однако работа биолога вызвала резкую критику как коллег, так и властей. Хотя китайские законы прямо не запрещают работу с генами эмбрионов, Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу инициировал расследование по этому поводу. По данным следователей Хэ Цзянькуй создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом некоторые законы страны. Отмечается, что он использовал "небезопасную технологию" для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что "официально запрещено законом". Загрузка... dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, образование Ключевые слова: суд, Китай, исследование, приговор, ученые, эмбрионы — статья прочитана 151 раз Комментарии