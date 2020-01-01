Загрузка... Почему в список ЮНЕСКО не взяли ни оливье, ни таблицу Менделеева 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



ЮНЕСКО не может включить в список нематериального культурного наследия человечества такие российские новогодние обычаи, как приготовление и поедание салата оливье и просмотр фильма "Ирония судьбы", потому что Российская Федерация отказалась одобрять и ратифицировать соответствующую международную конвенцию о таком наследии.



Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ЮНЕСКО не может включить в список нематериального культурного наследия человечества такие российские новогодние обычаи, как приготовление и поедание салата оливье и просмотр фильма "Ирония судьбы", потому что Российская Федерация отказалась одобрять и ратифицировать соответствующую международную конвенцию о таком наследии.Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ВВС со ссылкой на агентство РИА Новости.



Внести в этот перечень излюбленные с советских времен атрибуты новогоднего стола предложил ЮНЕСКО депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев. В своей заявке он перечислял не только элементы застолья - оливье, селедку под шубой, холодец, - но и катание на санках, просмотр "Иронии судьбы", игру в снежки и вырезание бумажных снежинок.



Некоторые комментаторы, впрочем, полагают, что у России есть более достойные объекты нематериального наследия: например, романы Толстого и Достоевского.,поэзия Пушкина и Бродского, или, к примеру, таблица химических элементов Дмитрия Менделеева.



AFP Image caption У россиян есть немало зимних ритуалов помимо просмотра "Иронии судьбы"



В конвенции ЮНЕСКО, вступившей в силу 13 лет назад, участвуют 178 стран. Но среди них нет США, России и Великобритании.



По этой причине Россия не имеет права предлагать свои объекты для внесения в перечень. Тем не менее Россия представлена в списке двумя пунктами: это якутский национальный эпос "Олонхо" и фольклор семейских староверов, живущих в Забайкалье. Включая их в список по предложению других стран в 2008 году, ЮНЕСКО призвала Россию еще раз подумать о том, чтобы ратифицировать конвенцию.



"Оливье и "Ирония судьбы"- это осколки советской самобытности, которые исчезнут и не станут каким-то долговременным нематериальным наследием, - полагает российский публицист Семен Новопрудский. - Главное нематериальное культурное наследие России - это великая литература, на мой взгляд (прежде всего, Чехов, Толстой и Достоевский в прозе, Пушкин, Боратынский, Мандельштам и Бродский - в поэзии), а также таблица Менделеева".



Почему Россия не участвует в конвенции ЮНЕСКО?



Одобрить и ратифицировать документ ЮНЕСКО об охране самобытных культурных практик и обычаев любое государство может в любое время. Конвенция была создана в 2003 году, а вступила в действие спустя три года, когда набралось достаточно стран, где парламенты ратифицировали ее. К 2019 году к конвенции присоединились 178 государств, в том числе Франция, Германия, Китай и подавляющее большинство развивающихся стран.



Когда в прошлом году депутатов Думы спросили, почему России нет в этом числе, депутат от КПРФ Елена Драпеко - глава парламентского комитета по культуре - заявила, что эта конвенция, по ее мнению, вредна: затормозила развитие народов тех стран, которые ратифицировали ее, а также сохраняет такие спорные традиции, как калым или бичевание.



GETTY IMAGES Image caption Ингредиенты салата оливье по версии дорогого московского ресторана



Би-би-си не удалось обнаружить такие ритуалы в списке на сайте конвенции ЮНЕСКО.



В перечне представлены объекты наследия из 127 стран, больше всего - китайских.



Великобритания воздерживается от участия, поскольку в формулировке ЮНЕСКО есть указание на то, что объект наследия нуждается в охране и находится под угрозой исчезновения.



В ответ на запрос парламента, почему Британии нет в числе участников конвенции, лорд Эштон от лица правительства заявил, что из разных проектов ЮНЕСКО нужно выбирать те, от которых страна получит больше пользы - а устное творчество и народные игры частей Соединенного Королевства и так прекрасно сохраняются.



США вовсе вышли из ЮНЕСКО и не участвуют ни в каких проектах организации.



Что имела в виду ЮНЕСКО под "нематериальным наследием"?



Согласно тексту конвенции ЮНЕСКО, "нематериальное культурное наследие" означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, - а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, - признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие воссоздается от поколения к поколению и формирует чувство самобытности и преемственности.



Каждый год список пополняется: участники конвенции предлагают, что добавить, и на специальной сессии - каждый год в новой части света - комитет утверждает новые объекты. Комитет ротируется, в нем представлены страны всех континентов.



Судя по тому, что в этом году ЮНЕСКО включила в перечень альпинизм и традиционный тайский массаж, для попадания в список явление вовсе не обязано находиться на грани исчезновения. Музыка регги и философия йоги тоже вряд ли могут исчезнуть в обозримом будущем.



Критерий уникальности и неповторимости более важен. Конвенция ЮНЕСКО также подчеркивает, что обычай или устное творчество должны повторяться из поколения в поколение, формируя культурную идентичность общины.



В списке культурных традиций, поставленных под защиту ЮНЕСКО (не путать со списком Всемирного наследия, в который включают архитектурные и природные памятники), много нетривиальных объектов: от философии йоги, узбекского плова и армянского лаваша до поэтических дуэлей между импровизаторами на Кипре (искусство "тсиаттиста").Внести в этот перечень излюбленные с советских времен атрибуты новогоднего стола предложил ЮНЕСКО депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев. В своей заявке он перечислял не только элементы застолья - оливье, селедку под шубой, холодец, - но и катание на санках, просмотр "Иронии судьбы", игру в снежки и вырезание бумажных снежинок.Некоторые комментаторы, впрочем, полагают, что у России есть более достойные объекты нематериального наследия: например, романы Толстого и Достоевского.,поэзия Пушкина и Бродского, или, к примеру, таблица химических элементов Дмитрия Менделеева.В конвенции ЮНЕСКО, вступившей в силу 13 лет назад, участвуют 178 стран. Но среди них нет США, России и Великобритании.По этой причине Россия не имеет права предлагать свои объекты для внесения в перечень. Тем не менее Россия представлена в списке двумя пунктами: это якутский национальный эпос "Олонхо" и фольклор семейских староверов, живущих в Забайкалье. Включая их в список по предложению других стран в 2008 году, ЮНЕСКО призвала Россию еще раз подумать о том, чтобы ратифицировать конвенцию."Оливье и "Ирония судьбы"- это осколки советской самобытности, которые исчезнут и не станут каким-то долговременным нематериальным наследием, - полагает российский публицист Семен Новопрудский. - Главное нематериальное культурное наследие России - это великая литература, на мой взгляд (прежде всего, Чехов, Толстой и Достоевский в прозе, Пушкин, Боратынский, Мандельштам и Бродский - в поэзии), а также таблица Менделеева".Одобрить и ратифицировать документ ЮНЕСКО об охране самобытных культурных практик и обычаев любое государство может в любое время. Конвенция была создана в 2003 году, а вступила в действие спустя три года, когда набралось достаточно стран, где парламенты ратифицировали ее. К 2019 году к конвенции присоединились 178 государств, в том числе Франция, Германия, Китай и подавляющее большинство развивающихся стран.Когда в прошлом году депутатов Думы спросили, почему России нет в этом числе, депутат от КПРФ Елена Драпеко - глава парламентского комитета по культуре - заявила, что эта конвенция, по ее мнению, вредна: затормозила развитие народов тех стран, которые ратифицировали ее, а также сохраняет такие спорные традиции, как калым или бичевание.Би-би-си не удалось обнаружить такие ритуалы в списке на сайте конвенции ЮНЕСКО.В перечне представлены объекты наследия из 127 стран, больше всего - китайских.Великобритания воздерживается от участия, поскольку в формулировке ЮНЕСКО есть указание на то, что объект наследия нуждается в охране и находится под угрозой исчезновения.В ответ на запрос парламента, почему Британии нет в числе участников конвенции, лорд Эштон от лица правительства заявил, что из разных проектов ЮНЕСКО нужно выбирать те, от которых страна получит больше пользы - а устное творчество и народные игры частей Соединенного Королевства и так прекрасно сохраняются.США вовсе вышли из ЮНЕСКО и не участвуют ни в каких проектах организации.Согласно тексту конвенции ЮНЕСКО, "нематериальное культурное наследие" означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, - а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, - признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие воссоздается от поколения к поколению и формирует чувство самобытности и преемственности.Каждый год список пополняется: участники конвенции предлагают, что добавить, и на специальной сессии - каждый год в новой части света - комитет утверждает новые объекты. Комитет ротируется, в нем представлены страны всех континентов.Судя по тому, что в этом году ЮНЕСКО включила в перечень альпинизм и традиционный тайский массаж, для попадания в список явление вовсе не обязано находиться на грани исчезновения. Музыка регги и философия йоги тоже вряд ли могут исчезнуть в обозримом будущем.Критерий уникальности и неповторимости более важен. Конвенция ЮНЕСКО также подчеркивает, что обычай или устное творчество должны повторяться из поколения в поколение, формируя культурную идентичность общины. Загрузка... bbc.com Категории: культура, общество, в мире Ключевые слова: Россия, ЮНЕСКО, салат, Менделеев — статья прочитана 138 раз Комментарии