Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии 🔊 Воспроизвести



Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP и



Ливанский чиновник подтвердил, что господин Гон добрался до Бейрута, но неясно, как он покинул Японию. Местные СМИ передают, что он прибыл на частном самолете из Турции.



Карлос Гон был освобожден под залог и мог совершать поездки за пределы Токио со своей дочерью, готовясь к судебному разбирательству, которое должно было состояться весной следующего года. Бывший топ-менеджер отрицает все обвинения против него и добивается прекращения дела, утверждая, что прокуроры и следователи действовали незаконно во время расследования его предполагаемого должностного преступления.



Господин Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault. В апреле его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест под залог $4,5 млн. Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP и Коммерсант со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах. По их данным, он прилетел в Бейрутский аэропорт.Ливанский чиновник подтвердил, что господин Гон добрался до Бейрута, но неясно, как он покинул Японию. Местные СМИ передают, что он прибыл на частном самолете из Турции.Карлос Гон был освобожден под залог и мог совершать поездки за пределы Токио со своей дочерью, готовясь к судебному разбирательству, которое должно было состояться весной следующего года. Бывший топ-менеджер отрицает все обвинения против него и добивается прекращения дела, утверждая, что прокуроры и следователи действовали незаконно во время расследования его предполагаемого должностного преступления.Господин Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault. В апреле его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест под залог $4,5 млн. kommersant.ru Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Япония, глава, бегство, Nissan — статья прочитана 112 раз Комментарии