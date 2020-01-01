Главная >> Новости >> здоровье, история, общество >> В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога
Загрузка...

В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога

Фауста была самым старым носорогом на Земле


В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога, сообщает ВВС.

Фаусте было 57 лет. Впервые ее заметили в кратере Нгоронгоро, являющемся естественным заповедником, в 1965 году, когда ей было три года.

Она жила на вольном выпасе 54 года, но в последнее время по состоянию здоровья находилась под постоянным присмотром специалистов по охране животных.

У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни.
В 2016 году у нее ослабло зрение и она стала болеть из-за постоянных нападений гиен.

"Злобные животные, особенно гиены, начали на нее нападать, причиняя ей серьезные травмы", - рассказал африканской службе Би-би-си Фредди Манонги из Службы по охране заповедника Нгоронгоро. - В начале 2016 года мы вынуждены были поместить ее под постоянное наблюдение".

Он также отметил, что в тот день, когда умерла Фауста, родился еще один носорог.

В своем официальном заявлении Манонги сообщил, что, согласно документации, "Фауста прожила дольше любого другого носорога в мире и умерла от естественных причин 27 декабря".

На воле носороги обычно живут от 37 до 43 лет, а в неволе доживают и до 50-ти.

До этого самка южноафриканского белого носорога Сана считалась самой старой в мире. Она прожила 55 лет и скончалась в 2017 году в неволе, во французском сафари-парке Planète Sauvage.

Восточноафриканские черные носороги - исчезающий вид, поскольку на них охотятся из-за их рога. Их популяция крайне низка, но усилиями специалистов по охране окружающей среды стала постепенно пополняться.

AFP/GETTY Image caption Детеныш черного носорога родился 6 декабря 2019 года в зоопарке Аркашона на юго-западе Франции
Загрузка...
bbc.com
Категории: здоровье, история, общество
Ключевые слова: животные, смерть, носорог
статья прочитана 107 раз
добавлена сегодня, 1 января, 14:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка