Банк Siauliu bankas оштрафован на 0, 88 млн евро 🔊 Воспроизвести



Банк Литвы (БЛ, Центробанк) оштрафовал за нарушения банк Siauliu bankas на 880 тыс. евро, сообщил БЛ.



Про целевом плановом инспектировании деятельности Siauliu bankas Центробанк дал оценку тому, как банк соблюдает требования к управлению кредитными рисками и превенции отмывания денег и финансирования терроризма.



"В ходе инспектирования было установлено, что в подлежащий проверке период банк недолжным образом оценивал риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с его деятельностью, в нем также не был внедрен надлежащий метод оценки риска клиентов", – говорится в сообщении БЛ.



Siauliu bankas утверждает, что штраф не окажет негативного влияния на преемственность деятельности банка. Он также утверждает, что не установил случаев, чтобы в связи установленными в отчете БЛ о проверке нарушениями и недостатками банком пользовались для отмывания денег и финансирования терроризма.



"Мы уделяем превенции отмывания денег приоритетное внимание (...) Мы устранили большинство недостатков до начала инспектирования, часть их мы устранили во время подготовки выводов по итогам инспектирования", – сказал для пресс-релиза глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс.



Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq. Банк Литвы (БЛ, Центробанк) оштрафовал за нарушения банк Siauliu bankas на 880 тыс. евро, сообщил БЛ.Про целевом плановом инспектировании деятельности Siauliu bankas Центробанк дал оценку тому, как банк соблюдает требования к управлению кредитными рисками и превенции отмывания денег и финансирования терроризма."В ходе инспектирования было установлено, что в подлежащий проверке период банк недолжным образом оценивал риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с его деятельностью, в нем также не был внедрен надлежащий метод оценки риска клиентов", – говорится в сообщении БЛ.Siauliu bankas утверждает, что штраф не окажет негативного влияния на преемственность деятельности банка. Он также утверждает, что не установил случаев, чтобы в связи установленными в отчете БЛ о проверке нарушениями и недостатками банком пользовались для отмывания денег и финансирования терроризма."Мы уделяем превенции отмывания денег приоритетное внимание (...) Мы устранили большинство недостатков до начала инспектирования, часть их мы устранили во время подготовки выводов по итогам инспектирования", – сказал для пресс-релиза глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс.Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq. BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: штраф, Банк Литвы, Siauliu bankas География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии