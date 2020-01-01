Загрузка... В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога 🔊 Воспроизвести Фауста была самым старым носорогом на Земле



В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога, сообщает



Фаусте было 57 лет. Впервые ее заметили в кратере Нгоронгоро, являющемся естественным заповедником, в 1965 году, когда ей было три года.



Она жила на вольном выпасе 54 года, но в последнее время по состоянию здоровья находилась под постоянным присмотром специалистов по охране животных.



У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни. В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога, сообщает ВВС Фаусте было 57 лет. Впервые ее заметили в кратере Нгоронгоро, являющемся естественным заповедником, в 1965 году, когда ей было три года.Она жила на вольном выпасе 54 года, но в последнее время по состоянию здоровья находилась под постоянным присмотром специалистов по охране животных.У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни.



"Злобные животные, особенно гиены, начали на нее нападать, причиняя ей серьезные травмы", - рассказал африканской службе Би-би-си Фредди Манонги из Службы по охране заповедника Нгоронгоро. - В начале 2016 года мы вынуждены были поместить ее под постоянное наблюдение".



Он также отметил, что в тот день, когда умерла Фауста, родился еще один носорог.



В своем официальном заявлении Манонги сообщил, что, согласно документации, "Фауста прожила дольше любого другого носорога в мире и умерла от естественных причин 27 декабря".



На воле носороги обычно живут от 37 до 43 лет, а в неволе доживают и до 50-ти.



До этого самка южноафриканского белого носорога Сана считалась самой старой в мире. Она прожила 55 лет и скончалась в 2017 году в неволе, во французском сафари-парке Planète Sauvage.



Восточноафриканские черные носороги - исчезающий вид, поскольку на них охотятся из-за их рога. Их популяция крайне низка, но усилиями специалистов по охране окружающей среды стала постепенно пополняться.



AFP/GETTY Image caption Детеныш черного носорога родился 6 декабря 2019 года в зоопарке Аркашона на юго-западе Франции В 2016 году у нее ослабло зрение и она стала болеть из-за постоянных нападений гиен."Злобные животные, особенно гиены, начали на нее нападать, причиняя ей серьезные травмы", - рассказал африканской службе Би-би-си Фредди Манонги из Службы по охране заповедника Нгоронгоро. - В начале 2016 года мы вынуждены были поместить ее под постоянное наблюдение".Он также отметил, что в тот день, когда умерла Фауста, родился еще один носорог.В своем официальном заявлении Манонги сообщил, что, согласно документации, "Фауста прожила дольше любого другого носорога в мире и умерла от естественных причин 27 декабря".На воле носороги обычно живут от 37 до 43 лет, а в неволе доживают и до 50-ти.До этого самка южноафриканского белого носорога Сана считалась самой старой в мире. Она прожила 55 лет и скончалась в 2017 году в неволе, во французском сафари-парке Planète Sauvage.Восточноафриканские черные носороги - исчезающий вид, поскольку на них охотятся из-за их рога. Их популяция крайне низка, но усилиями специалистов по охране окружающей среды стала постепенно пополняться. Загрузка... bbc.com Категории: здоровье, история, общество Ключевые слова: животные, смерть, носорог — статья прочитана 107 раз Комментарии