Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти

Агентство Bloomberg оценило результаты 20-летнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти, передает RT.
По мнению авторов статьи, за этот период Россия смогла восстановить часть потерянного после распада СССР влияния.
В публикации отмечается, что Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал передовые системы противовоздушной обороны Турции, которая входит в блок НАТО.
По словам авторов материала, российский лидер «задал тон» саммиту «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже 9 декабря.
В качестве основного достижения президента определена способность наращивать геополитическое влияние при «копеечном» бюджете.
В частности, отмечается, что траты Соединённых Штатов на оборону вдвое превышают расходы российской стороны на все сферы.
«Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчёркивается в материале.
Ранее опрос компании YouGov для издания Welt am Sonntag показал, что немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года.
В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Позднее Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.
* * *
Автор: Генри Мейер (Henry Meyer) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ
Cпустя несколько месяцев после прихода к власти Владимир Путин, которому тогда было 47 лет, был полон желания понравиться собеседнику на первом кремлевском саммите со своим американским коллегой Биллом Клинтоном.
Свое «наступление очарованием» отставной полковник КГБ начал с изысканного обеда, на котором подавали дикого кабана и гуся, после чего он устроил экскурсию по кремлевским покоям и до полуночи развлекал своего играющего на саксофоне гостя концертом джазовой музыки. По словам Путина, в какой-то момент он ошеломил Клинтона, спросив, может ли Россия когда-нибудь стать членом западного военного альянса НАТО, созданного после Второй мировой войны для того, чтобы противодействовать проискам Москвы на мировой арене.
«Я не возражаю», — ответил Клинтон (по словам Путина). На дворе стоял июнь 2000 года.
Но потом были два десятилетия вражды, включая почти шестилетний период введенных из-за войны на Украине обременительных санкций. И сегодня в отношениях между Россией и США с их западными союзниками существует такая напряженность, которая в былые годы случалась редко. Однако Путин, который к моменту прихода на последний разрешенный по конституции шестилетний срок продержался у власти дольше каждого из 29 руководителей, возглавлявших при нем страны-члены «большой семерки», перехватил инициативу, несмотря на истеричную русофобию, которая, по его словам, существует на Западе.
На саммите по Украине, состоявшемся в этом месяце в Париже, Путин доминировал в зале заседаний, где, кроме него, присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель, которая последние 15 лет является самым влиятельным европейским политиком, завершает почти такой же длинный, как у Путина, срок. Макрон, у которого в стране не прекращаются мощные протесты и забастовки, призывает НАТО прекратить смотреть на Россию как на врага. (Другая учредительница альянса Британия планирует в следующем месяце выйти, наконец, из состава ЕС, что создаст новые разделительные линии на европейском континенте.)
А во вторник Путин провозгласил своего рода победу в гонке вооружений с США, заявив, что Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности.
«Советский Союз только догонял, — сказал Путин, выступая в Москве перед высшим военным командованием. — На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас».
При Путине Россия частично восстановила то геополитическое могущество, которым обладал Советский Союз, вызывая при этом раздражение у большинства из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, отнял у Украины Крым, переломил ход войны в Сирии, продал члену НАТО Турции современные системы ПВО и заключил серию крупных контрактов на поставку оружия и соглашения по нефти с ключевой союзницей США Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. При этом он якобы осуществлял вмешательство в выборы в США, Британии и других странах.
Россия снова стала влиятельной силой на Ближнем Востоке, и она впервые за много лет осуществляет экспансию в Африке. Кремль возобновил военные связи с региональной державой Египтом и с истерзанной гражданской войной Ливией, где российские наемники оказывают поддержку местному полевому командиру, борющемуся за власть с правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН.
Но, несмотря на все эти зарубежные успехи, Путин сталкивается с нарастающими экономическими и политическими рисками, которые создает косная централизованная система управления, сформированная им в огромной России с ее 11 часовыми поясами. Проблема Кремля на сегодня состоит в том, как увековечить «путинизм», или так называемую «управляемую демократию», сделав ее правящей даже и после завершения путинского президентского срока в 2024 году.
«Если сравнить сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, то мы увидим, что ее положение намного улучшилось, — сказал Томас Грэм (Thomas Graham), который занимал высокий пост в администрации Джорджа Буша, занимаясь политикой в отношении России. — Но если взглянуть в перспективу лет на 10 вперед, то возникает вопрос о том, как все это сохранить».
У Путина есть одна весьма примечательная и удивительная черта: он расширяет глобальное влияние России малыми силами и средствами. Построенная им анемичная сырьевая экономика по своим размерам составляет менее 8% американской. При этом США на одну только оборону тратят в два раза больше, чем Россия тратит на все, включая образование, здравоохранение и полицию.
На том же совещании Путин похвастался, что Россия взяла верх в создании нового оружия, а его министр обороны пожаловался, что она отстает по военным расходам, и в будущем году перейдет с седьмого на девятое место в мире по этому показателю. Бюджетная бережливость Путина, особенно с началом украинского конфликта, привела к тому, что у его правительства одни из самых здоровых в мире финансовых показателей, и сегодня Россию хвалят как рейтинговые агентства, так и Международный валютный фонд (МВФ).
У России профицит бюджета, довольно небольшой долг, а золотовалютные запасы — одни из самых крупных в мире. Но нежелание Путина с рывка начать развитие экономки, приняв пакет важных мер для экономического стимулирования, указывает на то, что у экономики страны, в которой доминирует государство, существуют ограничения и недостатки. В прошлом году Россия даже решила увеличить пенсионный возраст, чтобы сэкономить на пенсиях, и это вызвало крупные протесты.
Экономический рост в этом году ожидается чуть более 1%, и большинство экономистов полагает, что в будущем этот показатель будет ограничен 2%. Это обусловлено структурой путинской системы, в которой важнее всего стабильность. Поскольку средние темпы роста в мире составляют около 3,5%, то доля России в мировой экономике, по прогнозам МВФ, с 3% в 2013 году снизится до 1,7% в 2024 году.
«Никто не считает, что темпы роста в России будут выше, чем в мире, — сказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, который работал советником в российском правительстве, а с 2013 года живет во Франции, критикуя оттуда Кремль и изредка заезжая в Россию. — Это прямой результат решения политического руководства и дальше идти по пути застоя».
Путин неоднократно обещал населению «крупный экономический прорыв», однако реальные доходы продолжают снижаться, и за последние пять лет они уменьшились на 10%. Карьерные перспективы сокращаются, и более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать, о чем свидетельствуют данные ноябрьского опроса независимого Левада-Центра.
«Если бы такая ситуация возникла в какой-нибудь западной стране, ее правительство наверняка бы сменили в ходе выборов, — сказал Гуриев, давая интервью по телефону из Парижа. — Но в России им это как-то сходит с рук».
На фоне усиливающегося недовольства рейтинги популярности Путина, составившие почти 90% на фоне возникшего после аннексии Крыма патриотического подъема, упали до 68%, о чем свидетельствуют данные Левада-Центра. Но и эти данные искажены, так как в стране отсутствует политическая конкуренция, а избиратели в ходе телефонных опросов, наверное, очень боятся критиковать Путина. (Все мобильные звонки в России сейчас записываются и хранятся какое-то время в специальных центрах, чего требует новый закон о борьбе с терроризмом.)
Путин умело использует репрессивный государственный аппарат, применяя его силу тайно и явно, чтобы не допустить появления соперника или крупного оппозиционного средства массовой информации. Михаил Ходорковский, ведущий критик Путина в его первые два срока, узнал это на опыте. Его, бывшего миллиардера и самого богатого человека в ельцинской России, ни за что бросили за решетку, и он пробыл в заключении 10 лет. Сегодняшнего главного оппонента Путина Алексея Навального практически безостановочно задерживают и арестовывают за проведение несанкционированных митингов.
Тем не менее, большинство россиян постарше, которые пережили наступившее после распада Советского Союза в 1991 году потерянное десятилетие, а также стали свидетелями мощного экономического спада, превзошедшего по своей глубине Великую американскую депрессию, считают Путина спасителем страны, остановившим крах и восстановившим закон и порядок.
30 декабря 1999 года Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, считавшийся нестабильным из-за частой смены глав правительств, откровенно заявил, что у его бывшей сверхдержавы при восьмипроцентном росте уйдет 15 лет на то, чтобы по уровню ВВП догнать Португалию, которая «даже не входит в число мировых промышленных лидеров».
А на следующий день, прямо накануне Нового Года часто болевший президент Борис Ельцин ушел в отставку, наказав Путину «беречь Россию». При новом руководстве и в условиях бурного роста нефтяных цен Россия следующие восемь лет росла среднегодовыми темпами в 7%, и в 2012 году почти догнала по этому показателю Португалию. Но потом снова произошел спад. В том году номинальный ВВП достиг пика, и Россия вышла на восьмое место в мире. Но в 2018 году она опять сдала, оказавшись на одиннадцатом месте, наравне с Южной Кореей, где в три раза меньше население.
Инфляция в России была взята под контроль, а продолжительность жизни увеличилась, однако Путин пока не достиг своей цели — выйти на уровень Португалии по показателям производства и доходов на душу населения.
Путин с помощью Китая и других стран строит баррикады, чтобы защитить российскую экономику от нестабильности мировой финансовой системы, где господствует американский доллар, а также от воздействия дополнительных санкций. Это, а также тактические способности Путина на международной арене позволяют России бороться не в своей весовой категории, действуя выше своих возможностей, о чем рассказал руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
«ВВП не является абсолютным мерилом в экономике, — сказал Тренин. — Намного важнее способность экономики восстанавливаться, выдерживать мощные потрясения. Очень важно нынешнее здоровое финансовое положение России, низкий уровень внешнего долга, способность Кремля сплачивать население перед лицом внешних угроз, а также относительное изобилие ресурсов, которые необходимы Москве для реализации ее внешней политики».
Между тем, главный кремлевский долгожитель со времен советского диктатора Сталина вынужден сегодня решать вопрос 2024 года, о чем говорят близкие к Кремлю люди. (Имеется в виду окончание очередного президентского срока Путина, наступающее как раз в 2024 году — прим. ред.).
Путин несколько раз подчеркивал, что нельзя менять конституцию с целью включения в нее еще одного срока. Недавно он подтвердил это на своей ежегодной пресс-конференции. Но поскольку других возможностей сохранить власть нет, он все же может так поступить. И это будет самый рискованный шаг с его стороны.
В частности, отмечается, что траты Соединённых Штатов на оборону вдвое превышают расходы российской стороны на все сферы.
«Россия снова стала крупной державой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчёркивается в материале.
Ранее опрос компании YouGov для издания Welt am Sonntag показал, что немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года.
В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
Позднее Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия.
* * *
Автор: Генри Мейер (Henry Meyer) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ
Cпустя несколько месяцев после прихода к власти Владимир Путин, которому тогда было 47 лет, был полон желания понравиться собеседнику на первом кремлевском саммите со своим американским коллегой Биллом Клинтоном.
Свое «наступление очарованием» отставной полковник КГБ начал с изысканного обеда, на котором подавали дикого кабана и гуся, после чего он устроил экскурсию по кремлевским покоям и до полуночи развлекал своего играющего на саксофоне гостя концертом джазовой музыки. По словам Путина, в какой-то момент он ошеломил Клинтона, спросив, может ли Россия когда-нибудь стать членом западного военного альянса НАТО, созданного после Второй мировой войны для того, чтобы противодействовать проискам Москвы на мировой арене.
«Я не возражаю», — ответил Клинтон (по словам Путина). На дворе стоял июнь 2000 года.
Но потом были два десятилетия вражды, включая почти шестилетний период введенных из-за войны на Украине обременительных санкций. И сегодня в отношениях между Россией и США с их западными союзниками существует такая напряженность, которая в былые годы случалась редко. Однако Путин, который к моменту прихода на последний разрешенный по конституции шестилетний срок продержался у власти дольше каждого из 29 руководителей, возглавлявших при нем страны-члены «большой семерки», перехватил инициативу, несмотря на истеричную русофобию, которая, по его словам, существует на Западе.
На саммите по Украине, состоявшемся в этом месяце в Париже, Путин доминировал в зале заседаний, где, кроме него, присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель, которая последние 15 лет является самым влиятельным европейским политиком, завершает почти такой же длинный, как у Путина, срок. Макрон, у которого в стране не прекращаются мощные протесты и забастовки, призывает НАТО прекратить смотреть на Россию как на врага. (Другая учредительница альянса Британия планирует в следующем месяце выйти, наконец, из состава ЕС, что создаст новые разделительные линии на европейском континенте.)
А во вторник Путин провозгласил своего рода победу в гонке вооружений с США, заявив, что Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности.
«Советский Союз только догонял, — сказал Путин, выступая в Москве перед высшим военным командованием. — На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас».
При Путине Россия частично восстановила то геополитическое могущество, которым обладал Советский Союз, вызывая при этом раздражение у большинства из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, отнял у Украины Крым, переломил ход войны в Сирии, продал члену НАТО Турции современные системы ПВО и заключил серию крупных контрактов на поставку оружия и соглашения по нефти с ключевой союзницей США Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. При этом он якобы осуществлял вмешательство в выборы в США, Британии и других странах.
Россия снова стала влиятельной силой на Ближнем Востоке, и она впервые за много лет осуществляет экспансию в Африке. Кремль возобновил военные связи с региональной державой Египтом и с истерзанной гражданской войной Ливией, где российские наемники оказывают поддержку местному полевому командиру, борющемуся за власть с правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН.
Но, несмотря на все эти зарубежные успехи, Путин сталкивается с нарастающими экономическими и политическими рисками, которые создает косная централизованная система управления, сформированная им в огромной России с ее 11 часовыми поясами. Проблема Кремля на сегодня состоит в том, как увековечить «путинизм», или так называемую «управляемую демократию», сделав ее правящей даже и после завершения путинского президентского срока в 2024 году.
«Если сравнить сегодняшнюю Россию с 2000 годом, когда Путин пришел к власти, то мы увидим, что ее положение намного улучшилось, — сказал Томас Грэм (Thomas Graham), который занимал высокий пост в администрации Джорджа Буша, занимаясь политикой в отношении России. — Но если взглянуть в перспективу лет на 10 вперед, то возникает вопрос о том, как все это сохранить».
У Путина есть одна весьма примечательная и удивительная черта: он расширяет глобальное влияние России малыми силами и средствами. Построенная им анемичная сырьевая экономика по своим размерам составляет менее 8% американской. При этом США на одну только оборону тратят в два раза больше, чем Россия тратит на все, включая образование, здравоохранение и полицию.
На том же совещании Путин похвастался, что Россия взяла верх в создании нового оружия, а его министр обороны пожаловался, что она отстает по военным расходам, и в будущем году перейдет с седьмого на девятое место в мире по этому показателю. Бюджетная бережливость Путина, особенно с началом украинского конфликта, привела к тому, что у его правительства одни из самых здоровых в мире финансовых показателей, и сегодня Россию хвалят как рейтинговые агентства, так и Международный валютный фонд (МВФ).
У России профицит бюджета, довольно небольшой долг, а золотовалютные запасы — одни из самых крупных в мире. Но нежелание Путина с рывка начать развитие экономки, приняв пакет важных мер для экономического стимулирования, указывает на то, что у экономики страны, в которой доминирует государство, существуют ограничения и недостатки. В прошлом году Россия даже решила увеличить пенсионный возраст, чтобы сэкономить на пенсиях, и это вызвало крупные протесты.
Экономический рост в этом году ожидается чуть более 1%, и большинство экономистов полагает, что в будущем этот показатель будет ограничен 2%. Это обусловлено структурой путинской системы, в которой важнее всего стабильность. Поскольку средние темпы роста в мире составляют около 3,5%, то доля России в мировой экономике, по прогнозам МВФ, с 3% в 2013 году снизится до 1,7% в 2024 году.
«Никто не считает, что темпы роста в России будут выше, чем в мире, — сказал бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев, который работал советником в российском правительстве, а с 2013 года живет во Франции, критикуя оттуда Кремль и изредка заезжая в Россию. — Это прямой результат решения политического руководства и дальше идти по пути застоя».
Путин неоднократно обещал населению «крупный экономический прорыв», однако реальные доходы продолжают снижаться, и за последние пять лет они уменьшились на 10%. Карьерные перспективы сокращаются, и более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать, о чем свидетельствуют данные ноябрьского опроса независимого Левада-Центра.
«Если бы такая ситуация возникла в какой-нибудь западной стране, ее правительство наверняка бы сменили в ходе выборов, — сказал Гуриев, давая интервью по телефону из Парижа. — Но в России им это как-то сходит с рук».
На фоне усиливающегося недовольства рейтинги популярности Путина, составившие почти 90% на фоне возникшего после аннексии Крыма патриотического подъема, упали до 68%, о чем свидетельствуют данные Левада-Центра. Но и эти данные искажены, так как в стране отсутствует политическая конкуренция, а избиратели в ходе телефонных опросов, наверное, очень боятся критиковать Путина. (Все мобильные звонки в России сейчас записываются и хранятся какое-то время в специальных центрах, чего требует новый закон о борьбе с терроризмом.)
Путин умело использует репрессивный государственный аппарат, применяя его силу тайно и явно, чтобы не допустить появления соперника или крупного оппозиционного средства массовой информации. Михаил Ходорковский, ведущий критик Путина в его первые два срока, узнал это на опыте. Его, бывшего миллиардера и самого богатого человека в ельцинской России, ни за что бросили за решетку, и он пробыл в заключении 10 лет. Сегодняшнего главного оппонента Путина Алексея Навального практически безостановочно задерживают и арестовывают за проведение несанкционированных митингов.
Тем не менее, большинство россиян постарше, которые пережили наступившее после распада Советского Союза в 1991 году потерянное десятилетие, а также стали свидетелями мощного экономического спада, превзошедшего по своей глубине Великую американскую депрессию, считают Путина спасителем страны, остановившим крах и восстановившим закон и порядок.
30 декабря 1999 года Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, считавшийся нестабильным из-за частой смены глав правительств, откровенно заявил, что у его бывшей сверхдержавы при восьмипроцентном росте уйдет 15 лет на то, чтобы по уровню ВВП догнать Португалию, которая «даже не входит в число мировых промышленных лидеров».
А на следующий день, прямо накануне Нового Года часто болевший президент Борис Ельцин ушел в отставку, наказав Путину «беречь Россию». При новом руководстве и в условиях бурного роста нефтяных цен Россия следующие восемь лет росла среднегодовыми темпами в 7%, и в 2012 году почти догнала по этому показателю Португалию. Но потом снова произошел спад. В том году номинальный ВВП достиг пика, и Россия вышла на восьмое место в мире. Но в 2018 году она опять сдала, оказавшись на одиннадцатом месте, наравне с Южной Кореей, где в три раза меньше население.
Инфляция в России была взята под контроль, а продолжительность жизни увеличилась, однако Путин пока не достиг своей цели — выйти на уровень Португалии по показателям производства и доходов на душу населения.
Путин с помощью Китая и других стран строит баррикады, чтобы защитить российскую экономику от нестабильности мировой финансовой системы, где господствует американский доллар, а также от воздействия дополнительных санкций. Это, а также тактические способности Путина на международной арене позволяют России бороться не в своей весовой категории, действуя выше своих возможностей, о чем рассказал руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
«ВВП не является абсолютным мерилом в экономике, — сказал Тренин. — Намного важнее способность экономики восстанавливаться, выдерживать мощные потрясения. Очень важно нынешнее здоровое финансовое положение России, низкий уровень внешнего долга, способность Кремля сплачивать население перед лицом внешних угроз, а также относительное изобилие ресурсов, которые необходимы Москве для реализации ее внешней политики».
Между тем, главный кремлевский долгожитель со времен советского диктатора Сталина вынужден сегодня решать вопрос 2024 года, о чем говорят близкие к Кремлю люди. (Имеется в виду окончание очередного президентского срока Путина, наступающее как раз в 2024 году — прим. ред.).
Путин несколько раз подчеркивал, что нельзя менять конституцию с целью включения в нее еще одного срока. Недавно он подтвердил это на своей ежегодной пресс-конференции. Но поскольку других возможностей сохранить власть нет, он все же может так поступить. И это будет самый рискованный шаг с его стороны.