Загрузка... 10 простых шагов, чтобы унять новогоднее похмелье 🔊 Воспроизвести



Ой, ну до чего же весело нам гуляется в Новый год! И шампанское, и пляски вокруг елки, и салаты, и лампочки нарядные и Дед Мороз такой веселый! И вообще, все такие веселые что хочется со всеми выпить за здоровье и за счастье в Новом году.



Правда, первый же день этого самого нового года, как правило, получается уже не таким радостным и уж совсем нездоровым. Головная боль, тошнота и прочие «радости» похмелья возвращают нас на грешную землю, заставляя в который раз давать торжественную клятву: «Да что бы я... еще хоть каплю... Никогда!»



И, тем не менее, раз уж мы не относимся к числу абсолютных трезвенников и нам время от времени все-таки приходится сталкиваться с алкоголем и как следствие - бороться с похмельем, то стоит запомнить несколько простых шагов выживания после праздника. Ой, ну до чего же весело нам гуляется в Новый год! И шампанское, и пляски вокруг елки, и салаты, и лампочки нарядные и Дед Мороз такой веселый! И вообще, все такие веселые что хочется со всеми выпить за здоровье и за счастье в Новом году.Правда, первый же день этого самого нового года, как правило, получается уже не таким радостным и уж совсем нездоровым. Головная боль, тошнота и прочие «радости» похмелья возвращают нас на грешную землю, заставляя в который раз давать торжественную клятву: «Да что бы я... еще хоть каплю... Никогда!»И, тем не менее, раз уж мы не относимся к числу абсолютных трезвенников и нам время от времени все-таки приходится сталкиваться с алкоголем и как следствие - бороться с похмельем, то стоит запомнить несколько простых шагов выживания после праздника. Шаг 1



Преодолеваем тошноту



Этот шаг первый, потому что не совершив его, вы не сможете добраться до остальных спасительных пунктов. И помните, рвота и тошнота - это естественная защита вашего организма от тех немыслимых доз алкоголя, которыми вы его угощали накануне. Теперь этот алкоголь распался на токсины и организм пытается их поскорее убрать. Пусть и не так эстетично, как вам бы хотелось. Поэтому забывайте, что еще вчера ночью вы были новогодней принцессой, а отправляйтесь в санузел и тошнитесь на здоровье.



Если тошнота есть, а рвота отсутствует, попейте водички. Два, а то и три-четыре стакана чуть теплой воды, небольшими глоточками. Будет трудно. Но человек, который еще пару часов назад пил и плясал до утра, сможет и это. Как только промоете себе желудок, поймете, насколько вам станет легче.



Так же справиться с утренней тошнотой поможет чай из свежего имбиря. Для этого нарежьте кусочек корня имбиря, залейте несколькими стаканами воды и прокипятите под крышкой около 7 минут. Пейте с медом и медленными глотками.



Шаг 2



Очищаемся сорбентами



Если похмелье - это ни что иное, как сильное отравление продуктами распада алкоголя, то одна из первых задач - вывести эти самые «продукты» из организма. Поэтому, в помощь нам - сорбенты.



Таким звучным словечком называются вещества, способные оттягивать на себя токсины, а затем выводить их из организма. Самый простой из них - активированный уголь, черный или белый. Более современные - «Полифепан», «Полисорб», «Фильтрум» или «Смекта». По-хорошему, принимать их надо в тот момент, когда вы почувствовали, что уже сильно навеселе или перед тем, как лечь спать. На утро, когда алкоголь уже достаточно всосется в кровь, эффект от сорбентов снижается, но это все равно лучше, чем ничего.



Активированный уголь: берем с расчетом 1 таблетка на 10 кг веса. Разминаем в порошок и размешиваем в 0,5 стакана воды. Выпиваем. Через несколько часов повторяем процедуру.



«Полифепан»: 3 ст. ложки лекарства запиваем 2-мя стаканами воды. Через 2 часа повторяем процедуру.



«Полисорб»: 2 ст. ложки лекарства размешиваем в 0,5 стакана воды. Повторяем процедуру еще 2 раза через каждые 2 часа.



«Фильтрум»: за раз принимаем 5-6 таблеток и запиваем 2-мя стаканами воды.



«Смекта»: 1-2 пакетика размешиваем в 1 стакане воды. Повторяем процедуру через 2 часа.



Важно! Через 2-3 часа после приема любых сорбентов необходимо опорожнить кишечник. Иначе скопившиеся там сорбенты начнут «отдавать» собранные токсины обратно в организм и ваше состояние ухудшится.



Шаг 3



Устраняем головную боль



Вчера вы своим вокалом в караоке развлекали весь квартал, а сегодня даже скрип половицы раскалывает вашу бедную голову на части. Шум в ушах, светобоязнь и головная боль - еще один «привет» от обильных возлияний накануне. Устранить эти симптомы помогут «Аспирин», «Алка-Зельцер», «Антипохмелин», «Зоракс», либо другое антипохмельное средство, что продается в любой же аптеке без рецепта. Предпочтение лучше отдать шипучим формам, поскольку они быстрее всасываются в организм. Но если вам не до новомодных выкрутасов, то примите обычный «Цитрамон». И помните - одна из причин вашей сегодняшней головной боли - недостаток глюкозы в крови. Так что некрепкий сладкий чай, пара ложечек меда, горсть изюма или сладкие фрукты, которые вы сможете съесть, тоже помогут справиться со «взрывом мозга».



Шаг 4



Боремся с обезвоживанием



Сухость во рту и неутолимое желание выпить море - еще один признак жестокого похмелья. Алкоголь в чрезмерных дозах вызывает обезвоживание. Так что вам сейчас необходимо восстановить водно-солевой баланс. Лучше всего для этого подходит лечебно-столовая минеральная вода. Бутылки 3-4 в сутки и не меньше. И лучше перед употреблением выпустить из нее газ, лишние раздражители вашему травмированному шампанским\виски\текилой (нужное подчеркнуть) желудку сейчас ни к чему. Если минералкой не запаслись, пейте обычную чистую воду. Но обязательно добавьте в нее хотя бы несколько капель лимонного сока или выдавите апельсин. Чистый свежевыжатый апельсиновый сок не приветствуется. В нем высокая концентрация фруктовый кислот, которые станут дополнительным раздражителем для желудка. Так что сок лучше разбавить водой 1:1.



Шаг 5



Употребляем натуральные ферментированные продукты



Не зря страждущие всех времен и народов с похмелья пьют рассол. Ферментированные продукты, которые содержат витамин С и молочную кислоту, действительно, помогают восстановить нарушенный в организме метаболизм. И вам в это хмурое похмельное утро могут помочь такие простые, но действенные вещи, как моченые яблоки, квашеная капуста и огурцы, натуральный кефир (с низкой степенью жирности), тан или айран. Но ни в коем случае не употребляйте никаких маринадов! Уксус только усугубит ваше состояние. А вот стакан огуречного или капустного рассола, о котором говорилось выше - уже лекарство.



Шаг 6



Подбираем антипохмельное меню



Итак, спустя два-три часа, после того, как вы промыли желудок, сняли головную боль и отведали сорбентов, вам наверняка, захочется поесть. Оставшиеся после ночи майонезные салаты лучше отдать врагу. Эта жирная тяжелая пища вам, болезному, сейчас не нужна. Тут самое время вспомнить про «острую-горячую закуску», рекомендованную в таких случаях классиком. Впрочем, многие городские заведения именно 1 января включают в свой репертуар целый комплекс антипохмельных блюд. Если есть силы, идите туда. Если все, что вы сейчас можете - это доползти до кухни, то вас спасут пряный, но нежирный куриный бульон, острая сборная солянка, рассольник, холодное отварное мясо с соленым огурчиком или знаменитый кавказский хаш.



Если сможете, то приготовьте себе натуральное ягодное желе. Просто выдавите сок из стакана клюквы или брусники. Отдельно, в стакане воды прогрейте 1,5 ст. ложки желатина. Затем смешайте это все вместе, добавьте по вкусу мед и на 40-50 минут уберите в холодильник. Так вы одним взмахом получите сразу три антипохмельных лекарства: 1) большую порцию витаминов; 2) легкую питательную пищу; 3) обволакивающий раздраженный желудок продукт.



Шаг 7



Отказываемся от похмельной рюмки



Наверняка же, глядя на ваши страдания, найдутся «добрые» люди, которые тут же вам предложат «лечить подобное подобным», а попросту - опохмелиться. Но если вы себе не враг, то от такой «терапии» лучше отказаться сразу. Ваш организм и так пытается справиться с алкогольной интоксикацией, а вы ему только добавляете работы. Сердце, печень и поджелудочная уже трудятся в авральном режиме, так что если не хотите прямо в праздники загреметь на больничную койку, лучше не испытывайте себя на прочность. Да и к тому же, по наблюдению наркологов, похмельная терапия в большинстве случаев приводит к запоям. Если вы накануне пили, не видя краев, то нет никакой гарантии, что и сегодня сможете вовремя остановиться.



Шаг 8



Принимаем контрастный душ



Еще один, так называемый, народный метод, попариться с похмелья в бане. Здесь опять вспоминаем про сердце, которое благодаря вашему загулу, уже и так испытывает перегрузки. Артериальное и внутричерепное давление во время похмелья повышены. А баня с высокой температурой только ухудшит ваше состояние. Но что не повредит «перепелу» - так это контрастный душ. Самый удобный цикл - по 20-30 секунд горячей и холодной воды. Причем, начинать нужно с горячей, затем переключить на холодную и так повторить 5-6 раз. Таким образом, вы поможете организму избавиться от отеков, вызванных застоем жидкости, взбодрите нервную систему, смоете токсины, которые выделились через поры кожи, а заодно и понизите кровяное давление.



Шаг 9



Идем дышать свежим воздухом



Как только почувствовали, что можете стоять на ногах, сразу же выбирайтесь на свежий воздух. А чтобы прогулка была эффективнее, перед выходом из дома примите любые комплексные витамины. Или выпейте чай из шиповника.



На улице попробуйте активно пройтись, поиграть в снежки или хотя бы расчистить дорожки от снега. Чем больше вы сейчас подвигаетесь, тем больше кислорода попадет в организм. Это обеспечит более активную работу внутренних органов и продукты распада алкоголя выведутся быстрее. Но все эти физические нагрузки должны быть умеренными, активные тренировки или фитнес до упаду в первый день похмелья вам противопоказаны.



Шаг 10



Восстанавливаем нервную систему и снимаем депрессию



Угнетенное состояние, раздражительность, нервозность, чувство вины - тоже верные спутники тяжелого похмелья. Возникают они из-за дефицита магния, вызванного алкогольной интоксикацией. Устранить эти симптомы помогут простые успокаивающие средства: «Глицин», «Ново-пассит», настои зверобоя и пустырника, стакан теплого молока. Прекрасно подойдет натуральный домашний антидепрессант - какао. Примите что-нибудь из этого и постарайтесь лечь спать. Ничто так не помогает организму справиться с похмельными муками совести, как здоровый крепкий сон. Загрузка... https://www.kp.ru/daily/26477/3341073/ Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: похмелье, Новый год, празники — статья прочитана 155 раз Комментарии