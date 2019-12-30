Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии 🔊 Воспроизвести



Зола со строящейся группой Ignitis grupe Вильнюсской когенерационной электростанции (Vilniaus kogeneracine jegaine, VKJ) пойдет на восстановление рельефа третьего по величине острова Норвегии.



Компания VKJ подписала трехгодичный договор стоимостью до 4,2 млн евро (без НДС) об использовании образующейся во время выработки электроэнергии из отходов летучей золы с компанией Vakaru krova, сообщила группа.



Vakaru krova будет передавать золу субподрядчику – норвежской компании Noah, а она будет использовать ее для восстановления ландшафта острова Лангёйа.



С применением сложного оборудования летучая зола смешивается с полученными из промышленных отходов кислотой и водой, в результате чего формируется похожий на гипс материал. Им заполняют образовавшиеся при добыче известняка кратеры, чтобы восстановить ландшафт острова.



Согласно подсчетам, за год на электростанции будет образовываться около 11 тыс. тонн летучей золы, которые в Литве использовать негде. Зола со строящейся группой Ignitis grupe Вильнюсской когенерационной электростанции (Vilniaus kogeneracine jegaine, VKJ) пойдет на восстановление рельефа третьего по величине острова Норвегии.Компания VKJ подписала трехгодичный договор стоимостью до 4,2 млн евро (без НДС) об использовании образующейся во время выработки электроэнергии из отходов летучей золы с компанией Vakaru krova, сообщила группа.Vakaru krova будет передавать золу субподрядчику – норвежской компании Noah, а она будет использовать ее для восстановления ландшафта острова Лангёйа.С применением сложного оборудования летучая зола смешивается с полученными из промышленных отходов кислотой и водой, в результате чего формируется похожий на гипс материал. Им заполняют образовавшиеся при добыче известняка кратеры, чтобы восстановить ландшафт острова.Согласно подсчетам, за год на электростанции будет образовываться около 11 тыс. тонн летучей золы, которые в Литве использовать негде. BNS Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: электростанция, Норвегия, утилизация, зола География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии