Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти 🔊 Воспроизвести Президент России Владимир Путин kremlin.ru



Агентство Bloomberg оценило результаты 20-летнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти, передает



По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.



В публикации отмечается, что Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, которая входит в блок НАТО.



По словам авторов материала, российский лидер «задал тон» саммиту «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже 9 декабря. Агентство Bloomberg оценило результаты 20-летнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти, передает RT По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.В публикации отмечается, что Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, которая входит в блок НАТО.По словам авторов материала, российский лидер «задал тон» саммиту «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже 9 декабря.



В частности, отмечается, что траты Соединённых Штатов на оборону вдвое превышают расходы российской стороны на все сферы.



«Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчёркивается в материале.



Ранее опрос компании YouGov для издания Welt am Sonntag показал, что немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года.



В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.



Позднее Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.



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Автор: Генри Мейер (Henry Meyer) для Bloomberg, США, перевод



Cпустя несколько месяцев после прихода к власти Владимир Путин, которому тогда было 47 лет, был полон желания понравиться собеседнику на первом кремлевском саммите со своим американским коллегой Биллом Клинтоном.



Свое «наступление очарованием» отставной полковник КГБ начал с изысканного обеда, на котором подавали дикого кабана и гуся, после чего он устроил экскурсию по кремлевским покоям и до полуночи развлекал своего играющего на саксофоне гостя концертом джазовой музыки. По словам Путина, в какой-то момент он ошеломил Клинтона, спросив, может ли Россия когда-нибудь стать членом западного военного альянса НАТО, созданного после Второй мировой войны для того, чтобы противодействовать проискам Москвы на мировой арене.



«Я не возражаю», — ответил Клинтон (по словам Путина). На дворе стоял июнь 2000 года.



Но потом были два десятилетия вражды, включая почти шестилетний период введенных из-за войны на Украине обременительных санкций. И сегодня в отношениях между Россией и США с их западными союзниками существует такая напряженность, которая в былые годы случалась редко. Однако Путин, который к моменту прихода на последний разрешенный по конституции шестилетний срок продержался у власти дольше каждого из 29 руководителей, возглавлявших при нем страны-члены «большой семерки», перехватил инициативу, несмотря на истеричную русофобию, которая, по его словам, существует на Западе.



На саммите по Украине, состоявшемся в этом месяце в Париже, Путин доминировал в зале заседаний, где, кроме него, присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель, которая последние 15 лет является самым влиятельным европейским политиком, завершает почти такой же длинный, как у Путина, срок. Макрон, у которого в стране не прекращаются мощные протесты и забастовки, призывает НАТО прекратить смотреть на Россию как на врага. (Другая учредительница альянса Британия планирует в следующем месяце выйти, наконец, из состава ЕС, что создаст новые разделительные линии на европейском континенте.)



А во вторник Путин провозгласил своего рода победу в гонке вооружений с США, заявив, что Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности.



«Советский Союз только догонял, — сказал Путин, выступая в Москве перед высшим военным командованием. — На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас».



При Путине Россия частично восстановила то геополитическое могущество, которым обладал Советский Союз, вызывая при этом раздражение у большинства из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, отнял у Украины Крым, переломил ход войны в Сирии, продал члену НАТО Турции современные системы ПВО и заключил серию крупных контрактов на поставку оружия и соглашения по нефти с ключевой союзницей США Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. При этом он якобы осуществлял вмешательство в выборы в США, Британии и других странах.



Россия снова стала влиятельной силой на Ближнем Востоке, и она впервые за много лет осуществляет экспансию в Африке. Кремль возобновил военные связи с региональной державой Египтом и с истерзанной гражданской войной Ливией, где российские наемники оказывают поддержку местному полевому командиру, борющемуся за власть с правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН.



Но, несмотря на все эти зарубежные успехи, Путин сталкивается с нарастающими экономическими и политическими рисками, которые создает косная централизованная система управления, сформированная им в огромной России с ее 11 часовыми поясами. Проблема Кремля на сегодня состоит в том, как увековечить «путинизм», или так называемую «управляемую демократию», сделав ее правящей даже и после завершения путинского президентского срока в 2024 году.



«Если сравнить сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, то мы увидим, что ее положение намного улучшилось, — сказал Томас Грэм (Thomas Graham), который занимал высокий пост в администрации Джорджа Буша, занимаясь политикой в отношении России. — Но если взглянуть в перспективу лет на 10 вперед, то возникает вопрос о том, как все это сохранить».



У Путина есть одна весьма примечательная и удивительная черта: он расширяет глобальное влияние России малыми силами и средствами. Построенная им анемичная сырьевая экономика по своим размерам составляет менее 8% американской. При этом США на одну только оборону тратят в два раза больше, чем Россия тратит на все, включая образование, здравоохранение и полицию.



На том же совещании Путин похвастался, что Россия взяла верх в создании нового оружия, а его министр обороны пожаловался, что она отстает по военным расходам, и в будущем году перейдет с седьмого на девятое место в мире по этому показателю. Бюджетная бережливость Путина, особенно с началом украинского конфликта, привела к тому, что у его правительства одни из самых здоровых в мире финансовых показателей, и сегодня Россию хвалят как рейтинговые агентства, так и Международный валютный фонд (МВФ).



У России профицит бюджета, довольно небольшой долг, а золотовалютные запасы — одни из самых крупных в мире. Но нежелание Путина с рывка начать развитие экономки, приняв пакет важных мер для экономического стимулирования, указывает на то, что у экономики страны, в которой доминирует государство, существуют ограничения и недостатки. В прошлом году Россия даже решила увеличить пенсионный возраст, чтобы сэкономить на пенсиях, и это вызвало крупные протесты.



Экономический рост в этом году ожидается чуть более 1%, и большинство экономистов полагает, что в будущем этот показатель будет ограничен 2%. Это обусловлено структурой путинской системы, в которой важнее всего стабильность. Поскольку средние темпы роста в мире составляют около 3,5%, то доля России в мировой экономике, по прогнозам МВФ, с 3% в 2013 году снизится до 1,7% в 2024 году.



«Никто не считает, что темпы роста в России будут выше, чем в мире, — сказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, который работал советником в российском правительстве, а с 2013 года живет во Франции, критикуя оттуда Кремль и изредка заезжая в Россию. — Это прямой результат решения политического руководства и дальше идти по пути застоя».



Путин неоднократно обещал населению «крупный экономический прорыв», однако реальные доходы продолжают снижаться, и за последние пять лет они уменьшились на 10%. Карьерные перспективы сокращаются, и более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать, о чем свидетельствуют данные ноябрьского опроса независимого Левада-Центра.



«Если бы такая ситуация возникла в какой-нибудь западной стране, ее правительство наверняка бы сменили в ходе выборов, — сказал Гуриев, давая интервью по телефону из Парижа. — Но в России им это как-то сходит с рук».



На фоне усиливающегося недовольства рейтинги популярности Путина, составившие почти 90% на фоне возникшего после аннексии Крыма патриотического подъема, упали до 68%, о чем свидетельствуют данные Левада-Центра. Но и эти данные искажены, так как в стране отсутствует политическая конкуренция, а избиратели в ходе телефонных опросов, наверное, очень боятся критиковать Путина. (Все мобильные звонки в России сейчас записываются и хранятся какое-то время в специальных центрах, чего требует новый закон о борьбе с терроризмом.)



Путин умело использует репрессивный государственный аппарат, применяя его силу тайно и явно, чтобы не допустить появления соперника или крупного оппозиционного средства массовой информации. Михаил Ходорковский, ведущий критик Путина в его первые два срока, узнал это на опыте. Его, бывшего миллиардера и самого богатого человека в ельцинской России, ни за что бросили за решетку, и он пробыл в заключении 10 лет. Сегодняшнего главного оппонента Путина Алексея Навального практически безостановочно задерживают и арестовывают за проведение несанкционированных митингов.



Тем не менее, большинство россиян постарше, которые пережили наступившее после распада Советского Союза в 1991 году потерянное десятилетие, а также стали свидетелями мощного экономического спада, превзошедшего по своей глубине Великую американскую депрессию, считают Путина спасителем страны, остановившим крах и восстановившим закон и порядок.



30 декабря 1999 года Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, считавшийся нестабильным из-за частой смены глав правительств, откровенно заявил, что у его бывшей сверхдержавы при восьмипроцентном росте уйдет 15 лет на то, чтобы по уровню ВВП догнать Португалию, которая «даже не входит в число мировых промышленных лидеров».



А на следующий день, прямо накануне Нового Года часто болевший президент Борис Ельцин ушел в отставку, наказав Путину «беречь Россию». При новом руководстве и в условиях бурного роста нефтяных цен Россия следующие восемь лет росла среднегодовыми темпами в 7%, и в 2012 году почти догнала по этому показателю Португалию. Но потом снова произошел спад. В том году номинальный ВВП достиг пика, и Россия вышла на восьмое место в мире. Но в 2018 году она опять сдала, оказавшись на одиннадцатом месте, наравне с Южной Кореей, где в три раза меньше население.



Инфляция в России была взята под контроль, а продолжительность жизни увеличилась, однако Путин пока не достиг своей цели — выйти на уровень Португалии по показателям производства и доходов на душу населения.



Путин с помощью Китая и других стран строит баррикады, чтобы защитить российскую экономику от нестабильности мировой финансовой системы, где господствует американский доллар, а также от воздействия дополнительных санкций. Это, а также тактические способности Путина на международной арене позволяют России бороться не в своей весовой категории, действуя выше своих возможностей, о чем рассказал руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.



«ВВП не является абсолютным мерилом в экономике, — сказал Тренин. — Намного важнее способность экономики восстанавливаться, выдерживать мощные потрясения. Очень важно нынешнее здоровое финансовое положение России, низкий уровень внешнего долга, способность Кремля сплачивать население перед лицом внешних угроз, а также относительное изобилие ресурсов, которые необходимы Москве для реализации ее внешней политики».



Между тем, главный кремлевский долгожитель со времен советского диктатора Сталина вынужден сегодня решать вопрос 2024 года, о чем говорят близкие к Кремлю люди. (Имеется в виду окончание очередного президентского срока Путина, наступающее как раз в 2024 году — прим. ред.).



Путин несколько раз подчеркивал, что нельзя менять конституцию с целью включения в нее еще одного срока. Недавно он подтвердил это на своей ежегодной пресс-конференции. Но поскольку других возможностей сохранить власть нет, он все же может так поступить. И это будет самый рискованный шаг с его стороны. В качестве основного достижения президента определена способность наращивать геополитическое влияние при «копеечном» бюджете.В частности, отмечается, что траты Соединённых Штатов на оборону вдвое превышают расходы российской стороны на все сферы.«Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчёркивается в материале.Ранее опрос компании YouGov для издания Welt am Sonntag показал, что немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года.В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.Позднее Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.* * *Автор: Генри Мейер (Henry Meyer) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ Cпустя несколько месяцев после прихода к власти Владимир Путин, которому тогда было 47 лет, был полон желания понравиться собеседнику на первом кремлевском саммите со своим американским коллегой Биллом Клинтоном.Свое «наступление очарованием» отставной полковник КГБ начал с изысканного обеда, на котором подавали дикого кабана и гуся, после чего он устроил экскурсию по кремлевским покоям и до полуночи развлекал своего играющего на саксофоне гостя концертом джазовой музыки. По словам Путина, в какой-то момент он ошеломил Клинтона, спросив, может ли Россия когда-нибудь стать членом западного военного альянса НАТО, созданного после Второй мировой войны для того, чтобы противодействовать проискам Москвы на мировой арене.«Я не возражаю», — ответил Клинтон (по словам Путина). На дворе стоял июнь 2000 года.Но потом были два десятилетия вражды, включая почти шестилетний период введенных из-за войны на Украине обременительных санкций. И сегодня в отношениях между Россией и США с их западными союзниками существует такая напряженность, которая в былые годы случалась редко. Однако Путин, который к моменту прихода на последний разрешенный по конституции шестилетний срок продержался у власти дольше каждого из 29 руководителей, возглавлявших при нем страны-члены «большой семерки», перехватил инициативу, несмотря на истеричную русофобию, которая, по его словам, существует на Западе.На саммите по Украине, состоявшемся в этом месяце в Париже, Путин доминировал в зале заседаний, где, кроме него, присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель, которая последние 15 лет является самым влиятельным европейским политиком, завершает почти такой же длинный, как у Путина, срок. Макрон, у которого в стране не прекращаются мощные протесты и забастовки, призывает НАТО прекратить смотреть на Россию как на врага. (Другая учредительница альянса Британия планирует в следующем месяце выйти, наконец, из состава ЕС, что создаст новые разделительные линии на европейском континенте.)А во вторник Путин провозгласил своего рода победу в гонке вооружений с США, заявив, что Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности.«Советский Союз только догонял, — сказал Путин, выступая в Москве перед высшим военным командованием. — На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас».При Путине Россия частично восстановила то геополитическое могущество, которым обладал Советский Союз, вызывая при этом раздражение у большинства из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, отнял у Украины Крым, переломил ход войны в Сирии, продал члену НАТО Турции современные системы ПВО и заключил серию крупных контрактов на поставку оружия и соглашения по нефти с ключевой союзницей США Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. При этом он якобы осуществлял вмешательство в выборы в США, Британии и других странах.Россия снова стала влиятельной силой на Ближнем Востоке, и она впервые за много лет осуществляет экспансию в Африке. Кремль возобновил военные связи с региональной державой Египтом и с истерзанной гражданской войной Ливией, где российские наемники оказывают поддержку местному полевому командиру, борющемуся за власть с правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН.Но, несмотря на все эти зарубежные успехи, Путин сталкивается с нарастающими экономическими и политическими рисками, которые создает косная централизованная система управления, сформированная им в огромной России с ее 11 часовыми поясами. Проблема Кремля на сегодня состоит в том, как увековечить «путинизм», или так называемую «управляемую демократию», сделав ее правящей даже и после завершения путинского президентского срока в 2024 году.«Если сравнить сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, то мы увидим, что ее положение намного улучшилось, — сказал Томас Грэм (Thomas Graham), который занимал высокий пост в администрации Джорджа Буша, занимаясь политикой в отношении России. — Но если взглянуть в перспективу лет на 10 вперед, то возникает вопрос о том, как все это сохранить».У Путина есть одна весьма примечательная и удивительная черта: он расширяет глобальное влияние России малыми силами и средствами. Построенная им анемичная сырьевая экономика по своим размерам составляет менее 8% американской. При этом США на одну только оборону тратят в два раза больше, чем Россия тратит на все, включая образование, здравоохранение и полицию.На том же совещании Путин похвастался, что Россия взяла верх в создании нового оружия, а его министр обороны пожаловался, что она отстает по военным расходам, и в будущем году перейдет с седьмого на девятое место в мире по этому показателю. Бюджетная бережливость Путина, особенно с началом украинского конфликта, привела к тому, что у его правительства одни из самых здоровых в мире финансовых показателей, и сегодня Россию хвалят как рейтинговые агентства, так и Международный валютный фонд (МВФ).У России профицит бюджета, довольно небольшой долг, а золотовалютные запасы — одни из самых крупных в мире. Но нежелание Путина с рывка начать развитие экономки, приняв пакет важных мер для экономического стимулирования, указывает на то, что у экономики страны, в которой доминирует государство, существуют ограничения и недостатки. В прошлом году Россия даже решила увеличить пенсионный возраст, чтобы сэкономить на пенсиях, и это вызвало крупные протесты.Экономический рост в этом году ожидается чуть более 1%, и большинство экономистов полагает, что в будущем этот показатель будет ограничен 2%. Это обусловлено структурой путинской системы, в которой важнее всего стабильность. Поскольку средние темпы роста в мире составляют около 3,5%, то доля России в мировой экономике, по прогнозам МВФ, с 3% в 2013 году снизится до 1,7% в 2024 году.«Никто не считает, что темпы роста в России будут выше, чем в мире, — сказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, который работал советником в российском правительстве, а с 2013 года живет во Франции, критикуя оттуда Кремль и изредка заезжая в Россию. — Это прямой результат решения политического руководства и дальше идти по пути застоя».Путин неоднократно обещал населению «крупный экономический прорыв», однако реальные доходы продолжают снижаться, и за последние пять лет они уменьшились на 10%. Карьерные перспективы сокращаются, и более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать, о чем свидетельствуют данные ноябрьского опроса независимого Левада-Центра.«Если бы такая ситуация возникла в какой-нибудь западной стране, ее правительство наверняка бы сменили в ходе выборов, — сказал Гуриев, давая интервью по телефону из Парижа. — Но в России им это как-то сходит с рук».На фоне усиливающегося недовольства рейтинги популярности Путина, составившие почти 90% на фоне возникшего после аннексии Крыма патриотического подъема, упали до 68%, о чем свидетельствуют данные Левада-Центра. Но и эти данные искажены, так как в стране отсутствует политическая конкуренция, а избиратели в ходе телефонных опросов, наверное, очень боятся критиковать Путина. (Все мобильные звонки в России сейчас записываются и хранятся какое-то время в специальных центрах, чего требует новый закон о борьбе с терроризмом.)Путин умело использует репрессивный государственный аппарат, применяя его силу тайно и явно, чтобы не допустить появления соперника или крупного оппозиционного средства массовой информации. Михаил Ходорковский, ведущий критик Путина в его первые два срока, узнал это на опыте. Его, бывшего миллиардера и самого богатого человека в ельцинской России, ни за что бросили за решетку, и он пробыл в заключении 10 лет. Сегодняшнего главного оппонента Путина Алексея Навального практически безостановочно задерживают и арестовывают за проведение несанкционированных митингов.Тем не менее, большинство россиян постарше, которые пережили наступившее после распада Советского Союза в 1991 году потерянное десятилетие, а также стали свидетелями мощного экономического спада, превзошедшего по своей глубине Великую американскую депрессию, считают Путина спасителем страны, остановившим крах и восстановившим закон и порядок.30 декабря 1999 года Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, считавшийся нестабильным из-за частой смены глав правительств, откровенно заявил, что у его бывшей сверхдержавы при восьмипроцентном росте уйдет 15 лет на то, чтобы по уровню ВВП догнать Португалию, которая «даже не входит в число мировых промышленных лидеров».А на следующий день, прямо накануне Нового Года часто болевший президент Борис Ельцин ушел в отставку, наказав Путину «беречь Россию». При новом руководстве и в условиях бурного роста нефтяных цен Россия следующие восемь лет росла среднегодовыми темпами в 7%, и в 2012 году почти догнала по этому показателю Португалию. Но потом снова произошел спад. В том году номинальный ВВП достиг пика, и Россия вышла на восьмое место в мире. Но в 2018 году она опять сдала, оказавшись на одиннадцатом месте, наравне с Южной Кореей, где в три раза меньше население.Инфляция в России была взята под контроль, а продолжительность жизни увеличилась, однако Путин пока не достиг своей цели — выйти на уровень Португалии по показателям производства и доходов на душу населения.Путин с помощью Китая и других стран строит баррикады, чтобы защитить российскую экономику от нестабильности мировой финансовой системы, где господствует американский доллар, а также от воздействия дополнительных санкций. Это, а также тактические способности Путина на международной арене позволяют России бороться не в своей весовой категории, действуя выше своих возможностей, о чем рассказал руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.«ВВП не является абсолютным мерилом в экономике, — сказал Тренин. — Намного важнее способность экономики восстанавливаться, выдерживать мощные потрясения. Очень важно нынешнее здоровое финансовое положение России, низкий уровень внешнего долга, способность Кремля сплачивать население перед лицом внешних угроз, а также относительное изобилие ресурсов, которые необходимы Москве для реализации ее внешней политики».Между тем, главный кремлевский долгожитель со времен советского диктатора Сталина вынужден сегодня решать вопрос 2024 года, о чем говорят близкие к Кремлю люди. (Имеется в виду окончание очередного президентского срока Путина, наступающее как раз в 2024 году — прим. ред.).Путин несколько раз подчеркивал, что нельзя менять конституцию с целью включения в нее еще одного срока. Недавно он подтвердил это на своей ежегодной пресс-конференции. Но поскольку других возможностей сохранить власть нет, он все же может так поступить. И это будет самый рискованный шаг с его стороны. russian.rt.com Категории: экономика, в России, политика Ключевые слова: Путин, юбилей, власть, оценки — статья прочитана 250 раз Комментарии