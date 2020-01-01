Загрузка... «Умеренность и разнообразие в пище»: российский эндокринолог — о новогоднем меню и правильном питании в праздники 🔊 Воспроизвести



Отказываться от классических новогодних блюд из-за их калорийности не стоит, достаточно использовать натуральные продукты и есть в меру. Об этом в интервью RT рассказала заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Cавельева. Она дала общие советы по подготовке праздничного меню и объяснила пользу и вред традиционных салатов и закусок. Также она рекомендовала соблюдать режим питания и вести активный образ жизни во время зимних каникул.



— В каждом доме свои новогодние предпочтения, традиции, но можно ли дать самые общие, универсальные советы по питанию в эти праздничные дни?



— Новогодние праздники — это всегда застолье. Мой совет для всех: «Ешьте, но умеренно!» Отказываться от любимых продуктов из-за их калорийности не стоит, достаточно соблюдать умеренность в еде, придерживаться разнообразия в пище и правильно распределять её приёмы в течение дня, чтобы не навредить здоровью. Суточная норма, конечно, у каждого своя и зависит от пола, веса, возраста и физической активности. Существуют определённые формулы расчёта калорийности рациона питания. В среднем это не более 30 ккал на 1 кг массы тела в сутки. — Новогодние праздники — это всегда застолье. Мой совет для всех: «Ешьте, но умеренно!» Отказываться от любимых продуктов из-за их калорийности не стоит, достаточно соблюдать умеренность в еде, придерживаться разнообразия в пище и правильно распределять её приёмы в течение дня, чтобы не навредить здоровью. Суточная норма, конечно, у каждого своя и зависит от пола, веса, возраста и физической активности. Существуют определённые формулы расчёта калорийности рациона питания. В среднем это не более 30 ккал на 1 кг массы тела в сутки. — Какие блюда и их сочетания самые вредные? И, наоборот, назовите наиболее полезную еду.



— Новогодний рацион может быть разнообразным. Пусть на столе будет больше овощей, фруктов, лёгких салатов, а жирные, жареные, копченые продукты — в минимальном количестве.



Старайтесь не покупать готовую еду в супермаркетах — в большинстве случаев она не добавит здоровья. Неизвестно, какой там на самом деле состав, какой она свежести. Готовить лучше дома из натуральных продуктов. При этом чем проще еда, тем лучше.



— Вы упомянули салаты, а это как раз сложные, многокомпонентные блюда. Как тогда быть с тем же всенародно любимым салатом оливье?



— На Новый год салат оливье в России привыкли готовить в огромном объеме: хозяйки рассчитывают кормить им как минимум трое суток. Лучше приготовить его немного, что называется «на две картошки», чтобы съесть за один раз. Так вы избавите себя от лишних «майонезных» калорий. Будет ещё лучше, если вы сами приготовите салатную заправку из нежирного йогурта, горчицы и трав. Она будет вкусной, воздушной, без стабилизаторов, загустителей и вкусовых усилителей. Лёгкие овощные салаты, заправленные таким соусом или оливковым маслом, намного полезнее, чем с майонезом. Они разнообразят стол и не перегрузят организм лишними жирами.



— Недавно в СМИ прозвучало мнение, что из всех новогодних блюд особенно вреден салат селёдка под шубой...



— Селёдка под шубой — салат всенародно любимый, и нам вовсе не обязательно отходить от своих пищевых привычек и праздничных застольных традиций.



Однако надо учесть, что, если в салат добавлено много майонеза, а селёдка слишком солёная, то он действительно может вызвать обострение у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или повысить уровень кровяного давления у гипертоников. Но если здоровый человек съест небольшую порцию, то это вкусное классическое блюдо не нанесёт вреда здоровью. Мера — вот залог безопасности в питании.



Салат «Селёдка под шубой» globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya/Russian Look



— На Новый год детям обычно дарят большое количество конфет и прочих сладостей. Как вы относитесь к таким подаркам?



— Конфеты и сладости — это только часть праздника, и явно не основная. Убирать из новогоднего ритуала подарки со сладостями давайте не будем, но родители должны контролировать, сколько конфет едят дети. Если здоровый ребёнок без излишка веса будет прыгать и плясать под ёлочкой, то эти сладости «сгорят» в детском организме достаточно быстро.



А вот сладкие и газированные напитки рекомендую исключить, причём не только детям. Пользы от них нет, жажду они не утоляют, зато способствуют увеличению массы тела. Куда приятнее и полезнее выпить свежевыжатый апельсиновый или, например, грейпфрутовый сок. Можно сделать микс — добавить к ним соки из моркови или сельдерея. Такие напитки, особенно с мякотью, будут хорошо восприниматься организмом и не нанесут никакого вреда здоровью. И, конечно, рекомендую пить обычную воду не менее двух литров в день.



— Какой режим питания вы посоветуете соблюдать во время празднования?



— Отнеситесь к 31 декабря, как к обычному дню. Не отказывайтесь от завтрака, обеда и ужина. Возможно, именно во время проводов уходящего года лучше есть салат оливье и другие плотные блюда. А вот встречать Новый год уже просто с бокалом шампанского, фруктами, легкими салатами. В новогоднюю ночь желательно не налегать на калорийную пищу.



— Наверное, к вам в центр после Нового года попадают люди, которые не выполняют эти рекомендации?



— К нам, как правило, обращаются пациенты, которые уже неоднократно пытались похудеть самостоятельно или «полечились» у популярных Instagram-врачей. В большинстве случаев это пациенты с выраженным ожирением и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, проблемами с сердцем и сосудами.



В нашем центре применяется комплексная программа по лечению ожирения, работает команда высококвалифицированных специалистов: диетологи, психологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, сомнологи. После тщательного обследования мы составляем индивидуальную программу лечения.



—Поговорим об алкогольных напитках. Что лучше пить в новогоднюю ночь?



— Алкоголь — достаточно калорийный продукт. В 1 г чистого алкоголя содержится 7 ккал, что сравнимо с одним 1 г жира, в котором содержится 9 ккал. Одна рюмка (50 г) таких крепких спиртных напитков, как водка, коньяк, виски, содержит уже порядка 180 ккал. Менее калорийно сухое вино. Например, в 100 г сухого белого или красного вина содержится примерно 64 ккал. Для встречи Нового года самый лучший напиток — шампанское брют, поскольку он наименее калорийный. Можно позволить себе выпить несколько бокалов.



Очень калорийными напитками являются ликеры и сладкие коктейли, которые сегодня достаточно часто употребляет молодежь. Ими злоупотреблять нельзя, поскольку там содержатся крепкий алкоголь и сахар в виде сиропов, а это приводит к увеличению веса.



© Владимир Астапкович/РИА Новости



— С 1 января у большинства россиян начинаются полноценные новогодние каникулы. Нужно больше или меньше двигаться в праздничные дни? Насколько опасно давать физическую нагрузку на организм сразу после еды?



— Утром 1 января советую легко позавтракать и выйти на улицу погулять, подвигаться, походить на свежем воздухе. В обед можно доесть оставшиеся салаты, а перед ужином вновь сходить погулять или наведаться в гости. На ужин лучше не перегружать организм, съесть какую-то лёгкую пищу. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку. Выпить кефир, приготовить кашу на обезжиренном молоке или воде, лёгкий куриный бульон. Главное — не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться.



Прогулки на свежем воздухе очень полезны — старайтесь ежедневно совершать 10— 15 тыс. шагов. Если есть возможность, посетите фитнес-клубы, катки, продумайте культурную и спортивную программы, поскольку они спасают от гиподинамии, компенсируют недостаток движения в будни.



Оригинал материала — Новогодний рацион может быть разнообразным. Пусть на столе будет больше овощей, фруктов, лёгких салатов, а жирные, жареные, копченые продукты — в минимальном количестве.Старайтесь не покупать готовую еду в супермаркетах — в большинстве случаев она не добавит здоровья. Неизвестно, какой там на самом деле состав, какой она свежести. Готовить лучше дома из натуральных продуктов. При этом чем проще еда, тем лучше.— На Новый год салат оливье в России привыкли готовить в огромном объеме: хозяйки рассчитывают кормить им как минимум трое суток. Лучше приготовить его немного, что называется «на две картошки», чтобы съесть за один раз. Так вы избавите себя от лишних «майонезных» калорий. Будет ещё лучше, если вы сами приготовите салатную заправку из нежирного йогурта, горчицы и трав. Она будет вкусной, воздушной, без стабилизаторов, загустителей и вкусовых усилителей. Лёгкие овощные салаты, заправленные таким соусом или оливковым маслом, намного полезнее, чем с майонезом. Они разнообразят стол и не перегрузят организм лишними жирами.— Селёдка под шубой — салат всенародно любимый, и нам вовсе не обязательно отходить от своих пищевых привычек и праздничных застольных традиций.Однако надо учесть, что, если в салат добавлено много майонеза, а селёдка слишком солёная, то он действительно может вызвать обострение у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или повысить уровень кровяного давления у гипертоников. Но если здоровый человек съест небольшую порцию, то это вкусное классическое блюдо не нанесёт вреда здоровью. Мера — вот залог безопасности в питании.— Конфеты и сладости — это только часть праздника, и явно не основная. Убирать из новогоднего ритуала подарки со сладостями давайте не будем, но родители должны контролировать, сколько конфет едят дети. Если здоровый ребёнок без излишка веса будет прыгать и плясать под ёлочкой, то эти сладости «сгорят» в детском организме достаточно быстро.А вот сладкие и газированные напитки рекомендую исключить, причём не только детям. Пользы от них нет, жажду они не утоляют, зато способствуют увеличению массы тела. Куда приятнее и полезнее выпить свежевыжатый апельсиновый или, например, грейпфрутовый сок. Можно сделать микс — добавить к ним соки из моркови или сельдерея. Такие напитки, особенно с мякотью, будут хорошо восприниматься организмом и не нанесут никакого вреда здоровью. И, конечно, рекомендую пить обычную воду не менее двух литров в день.— Отнеситесь к 31 декабря, как к обычному дню. Не отказывайтесь от завтрака, обеда и ужина. Возможно, именно во время проводов уходящего года лучше есть салат оливье и другие плотные блюда. А вот встречать Новый год уже просто с бокалом шампанского, фруктами, легкими салатами. В новогоднюю ночь желательно не налегать на калорийную пищу.— К нам, как правило, обращаются пациенты, которые уже неоднократно пытались похудеть самостоятельно или «полечились» у популярных Instagram-врачей. В большинстве случаев это пациенты с выраженным ожирением и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, проблемами с сердцем и сосудами.В нашем центре применяется комплексная программа по лечению ожирения, работает команда высококвалифицированных специалистов: диетологи, психологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, сомнологи. После тщательного обследования мы составляем индивидуальную программу лечения.— Алкоголь — достаточно калорийный продукт. В 1 г чистого алкоголя содержится 7 ккал, что сравнимо с одним 1 г жира, в котором содержится 9 ккал. Одна рюмка (50 г) таких крепких спиртных напитков, как водка, коньяк, виски, содержит уже порядка 180 ккал. Менее калорийно сухое вино. Например, в 100 г сухого белого или красного вина содержится примерно 64 ккал. Для встречи Нового года самый лучший напиток — шампанское брют, поскольку он наименее калорийный. Можно позволить себе выпить несколько бокалов.Очень калорийными напитками являются ликеры и сладкие коктейли, которые сегодня достаточно часто употребляет молодежь. Ими злоупотреблять нельзя, поскольку там содержатся крепкий алкоголь и сахар в виде сиропов, а это приводит к увеличению веса.— Утром 1 января советую легко позавтракать и выйти на улицу погулять, подвигаться, походить на свежем воздухе. В обед можно доесть оставшиеся салаты, а перед ужином вновь сходить погулять или наведаться в гости. На ужин лучше не перегружать организм, съесть какую-то лёгкую пищу. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку. Выпить кефир, приготовить кашу на обезжиренном молоке или воде, лёгкий куриный бульон. Главное — не перегружать организм лишними калориями и, конечно, больше двигаться.Прогулки на свежем воздухе очень полезны — старайтесь ежедневно совершать 10— 15 тыс. шагов. Если есть возможность, посетите фитнес-клубы, катки, продумайте культурную и спортивную программы, поскольку они спасают от гиподинамии, компенсируют недостаток движения в будни. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: праздники, продукты, качество — статья прочитана 158 раз Комментарии