Сеанс национального самоунижения: к запрету концерта в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Даничев



Принято считать, что культура сближает народы. Убежден, что так и есть: культура, если перефразировать известный афоризм, — последнее прибежище дружелюбия и взаимопонимания в самой напряженной международной обстановке. Мнение министра культуры России Владимира Мединского для



Однако не всем такое свойство культуры по вкусу.



Так, год 75-летия Победы начинается с того, что мэр Вильнюса официально запретил запланированный на май-2020 бесплатный концерт open air российских исполнителей — "Хора Турецкого" и женской группы Soprano. Почему? А потому что бдительно усмотрел в нем "самую настоящую дозу советской пропаганды — празднование Дня Победы с георгиевскими ленточками, униформой советских солдат, советскими изображениями". Праздничный концерт бдительный мэр считает диверсией Кремля, а пилотки и ленточки (внимание!) русским "оружием гибридной войны". Занавес… Принято считать, что культура сближает народы. Убежден, что так и есть: культура, если перефразировать известный афоризм, — последнее прибежище дружелюбия и взаимопонимания в самой напряженной международной обстановке. Мнение министра культуры России Владимира Мединского для РИА Новости Однако не всем такое свойство культуры по вкусу.Так, год 75-летия Победы начинается с того, что мэр Вильнюса официально запретил запланированный на май-2020 бесплатный концерт open air российских исполнителей — "Хора Турецкого" и женской группы Soprano. Почему? А потому что бдительно усмотрел в нем "самую настоящую дозу советской пропаганды — празднование Дня Победы с георгиевскими ленточками, униформой советских солдат, советскими изображениями". Праздничный концерт бдительный мэр считает диверсией Кремля, а пилотки и ленточки (внимание!) русским "оружием гибридной войны". Занавес… Запретом градоначальник не ограничился, а вознамерился разослать тревожные кляузы коллегам — бургомистрам Евросоюза: мол, будьте бдительны, не повторяйте ошибки Берлина. Дело в том, что в мае 2019-го там уже с огромным успехом прошел такой же концерт, после чего музыканты и решили к юбилею провести целый тур "Хора Турецкого" с прекрасными русскими, украинскими, белорусскими, английскими, французскими, немецкими (да-да!) и другими песнями по всем столицам бывшего СССР и Восточной Европы. Да что там Берлин, такие концерты "Хора Турецкого" на площадях мировых столиц идут уже не один год — Франция, Словения, Австрия, Германия, Беларусь, Москва, Израиль, США... Везде — благодарность десятков тысяч зрителей, память об общем прошлом, общих победах, общем счастье и общих трагедиях. Везде — от Парижа до Нью-Йорка, от Берлина до Торонто, от Москвы до Пекина…



Но нашелся живой реликт из известной сказки — в лице мэра Вильнюса, который пишет, мол, "этот пропагандистский концерт имеет наглость показывать на фоне (заднике сцены, очевидно?) виды когда советские солдаты в оккупированном (ох… писал бы уж "зверски захваченном русскими у безвинно пострадавшего господина Гитлера Адольфа") Берлине водружают флаг Советского Союза".



В общем, мэр зажег. Отработал банку варенья и корзину печенья.



Только вот… есть нюанс. Ведь даже в экзотических воззрениях на историю надо придерживаться хоть какой-то последовательности. Ибо если итоги Второй мировой "политически ошибочны", если СССР не победитель и освободитель, а "агрессор" и "поджигатель", то… чего собственно вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе?



Ибо тогда надо вам вернуть "старый польский Вильно" Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей — это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза. Более того: Литва — крупнейший в Европе выгодоприобретатель от этих побед. Под десять тысяч квадратных километров со столицей и курортом Друскининкай было подарено литовцам широким жестом СССР. Да, еще мы вернули литовскому народу Клайпеду, которую довоенные власти Литвы трусливо всучили фюреру. Посему уж кому-кому, а мэру славного Вильнюса точно надо заглянуть в учебник новейшей истории, прежде чем выступать с политическими декламациями.



Ну да ладно. Что там от Литвы осталось бы в соответствии с практическим применением последней "исторической" резолюции Европарламента, не наша забота. У литовского народа свои избранные политики, которые полагают, что имеют право свободно распоряжаться его судьбой в соответствии с указаниями старших товарищей по НАТО. Это не наш вопрос.



Но давайте все-таки поговорим о культуре и истории. Причем не о российской, а о литовской. Ведь итоги Второй мировой лежат в фундаменте всей послевоенной европейской культуры.



Итак. Литва в 1941 году, без всяких альтернативных фантазий, стала жертвой гитлеровской агрессии. Напомню мэру, что местному населению изначально отводилась самая незавидная в Прибалтике участь. "Что касается литовцев то (их. — Прим. ред.) общие расовые данные значительно хуже, чем у эстонцев и латышей, и среди них поэтому имеется самое значительное число нежелательных в расовом отношении людей", — гласят замечания доктора Ветцеля по плану "Ост". На этом основании план предусматривал уничтожение или насильственное выселение 85% населения Литвы.



Слова у гитлеровцев с делом обычно не расходились. Жертвами немецкой оккупации на территории небольшой Литвы за три года стали около 700 000 (!) человек, из них более половины — граждане Литвы, остальные — военнопленные. Десятки тысяч литовцев были угнаны на принудительные работы в Германию. Уничтожено 96% из примерно 250 000 проживавших в Литве евреев. Сожжено дотла 26 деревень, разрушено 80 тысяч зданий, угнан в Германию весь подвижной железнодорожный состав.



То, что масштабные планы нацистов не реализовались в полном объеме, то, что литовский народ вообще все еще существует, — непосредственная и абсолютная заслуга Красной армии. За освобождение Литвы положили свои жизни 80 600 советских солдат и офицеров.



Напомню мэру, что Красная армия — освободительница Литвы, чью "звездочку на пилотке" он назвал уголовно наказуемым символом "кремлевский пропаганды", — это не только русские, украинцы, татары, казахи и так далее. Но еще и геройская 16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия (литовское национальное соединение, сформированное в 1942 году). Это еще целых 92 партизанских отряда, подчиненных "просоветскому" Штабу партизанского движения Литвы под руководством Антанаса Снечкуса.



Именно они, все вместе — настоящие герои Литвы, спасшие свой народ от гибели.



Это их всех — и героев-освободителей, оставшихся в живых и павших за вашу свободу, и всех жертв нацистов вы оскорбили своей профашистской цензурой.



То, что мэр Вильнюса сегодня называет элементами гибридной войны — георгиевские ленточки и Знамя Победы над Берлином, — это тоже наша общая история и культура.



Мы в России ее бережем, мы ею гордимся.



Мудрый и трудолюбивый литовский народ — полноправный герой, вершитель и обладатель всей своей истории, в целостности и без "изъятий" по указке из Брюсселя.



Рано или поздно каждый в Литве это поймет.



И никакому временноизбранному бургомистру у своего народа своей истории и культуры не отнять. РИА Новости Категории: политика, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: концерт, Вильнюс, запрет, мэр, министр, реакция — статья прочитана 163 раза Комментарии