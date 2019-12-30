КС Литвы принял просьбу сейма рассмотреть дело об ограничении обысков у судей 🔊 Воспроизвести



Конституционный суд (КС) Литвы в понедельник принял просьбу сейма рассмотреть дело о том, не противоречат ли Конституции ограничения на проведение обысков у судей.



Парламентарии обратились с этим вопросом в КС 20 декабря.



Сейм так отреагировал на разъяснение Верховного суда Литвы (ВСЛ), что обыски у судей могут проводиться только с согласия сейма или президента.



ВСЛ основывает свое решение на Конституции, которая запрещает ограничивать свободу судей без согласия сейма или президента, и Законом о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей.



Подготовившие обращение члены сейма утверждают, что предусмотренные в законе ограничения на проведение обысков у судей следует расценивать как необоснованную привилегию, которая препятствует расследованию преступлений.



Коллегия семи судей ВСЛ в прошлом месяце объявила, что при проведении обыска у судьи и личного досмотра необходимо согласие сейма, а в перерыве между сессиями сейма – согласие президента, так как обыск ущемляет свободу личности.



Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус сказал BNS, что решение ВСЛ негативно скажется на борьбе с коррупцией. Конституционный суд (КС) Литвы в понедельник принял просьбу сейма рассмотреть дело о том, не противоречат ли Конституции ограничения на проведение обысков у судей.Парламентарии обратились с этим вопросом в КС 20 декабря.Сейм так отреагировал на разъяснение Верховного суда Литвы (ВСЛ), что обыски у судей могут проводиться только с согласия сейма или президента.ВСЛ основывает свое решение на Конституции, которая запрещает ограничивать свободу судей без согласия сейма или президента, и Законом о судах, который детализирует запрет на проведение обысков у судей.Подготовившие обращение члены сейма утверждают, что предусмотренные в законе ограничения на проведение обысков у судей следует расценивать как необоснованную привилегию, которая препятствует расследованию преступлений.Коллегия семи судей ВСЛ в прошлом месяце объявила, что при проведении обыска у судьи и личного досмотра необходимо согласие сейма, а в перерыве между сессиями сейма – согласие президента, так как обыск ущемляет свободу личности.Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус сказал BNS, что решение ВСЛ негативно скажется на борьбе с коррупцией. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, обыски, аресты, судьи География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии