Незабываемая поездка 🔊 Воспроизвести







Не только отличная учёба является основанием для поощрения учеников. Посещение уроков, активное участие во внеклассной деятельности, отличная дисциплина и соблюдение Правил внутреннего распорядка, прилагаемые старания и личные достижения – это тоже повод сказать спасибо ученику за его добросовестное отношение к званию гимназиста гимназии «Жалякальнё».



Ежегодно гимназия поощряет учеников за их достижения во всех перечисленных номинациях, вручая детям письменные благодарности, устраивая дни благодарения и организуя различные экскурсии.



В этом учебном году рождается новая традиция поощрения не отдельных учеников, а целого класса. С таким предложением выступили члены Совета учеников и получили поддержку администрации гимназии. Ежегодно гимназия поощряет учеников за их достижения во всех перечисленных номинациях, вручая детям письменные благодарности, устраивая дни благодарения и организуя различные экскурсии.В этом учебном году рождается новая традиция поощрения не отдельных учеников, а целого класса. С таким предложением выступили члены Совета учеников и получили поддержку администрации гимназии.



Поэтому 13 декабря администрация гимназии организовала для IIIc класса экскурсию в «Пакройо дварас» на фестиваль света «Большие китайские фонари». Родительский комитет класса решил дополнить экскурсию, и по дороге все заехали в Тельшяй, который, как известно, так же, как и Рим, стоит на семи холмах. Хотя и очень недолго, но дети прогулялись по городку, сфотографировались на фоне медведей, которые являются символом Тельшяя.











С наступлением сумерек ученики с классным руководителем подъехали к «Пакройю дварасу» и первым делом отправились с Баронессой на познавательную экскурсию по усадьбе. Баронесса ознакомила всех с первыми хозяевами «Пакройо двараса», дети увидели старинную обстановку и выслушали интересные факты об этом месте. После ознакомительной экскурсии все пошли гулять по территории и любоваться световым шоу, ярмаркой народных мастеров и представлением китайских актёров.



Восхитили огромные драконы, дерево с пандами, туннель из ландышей… Всего не перечислить. В темноте яркие и светящиеся фигуры зверей и людей выглядят просто волшебно!



Все дети остались довольны поездкой и очень благодарны администрации «Жалякальнё» гимназии, которая делает всё, чтобы ученикам было не только интересно учиться, но и интересно и весело отдыхать.











Вот несколько отзывов учеников IIIc класса о поездке:



«Очень понравилась экскурсия по дворцу. Получила много позитивных эмоций. Увидела и узнала много нового. Благодарна директору и администрации за такую красивую и познавательную экскурсию».



Лиза Р.



«Меня больше всего впечатлили в поездке красивые и яркие фигуры, нежная музыка и лавочки, где продавали аппетитные вкусности».



Катя С.



«Поездка была замечательной. Дорога лёгкая и весёлая. Особенно запомнилась прогулка по территории. Огромное спасибо администрации гимназии и классному руководителю Ирене. Остаётся надеяться ещё на такую же поездку».



Лёша Р.



«Экскурсия очень понравилась, было здорово провести время в интересном месте с одноклассниками. У нас было достаточно времени для того, чтобы посмотреть все красивые места, сходить на экскурсию во дворец и перекусить. Хочется поблагодарить администрацию гимназии за замечательную экскурсию. Надеюсь, что подобные мероприятия будут в будущем ещё несколько раз».



Андрей Ш.



«Поездка понравилась. Благодарю за такую возможность побывать в «Пакройо дварасе». Особенно понравился фестиваль света». Арнольд С.



«Приятно, что именно наш класс добился таких результатов. Экскурсия очень понравилась, было красиво. Узнали много нового и интересного. Вкусно покушали. Спасибо огромное за эту поездку директору и классному руководителю».



Ник С.











К сожалению, все отзывы невозможно разместить на страницах газеты, но, кому интересно, остальные отзывы сможет почитать на сайте гимназии.



Без сомнения, детей впечатлило всё увиденное и услышанное. Такие поездки очень полезны для общения, дружбы и понимания, что именно может служить поводом для поощрения.



От имени родителей хочется также присоединиться к детям и поблагодарить заместителя директора Елену Юрьевну, которая проделала большую работу, подводя итоги результатов успеваемости и посещаемости всей гимназии, классного руководителя Ирену, которая своим руководством добивается таких результатов в классе, и директора гимназии Виталия Витальевича, который всегда прислушивается к мнению и инициативам учеников, учителей, родителей, благодаря чему в нашей гимназии зарождается новая традиция.



От имени родительского комитета класса – Наталия



Для того, чтобы выяснить, какой именно класс заслужил награду, была проделана большая работа, по итогам которой было решено поощрить IIIс класс: в этом классе самая лучшая посещаемость уроков (ни одного пропуска без уважительной причины, минимальное количество пропусков по уважительной причине, все ученики успевающие, добросовестно выполняющие Правила для учащихся, активно участвующие в работе кабинета-музея культурного наследия Малой Литвы, в творческих коллективах гимназии, в проектной деятельности.) Именно в этом классе есть ученик, который занимает первое место по успеваемости в гимназии и ученик, у которого нет ни одного пропуска!Поэтому 13 декабря администрация гимназии организовала для IIIc класса экскурсию в «Пакройо дварас» на фестиваль света «Большие китайские фонари». Родительский комитет класса решил дополнить экскурсию, и по дороге все заехали в Тельшяй, который, как известно, так же, как и Рим, стоит на семи холмах. Хотя и очень недолго, но дети прогулялись по городку, сфотографировались на фоне медведей, которые являются символом Тельшяя.С наступлением сумерек ученики с классным руководителем подъехали к «Пакройю дварасу» и первым делом отправились с Баронессой на познавательную экскурсию по усадьбе. Баронесса ознакомила всех с первыми хозяевами «Пакройо двараса», дети увидели старинную обстановку и выслушали интересные факты об этом месте. После ознакомительной экскурсии все пошли гулять по территории и любоваться световым шоу, ярмаркой народных мастеров и представлением китайских актёров.Восхитили огромные драконы, дерево с пандами, туннель из ландышей… Всего не перечислить. В темноте яркие и светящиеся фигуры зверей и людей выглядят просто волшебно!Все дети остались довольны поездкой и очень благодарны администрации «Жалякальнё» гимназии, которая делает всё, чтобы ученикам было не только интересно учиться, но и интересно и весело отдыхать.«Приятно, что именно наш класс добился таких результатов. Экскурсия очень понравилась, было красиво. Узнали много нового иК сожалению, все отзывы невозможно разместить на страницах газеты, но, кому интересно, остальные отзывы сможет почитать на сайте гимназии.Без сомнения, детей впечатлило всё увиденное и услышанное. Такие поездки очень полезны для общения, дружбы и понимания, что именно может служить поводом для поощрения.От имени родителей хочется также присоединиться к детям и поблагодарить заместителя директора Елену Юрьевну, которая проделала большую работу, подводя итоги результатов успеваемости и посещаемости всей гимназии, классного руководителя Ирену, которая своим руководством добивается таких результатов в классе, и директора гимназии Виталия Витальевича, который всегда прислушивается к мнению и инициативам учеников, учителей, родителей, благодаря чему в нашей гимназии зарождается новая традиция. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: гимназия «Жалякальнё», Фестиваль света, «Пакройо дварас», «Большие китайские фонари» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 58 раз Комментарии