Россия и Литва — общая память 🔊 Воспроизвести







Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни. Ежедневно что-то ищешь, что-то читаешь, что-то публикуешь. И частенько, в очередной раз блуждая по всемирной паутине в поисках некоторых исторических фактов, доводилось натыкаться на фото башни танка, ставшей в Литве памятником.



Сразу скажу – для меня танк не более, чем боевая машина, углубляться в разновидности и боевые характеристики никогда не было желания. Зато всегда завораживала надпись на башне: «5.Х.1944. Здесь похоронены танкисты СУВОРОВЦЫ».



Почему суворовцы? Суворовские училища появились ведь только в 1943-м…



Иногда обращал внимание, что, судя по описанию фотографии, башня «перемещалась» то к подступам Клайпеды (Мемеля), то на Курскую дугу, то…



Уже и не припомню всех вариантов дислокации, куда только не перекидывали её авторы комментариев. Сразу скажу – для меня танк не более, чем боевая машина, углубляться в разновидности и боевые характеристики никогда не было желания. Зато всегда завораживала надпись на башне: «5.Х.1944. Здесь похоронены танкисты СУВОРОВЦЫ».Почему суворовцы? Суворовские училища появились ведь только в 1943-м…Иногда обращал внимание, что, судя по описанию фотографии, башня «перемещалась» то к подступам Клайпеды (Мемеля), то на Курскую дугу, то…Уже и не припомню всех вариантов дислокации, куда только не перекидывали её авторы комментариев.



В октябре от них прилетела просьба съездить на братскую могилу в Шяуляйский район. Так как указанное место для нас незнакомо, цель поездки необычна, постарались собраться и выехать в кратчайшие сроки.



Деревня Дирвоненай находится в 150 км от Клайпеды и в 40 км от Шяуляй. Здесь в далёком теперь уже октябре 1944 года занявшая Шяуляй Красная армия пробивалась к Балтийскому морю, освобождая Литву от немецко-фашистских захватчиков. На тот момент в небольшой литовской деревне Дирвоненай находилась воинская часть нацистской Германии.



В 2007 году газета «Шяуляйский край» опубликовала статью, в которой о сражении у Дирвоненай рассказал старожил, много лет проработавший директором местной школы историк Вацловас Кялюотис.



В 1944 году, после окончания боя он, тогда мальчишка, прибегал на место гибели танкистов, видел пять обгоревших советских танков Т-34. Позднее уже взрослому Вацловасу довелось встретиться с командиром 1-го батальона 32-ой танковой Знаменской ордена Суворова Краснознаменной бригады 5-ой гвардейской танковой армии майором Борисом Малявиным, лично приказавшим атаковать врага именно в Дирвоненай и своими руками хоронившим погибших танкистов.











По словам майора Малявина, в ночь с 4 на 5 октября 1944 года в первую атаку для прорыва немецкой линии фронта было отправлено пять танков. Однако противник не собирался легко сдаваться – фашисты подготовили серьёзную танковую засаду, усиленную автоматчиками и поддержанную артиллерией из глубины. Через какое-то время полыхали все пять танков, а в них – живые люди. Некоторые танкисты сумели спастись, но одиннадцать… Старшему из них было сорок, младшему – восемнадцать лет…



Наутро майор Малявин приказал подготовить братскую могилу и, как говорят, лично простился с погибшими красноармейцами. На бугорке была установлена башня одного из сгоревших танков.



К краткому рассказу майора стоит добавить отрывок из наградного листа командира роты гвардии старшего лейтенанта Павла Романовича Новикова: «В этом бою рота т. Новикова уничтожила 1 танк «Пантера», два самоходных орудия, 2 противотанковых орудия и до 100 гитлеровцев. На своём танке тов. Новиков уничтожил 1 самоходку и до 40 гитлеровцев, а когда танк был подожжён прямым попаданием, то т. Новиков вёл бой вне танка с пехотой противника. В неравном бою, дошедшем до рукопашной схватки, тов. Новиков сам лично уничтожил 10 гитлеровцев, из них 1 офицера. В этом бою тов. Новиков пал смертью храбрых. Однако рота поставленную задачу выполнила».



А сейчас вернёмся к загадочной фотографии, путешествующей по интернету. Чаще всего встречается упоминание, что башня установлена на месте гибели танкистов, принимавших участие в освобождении Клайпеды.











Загадка надписи «Суворовцы», как оказалось, вовсе и не загадка. 1-й батальон 32-ой танковой Знаменской ордена Суворова Краснознаменной бригады 5-ой гвардейской танковой армии – отсюда и надпись… И сейчас эта башня стоит на братской могиле одиннадцати танкистов, отдавших свои жизни в бое у Дирвоненай, куда мы и ездили.



Целью той нашей поездки была …земля. В далёкой Мордовии проживают родственники девятнадцатилетнего танкиста Дмитрия Павловича Клёмина, навсегда оставшегося в литовской земле. По их просьбе мы набрали кисет земли с братской могилы, который был передан в последних числах ноября в Москве. Мы же получили кисет с землей с семейной могилы красноармейца и фотографии его родных – родителей, брата с семьей.



Будущий танкист родился в д. Бестужево Иссинского района Пензенской области. В Красную армию был призван по достижении совершеннолетия - в 1943 году. На 1-й Прибалтийский фронт Дмитрий попал 22 августа 1944 г. в должности механика-водителя танка Т34/85.



В наградном листе есть такие строки: «Тов. Клёмин, действуя в составе экипажа в качестве механика-водителя, проявил себя храбрым воином Красной Армии. В боях в районе Дервяны тов. Клёмин на своем танке ворвался в засаду противника, где были танки и артиллерия противника. Тов. Клёмин, не боясь опасности, повёл свой танк на врага и в составе экипажа уничтожил до 20 гитлеровцев, 1 танк “пантеру” и 1 ПТО».











16 декабря 2019 года к братской могиле приехали священнослужитель Шяуляйского прихода отец Олег (Штельман), староста деревни Дирвоненай Пятрас Брикис, представители Балтийской молодёжной ассоциации «Ювенис» Жанна Карабут и Алексей Грейчус из Клайпеды. Отец Олег отслужил литию по усопшим, развеял землю, полученную из Мордовии, таким образом воссоединяя семью Клёминых спустя 75 лет…



Полученные фотографии родных солдата переданы старосте поселения. Г-н Пятрас обещал передать весь материал в местную библиотеку, чтобы информация о погибших здесь танкистах сохранялась и была широко доступна. Хочется выразить глубокую признательность жителям небольшой литовской деревни, которые ухаживают за могилой советских танкистов.



На следующие день, 17 декабря, на базе МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального района прошло торжественное мероприятие, посвящённое «Дню Героев Отечества», в рамках которого была проведена церемония передачи родственникам земли с места захоронения бойца Красной Армии Дмитрия Павловича Клёмина.



Клёмины







В мероприятии приняли участие глава Рузаевского муниципального района В.Ю.Кормилицын, начальник Управления образования Администрации Рузаевского муниципального района И.А.Винокурова, военный комиссар Рузаевского района подполковник В.А.Чичаев, председатель Мордовской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.А.Зверков, председатель местного отделения Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Н.П.Мальченков, председатель местного отделения общества «Боевое братство» В.С.Курин.



В торжественной обстановке глава Рузаевского муниципального района В.Кормилицын передал капсулу с литовской землёй племяннице Д.П.Клёмина Татьяне Дашиной.



Татьяна Ивановна от себя лично, а также от лица своих родителей - Ивана Павловича (родной брат погибшего) и Екатерины Михайловны – сердечно поблагодарила всех, кто оказал содействие в данной процедуре. Рассказала о воспоминаниях своего отца о Дмитрии Клёмине: довоенная жизнь, призыв в ряды РККА, получение похоронки. В своей ответной речи Татьяна Ивановна выразила огромную благодарность жителям д. Дирвоненай, за то, что они ухаживают за Обелиском и хранят память о погибших там танкистах в далеком 1944 году.











Алексей ГРЕЙЧУС,



Балтийская молодёжная ассоциация «Ювенис»



Фото М. Андриянова, А. Грейчуса, ГПО «Бронепоезд», из архива семьи Клёминых, а также из открытых источников



Клёмин Иван Павлович Так случилось, что в этом году летом мне посчастливилось познакомиться с настоящими поисковиками из Висагинаса, которые серьёзно и ответственно решают поставленные перед ними задачи.В октябре от них прилетела просьба съездить на братскую могилу в Шяуляйский район. Так как указанное место для нас незнакомо, цель поездки необычна, постарались собраться и выехать в кратчайшие сроки.Деревня Дирвоненай находится в 150 км от Клайпеды и в 40 км от Шяуляй. Здесь в далёком теперь уже октябре 1944 года занявшая Шяуляй Красная армия пробивалась к Балтийскому морю, освобождая Литву от немецко-фашистских захватчиков. На тот момент в небольшой литовской деревне Дирвоненай находилась воинская часть нацистской Германии.В 2007 году газета «Шяуляйский край» опубликовала статью, в которой о сражении у Дирвоненай рассказал старожил, много лет проработавший директором местной школы историк Вацловас Кялюотис.В 1944 году, после окончания боя он, тогда мальчишка, прибегал на место гибели танкистов, видел пять обгоревших советских танков Т-34. Позднее уже взрослому Вацловасу довелось встретиться с командиром 1-го батальона 32-ой танковой Знаменской ордена Суворова Краснознаменной бригады 5-ой гвардейской танковой армии майором Борисом Малявиным, лично приказавшим атаковать врага именно в Дирвоненай и своими руками хоронившим погибших танкистов.По словам майора Малявина, в ночь с 4 на 5 октября 1944 года в первую атаку для прорыва немецкой линии фронта было отправлено пять танков. Однако противник не собирался легко сдаваться – фашисты подготовили серьёзную танковую засаду, усиленную автоматчиками и поддержанную артиллерией из глубины. Через какое-то время полыхали все пять танков, а в них – живые люди. Некоторые танкисты сумели спастись, но одиннадцать… Старшему из них было сорок, младшему – восемнадцать лет…Наутро майор Малявин приказал подготовить братскую могилу и, как говорят, лично простился с погибшими красноармейцами. На бугорке была установлена башня одного из сгоревших танков.К краткому рассказу майора стоит добавить отрывок из наградного листа командира роты гвардии старшего лейтенанта Павла Романовича Новикова: «В этом бою рота т. Новикова уничтожила 1 танк «Пантера», два самоходных орудия, 2 противотанковых орудия и до 100 гитлеровцев. На своём танке тов. Новиков уничтожил 1 самоходку и до 40 гитлеровцев, а когда танк был подожжён прямым попаданием, то т. Новиков вёл бой вне танка с пехотой противника. В неравном бою, дошедшем до рукопашной схватки, тов. Новиков сам лично уничтожил 10 гитлеровцев, из них 1 офицера. В этом бою тов. Новиков пал смертью храбрых. Однако рота поставленную задачу выполнила».А сейчас вернёмся к загадочной фотографии, путешествующей по интернету. Чаще всего встречается упоминание, что башня установлена на месте гибели танкистов, принимавших участие в освобождении Клайпеды.Загадка надписи «Суворовцы», как оказалось, вовсе и не загадка. 1-й батальон 32-ой танковой Знаменской ордена Суворова Краснознаменной бригады 5-ой гвардейской танковой армии – отсюда и надпись… И сейчас эта башня стоит на братской могиле одиннадцати танкистов, отдавших свои жизни в бое у Дирвоненай, куда мы и ездили.Целью той нашей поездки была …земля. В далёкой Мордовии проживают родственники девятнадцатилетнего танкиста Дмитрия Павловича Клёмина, навсегда оставшегося в литовской земле. По их просьбе мы набрали кисет земли с братской могилы, который был передан в последних числах ноября в Москве. Мы же получили кисет с землей с семейной могилы красноармейца и фотографии его родных – родителей, брата с семьей.Будущий танкист родился в д. Бестужево Иссинского района Пензенской области. В Красную армию был призван по достижении совершеннолетия - в 1943 году. На 1-й Прибалтийский фронт Дмитрий попал 22 августа 1944 г. в должности механика-водителя танка Т34/85.В наградном листе есть такие строки: «Тов. Клёмин, действуя в составе экипажа в качестве механика-водителя, проявил себя храбрым воином Красной Армии. В боях в районе Дервяны тов. Клёмин на своем танке ворвался в засаду противника, где были танки и артиллерия противника. Тов. Клёмин, не боясь опасности, повёл свой танк на врага и в составе экипажа уничтожил до 20 гитлеровцев, 1 танк “пантеру” и 1 ПТО».16 декабря 2019 года к братской могиле приехали священнослужитель Шяуляйского прихода отец Олег (Штельман), староста деревни Дирвоненай Пятрас Брикис, представители Балтийской молодёжной ассоциации «Ювенис» Жанна Карабут и Алексей Грейчус из Клайпеды. Отец Олег отслужил литию по усопшим, развеял землю, полученную из Мордовии, таким образом воссоединяя семью Клёминых спустя 75 лет…Полученные фотографии родных солдата переданы старосте поселения. Г-н Пятрас обещал передать весь материал в местную библиотеку, чтобы информация о погибших здесь танкистах сохранялась и была широко доступна. Хочется выразить глубокую признательность жителям небольшой литовской деревни, которые ухаживают за могилой советских танкистов.На следующие день, 17 декабря, на базе МБОУ «Гимназия № 1» Рузаевского муниципального района прошло торжественное мероприятие, посвящённое «Дню Героев Отечества», в рамках которого была проведена церемония передачи родственникам земли с места захоронения бойца Красной Армии Дмитрия Павловича Клёмина.В мероприятии приняли участие глава Рузаевского муниципального района В.Ю.Кормилицын, начальник Управления образования Администрации Рузаевского муниципального района И.А.Винокурова, военный комиссар Рузаевского района подполковник В.А.Чичаев, председатель Мордовской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.А.Зверков, председатель местного отделения Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Н.П.Мальченков, председатель местного отделения общества «Боевое братство» В.С.Курин.В торжественной обстановке глава Рузаевского муниципального района В.Кормилицын передал капсулу с литовской землёй племяннице Д.П.Клёмина Татьяне Дашиной.Татьяна Ивановна от себя лично, а также от лица своих родителей - Ивана Павловича (родной брат погибшего) и Екатерины Михайловны – сердечно поблагодарила всех, кто оказал содействие в данной процедуре. Рассказала о воспоминаниях своего отца о Дмитрии Клёмине: довоенная жизнь, призыв в ряды РККА, получение похоронки. В своей ответной речи Татьяна Ивановна выразила огромную благодарность жителям д. Дирвоненай, за то, что они ухаживают за Обелиском и хранят память о погибших там танкистах в далеком 1944 году. специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: красная армия, суворовцы, Дмитрий Павлович Клёмин, Дирвоненай, танкисты — статья прочитана 72 раза Комментарии