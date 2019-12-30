Незабываемая поездка

Не только отличная учёба является основанием для поощрения учеников. Посещение уроков, активное участие во внеклассной деятельности, отличная дисциплина и соблюдение Правил внутреннего распорядка, прилагаемые старания и личные достижения – это тоже повод сказать спасибо ученику за его добросовестное отношение к званию гимназиста гимназии «Жалякальнё».
Ежегодно гимназия поощряет учеников за их достижения во всех перечисленных номинациях, вручая детям письменные благодарности, устраивая дни благодарения и организуя различные экскурсии.
В этом учебном году рождается новая традиция поощрения не отдельных учеников, а целого класса. С таким предложением выступили члены Совета учеников и получили поддержку администрации гимназии.
Для того, чтобы выяснить, какой именно класс заслужил награду, была проделана большая работа, по итогам которой было решено поощрить IIIс класс: в этом классе самая лучшая посещаемость уроков (ни одного пропуска без уважительной причины, минимальное количество пропусков по уважительной причине, все ученики успевающие, добросовестно выполняющие Правила для учащихся, активно участвующие в работе кабинета-музея культурного наследия Малой Литвы, в творческих коллективах гимназии, в проектной деятельности.) Именно в этом классе есть ученик, который занимает первое место по успеваемости в гимназии и ученик, у которого нет ни одного пропуска!
Поэтому 13 декабря администрация гимназии организовала для IIIc класса экскурсию в «Пакройо дварас» на фестиваль света «Большие китайские фонари». Родительский комитет класса решил дополнить экскурсию, и по дороге все заехали в Тельшяй, который, как известно, так же, как и Рим, стоит на семи холмах. Хотя и очень недолго, но дети прогулялись по городку, сфотографировались на фоне медведей, которые являются символом Тельшяя.
С наступлением сумерек ученики с классным руководителем подъехали к «Пакройю дварасу» и первым делом отправились с Баронессой на познавательную экскурсию по усадьбе. Баронесса ознакомила всех с первыми хозяевами «Пакройо двараса», дети увидели старинную обстановку и выслушали интересные факты об этом месте. После ознакомительной экскурсии все пошли гулять по территории и любоваться световым шоу, ярмаркой народных мастеров и представлением китайских актёров.
Восхитили огромные драконы, дерево с пандами, туннель из ландышей… Всего не перечислить. В темноте яркие и светящиеся фигуры зверей и людей выглядят просто волшебно!
Все дети остались довольны поездкой и очень благодарны администрации «Жалякальнё» гимназии, которая делает всё, чтобы ученикам было не только интересно учиться, но и интересно и весело отдыхать.
Вот несколько отзывов учеников IIIc класса о поездке:
«Приятно, что именно наш класс добился таких результатов. Экскурсия очень понравилась, было красиво. Узнали много нового и
К сожалению, все отзывы невозможно разместить на страницах газеты, но, кому интересно, остальные отзывы сможет почитать на сайте гимназии.
Без сомнения, детей впечатлило всё увиденное и услышанное. Такие поездки очень полезны для общения, дружбы и понимания, что именно может служить поводом для поощрения.
От имени родителей хочется также присоединиться к детям и поблагодарить заместителя директора Елену Юрьевну, которая проделала большую работу, подводя итоги результатов успеваемости и посещаемости всей гимназии, классного руководителя Ирену, которая своим руководством добивается таких результатов в классе, и директора гимназии Виталия Витальевича, который всегда прислушивается к мнению и инициативам учеников, учителей, родителей, благодаря чему в нашей гимназии зарождается новая традиция.
От имени родительского комитета класса – Наталия
Поэтому 13 декабря администрация гимназии организовала для IIIc класса экскурсию в «Пакройо дварас» на фестиваль света «Большие китайские фонари». Родительский комитет класса решил дополнить экскурсию, и по дороге все заехали в Тельшяй, который, как известно, так же, как и Рим, стоит на семи холмах. Хотя и очень недолго, но дети прогулялись по городку, сфотографировались на фоне медведей, которые являются символом Тельшяя.
С наступлением сумерек ученики с классным руководителем подъехали к «Пакройю дварасу» и первым делом отправились с Баронессой на познавательную экскурсию по усадьбе. Баронесса ознакомила всех с первыми хозяевами «Пакройо двараса», дети увидели старинную обстановку и выслушали интересные факты об этом месте. После ознакомительной экскурсии все пошли гулять по территории и любоваться световым шоу, ярмаркой народных мастеров и представлением китайских актёров.
Восхитили огромные драконы, дерево с пандами, туннель из ландышей… Всего не перечислить. В темноте яркие и светящиеся фигуры зверей и людей выглядят просто волшебно!
Все дети остались довольны поездкой и очень благодарны администрации «Жалякальнё» гимназии, которая делает всё, чтобы ученикам было не только интересно учиться, но и интересно и весело отдыхать.
Вот несколько отзывов учеников IIIc класса о поездке:
«Очень понравилась экскурсия по дворцу. Получила много позитивных эмоций. Увидела и узнала много нового. Благодарна директору и администрации за такую красивую и познавательную экскурсию».
Лиза Р.
Лиза Р.
«Меня больше всего впечатлили в поездке красивые и яркие фигуры, нежная музыка и лавочки, где продавали аппетитные вкусности».
Катя С.
Катя С.
«Поездка была замечательной. Дорога лёгкая и весёлая. Особенно запомнилась прогулка по территории. Огромное спасибо администрации гимназии и классному руководителю Ирене. Остаётся надеяться ещё на такую же поездку».
Лёша Р.
Лёша Р.
«Экскурсия очень понравилась, было здорово провести время в интересном месте с одноклассниками. У нас было достаточно времени для того, чтобы посмотреть все красивые места, сходить на экскурсию во дворец и перекусить. Хочется поблагодарить администрацию гимназии за замечательную экскурсию. Надеюсь, что подобные мероприятия будут в будущем ещё несколько раз».
Андрей Ш.
Андрей Ш.
«Поездка понравилась. Благодарю за такую возможность побывать в «Пакройо дварасе». Особенно понравился фестиваль света». Арнольд С.
«Приятно, что именно наш класс добился таких результатов. Экскурсия очень понравилась, было красиво. Узнали много нового и
интересного. Вкусно покушали. Спасибо огромное за эту поездку директору и классному руководителю».
Ник С.
Ник С.
К сожалению, все отзывы невозможно разместить на страницах газеты, но, кому интересно, остальные отзывы сможет почитать на сайте гимназии.
Без сомнения, детей впечатлило всё увиденное и услышанное. Такие поездки очень полезны для общения, дружбы и понимания, что именно может служить поводом для поощрения.
От имени родителей хочется также присоединиться к детям и поблагодарить заместителя директора Елену Юрьевну, которая проделала большую работу, подводя итоги результатов успеваемости и посещаемости всей гимназии, классного руководителя Ирену, которая своим руководством добивается таких результатов в классе, и директора гимназии Виталия Витальевича, который всегда прислушивается к мнению и инициативам учеников, учителей, родителей, благодаря чему в нашей гимназии зарождается новая традиция.
От имени родительского комитета класса – Наталия
специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: гимназия «Жалякальнё», Фестиваль света, «Пакройо дварас», «Большие китайские фонари»