«Ирония судьбы» и еще 6 российских фильмов, на которые сняли ремейки

Идеи российских режиссеров идут на экспорт в Китай, Литву, Мексику и Болливуд. А вот американских продюсеров привлек фильм Юрия Быкова «Майор», который Netflix превратил в мини-сериал о белых и черных, пишет



«Потерянный патруль» (1934) — «Тринадцать» (1936) — «Сахара» (1943, 1995)







В 1930-е годы выход ремейков не вызывал негативной реакции, потому что большинство зрителей просто не знали о существовании фильма-оригинала. Снятый в 1936 году первый советский истерн «Тринадцать» был создан по мотивам американского приключенческого фильма «Потерянный патруль» (1934). Картина Джона Форда об отряде англичан, который в 1917 году в месопотамской пустыне лишается командира, но не сдается, попала на глаза Иосифу Сталину, и он потребовал снять кино с похожим сюжетом. За дело взялся Михаил Ромм. Режиссеру не дали посмотреть оригинал, но в итоге история о красноармейцах в Каракуме вождю понравилась. В 1943 году в США вышла картина «Сахара» с Хамфри Богартом в главной роли, в 1995 году появился одноименный телефильм с Джеймсом Белуши. Сюжет всех картин развивается вокруг защиты колодца в пустыне, которым пытаются завладеть противники. Герои американских картин обороняют источник воды от арабов и немцев, советские солдаты — от басмачей.

«Фронтовые подруги» (1941) — «Три русские девушки» (1943)



Кадр из фильма «Три русские девушки» © KINOPOISK.RU



Фильм «Фронтовые подруги» стал сценарным дебютом Сергея Михалкова. Картина рассказывает о трех подругах, которые добровольно отправились служить в Красный Крест во время Советско-финской войны. Фильм вышел в мае 1941 года и популярным стать не успел. Тем не менее картину посмотрело высшее руководство страны, и его создатели стали лауреатами Сталинской премии. В 1943 году в США вышел ремейк под названием «Три русские девушки». Сюжет фильма был практически идентичен, но события происходили уже во время Великой Отечественной войны. Также в картину был добавлен новый персонаж — американский пилот. По сюжету, он влюбился в одну из девушек, которая недавно потеряла на фронте жениха. Производство картины поддерживала компартия США, в съемках участвовали русские эмигранты.



«А зори здесь тихие» (1972) — «А зори здесь тихие» (2006, 2015)



Афиша сериала «А зори здесь тихие» © KINOPOISK.RU



В 2005 году в Китае вышел многосерийный фильм, ставший ремейком советской картины 1972 года. Одним из сценаристов стал автор одноименной повести — писатель Борис Васильев. Сюжет оригинальной картины был доработан для увеличения хронометража. Сериал вышел в российский прокат, однако в сокращенной версии (12 серий), поскольку некоторые сцены были бы восприняты отечественным зрителем как неправдоподобные. В Китае у сериала был успех, его увидели 400 млн человек. Для сравнения: оригинальный фильм посмотрели 66 млн человек, а еще один ремейк, российский, вышедший на экраны к 70-летию победы в ВОВ, — всего 1,18 млн.



«Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) — «Я люблю Новый год» (2013)



Кадр из фильма «Я люблю Новый год» © KINOPOISK.RU



В 2015 году Болливуд выпустил фильм «Я люблю Новый год», практически полностью повторяющий сюжет культовой работы Эльдара Рязанова. Различия невелики, авторы сценария дословно перенесли диалоги в новый фильм. Герой индийской картины не врач, а банкир. Он улетает из сауны не в Ленинград, а в Нью-Йорк, что делает англоязычное название фильма — I love NY — многозначным (New Year, New York). Фильмы также отличает индийская специфика — песни и танцы, без которых сложно представить болливудский продукт. Если в картине Рязанова была сатирически обыграна советская плановая застройка, в индийском фильме эта же линия демонстрирует однообразие капиталистического мира. Как и в сиквеле Тимура Бекмамбетова (2007), в индийском ремейке авторы делают поправки на современность: у героя садится зарядка на телефоне, а отсутствие посуды в шкафу объясняется тем, что героиня продала ее на eBay.



«Статус: Свободен» (2015) — «Как вернуть ее за 7 дней» (2017)



Кадр из фильма «Как вернуть ее за 7 дней» © IMDB.COM



Фильм «Статус: Свободен» сопровождала мощная рекламная кампания. В главных ролях снялись Данила Козловский и Елизавета Боярская, одну из героинь сыграла Паулина Андреева. Романтический сюжет приправлен стендап-юмором. Но фильм не собрал кассы, его посмотрели меньше 700 тыс. человек. Совсем другая судьба была у его литовского ремейка, вышедшего на экраны спустя два года. В Литве картина две недели возглавляла национальный чарт и обгоняла в прокате «Бегущего по лезвию 2049». Ремейк практически полностью повторяет сюжетные ходы российского оригинала, но его успех связан с тем, что главную роль исполнил популярный стендап-артист Юстинас Янкявичюс. В отличие от Козловского, во время съемок он оставался в привычном жанре, и аудитория поддержала любимого комика.



«Майор» (2013) — «Семь секунд» (2018)



Кадр из фильма «Семь секунд» © NETFLIX.COM



Многие зрители ценят Юрия Быкова за прямоту и безапелляционность, с которой режиссер показывает российскую действительность. В 2018 году Netflix взял за основу для мини-сериала «Семь секунд» быковского «Майора». Сюжет отличается от оригинала: одной из главных осей конфликта становится проблема расовой дискриминации. Но действие так же начинается с того, что полицейский случайно сбивает мальчика.



«Горько!» (2013) — «Горько в Мексике» (2018)



Кадр из фильма «Горько в Мексике» © KINOPOISK.RU



Создатели фильма «Горько в Мексике» (оригинальное название — «Пока свадьба не разлучит нас») пересняли российский кинохит Жоры Крыжовникова практически один в один. Режиссер Сантьяго Лимон повторил особенности картины: съемки ведутся от лица свадебного оператора, в руках которого дрожит камера. Сюжет остался прежним, а российские реалии заменены не менее колоритными. Одним из продюсеров мексиканского проекта стал Тимур Бекмамбетов.