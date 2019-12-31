ВС Литвы обратился в суд ЕС в деле о зарплатах временных сотрудников ЕИРП 🔊 Воспроизвести



Верховный суд Литвы (ВСЛ) в понедельник постановил обратиться в суд Евросоюза (ЕС) за разъяснением, которое должно помочь в принятии решения в деле о зарплатах временных сотрудников действующего в Вильнюсе Европейского института равенства полов (ЕИРП).



ВСЛ просит Суд справедливости ЕС (ССЕС) разъяснить положения европейской директивы, которая регламентирует работу через предприятия временного трудоустройства.



В деле установлено, что агентство по трудоустройству Manpower Lit, трудоустроившее временных сотрудников в ЕИРП, платило им зарплаты, которые были меньше зарплат постоянных сотрудников.



Ответчики, временные сотрудники, полагая, что образовалась недоплата по зарплате, обратились в Комиссию по трудовым спорам относительно ее взыскания. Верховный суд Литвы (ВСЛ) в понедельник постановил обратиться в суд Евросоюза (ЕС) за разъяснением, которое должно помочь в принятии решения в деле о зарплатах временных сотрудников действующего в Вильнюсе Европейского института равенства полов (ЕИРП).ВСЛ просит Суд справедливости ЕС (ССЕС) разъяснить положения европейской директивы, которая регламентирует работу через предприятия временного трудоустройства.В деле установлено, что агентство по трудоустройству Manpower Lit, трудоустроившее временных сотрудников в ЕИРП, платило им зарплаты, которые были меньше зарплат постоянных сотрудников.Ответчики, временные сотрудники, полагая, что образовалась недоплата по зарплате, обратились в Комиссию по трудовым спорам относительно ее взыскания. Комиссия по трудовым спорам признала, что агентство Manpower Lit подвергло этих работников дискриминации, выплачивая им зарплату, которая была меньше той, какую они получали бы, если бы были трудоустроены непосредственно ЕИРП, а также приняла решение взыскать в пользу ответчиков недоплату по зарплате за шесть месяцев.



Это решение подтвердили суды первой и апелляционной инстанции.



Судейская коллегия ВСЛ приняла решение обратиться в ССЕС, потому что содержание некоторых актуальных для разрешения спора сторон правовых норм ЕС не вполне ясно, говорится в пресс-релизе ВСЛ.



Рассмотрение гражданского дела приостановлено до принятия решения ССЕС.



Пять сотрудников ЕИРП утверждали в судах, что средний показатель их зарплаты составлял более 700 евро, между тем средний показатель зарплаты постоянных работников той же категории, с таким же образованием и с таким же опытом работы – почти 2 тыс. евро.



В свою очередь, представители Manpower и ЕИРП стояли на позиции, что не нарушили европейские требования, чтобы за одинаковую работу полагалась одинаковая зарплата, так как функции сотрудников были принципиально разные. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: суд, зарплаты, обращение, сотрудники География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии