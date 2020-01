Загрузка... Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств. Она ищет себе пару 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption 61-летняя Шэрон Стоун уже давно ищет себе пару (фото февраля 2019 года)



Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали. По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит, сообщает



Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте. Еще бы.



Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", "Вспомнить всё" и "Казино", дважды была замужем: сначала за продюсером Майклом Гринбергом, затем - за журналистом Филом Бронштейном, с которым она развелась в 2004 году.



Ранее она уже признавалась, что не прочь с кем-нибудь встречаться. В 2018 году в передаче Late Late Show на американском канале CBS она даже проговорилась, каким она видит своего идеального мужчину.



Ведущий Джеймс Корден спросил ее: "Какого мужчину хочет Шерон Стоун?". Певец Элтон Джон, который участвовал в разговоре, перебил ее и предположил: "Большого!"



Актриса долго конфузливо смеялась, а потом дипломатично ответила: "Да, я люблю высоких".



GETTY IMAGES Image caption Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме "Основной инстинкт"



Bumble - приложение для знакомств с феминистическим уклоном. Оно отличается от других сервисов тем, что инициатива переписки в нем принадлежит женщинам.



Мужчины могут только выбирать понравившихся им женщин и ждать, когда те напишут им первые.



Это приложение было запущено в 2014 году бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф при поддержке российского предпринимателя и миллиардера Андрея Андреева, создателя сервисов Badoo, Mamba и Begun.



При чем тут улей?



"Ульем" (the Hive), который упоминала Шерон Стоун, в обиходе называют приложение Bumble создатели и пользователи. В его оформлении и коммуникациях много отсылок к пчелиной тематике.



Фирменный цвет Bumble - желтый, пользовательницы там называются "пчелками" ('bees'), раздел с полезными советами и развлекательными статьями называется The Buzz ("жужжание"), а само название платформы отсылает к английскому слову 'bumblebee' - "шмель".



"Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!" - написала актриса в "Твиттере".