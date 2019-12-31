Один из освобожденных по обмену обвинил СБУ в фабрикации дел 🔊 Воспроизвести



Спецслужбы Украины вместо поиска настоящих шпионов обвиняют невиновных людей, утверждает ученый Мехти Логунов, сообщает



Служба безопасности Украины (СБУ) вместо поиска шпионов фабрикует дела в отношении ни в чем не повинных граждан. Об этом рассказал освобожденный в рамках обмена в Донбассе удерживаемыми лицами 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов. Он отметил, что смог на собственном опыте убедиться в преступной деятельности украинских правоохранителей и спецслужб.



"Я много времени в 2014 и 2015 годах находился на, как я ее называю, площади Дзержинского (ныне переименована в площадь Свободы, расположена в центре Харькова) и смотрел, что происходит, - цитирует ученого Луганскинформцентр. - Я собирался и пишу книгу, условное название которой "История "революции достоинства" в Харькове". Естественно, я разговаривал с людьми, наблюдал, снимал видео, снимал фото, и, естественно, все эти материалы я собирался включать в эту книгу". При этом, подчеркнул Логунов, он не принимал участия ни в каких митингах либо массовых беспорядках, происходивших в то время в Харькове. Спецслужбы Украины вместо поиска настоящих шпионов обвиняют невиновных людей, утверждает ученый Мехти Логунов, сообщает ТАСС Служба безопасности Украины (СБУ) вместо поиска шпионов фабрикует дела в отношении ни в чем не повинных граждан. Об этом рассказал освобожденный в рамках обмена в Донбассе удерживаемыми лицами 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов. Он отметил, что смог на собственном опыте убедиться в преступной деятельности украинских правоохранителей и спецслужб."Я много времени в 2014 и 2015 годах находился на, как я ее называю, площади Дзержинского (ныне переименована в площадь Свободы, расположена в центре Харькова) и смотрел, что происходит, - цитирует ученого Луганскинформцентр. - Я собирался и пишу книгу, условное название которой "История "революции достоинства" в Харькове". Естественно, я разговаривал с людьми, наблюдал, снимал видео, снимал фото, и, естественно, все эти материалы я собирался включать в эту книгу". При этом, подчеркнул Логунов, он не принимал участия ни в каких митингах либо массовых беспорядках, происходивших в то время в Харькове. "То есть предъявить мне нечего, я ничего не делал того, что подпадало бы под незаконность, но закон и СБУ - это совершенно несовместимые занятия, - констатировал ученый. - Меня привезли в СБУ. Начался перекрестный допрос, где мне сказали, что я подозреваюсь в шпионаже в пользу России". При этом отметил Логунов, СБУ на допросах называла его резидентом Главного разведывательного управления (ГРУ).



"Я не резидент и не шпион, но уважение мое к себе очень повысилось. Ничего себе, как я вознесся - до резидентуры! - пошутил ученый. - Смотрел на них [участников допроса] как на дураков, ведь контрразведка, а чем занимается - лепит дело. Я им сказал, что когда вы объявите, что взяли меня как резидента их [России], то они [настоящие резиденты] будут очень долго смеяться, ведь вы увели контрразведывательную работу по ложному направлению".



Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена Донецкая и Луганская народные республики передали украинской стороне 76 человек и получили 124. ТАСС Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: обмен, пленные, ДНР, договоренности, ВСУ География: Украина — статья прочитана 136 раз Комментарии