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В Allseas сообщили о подготовке трубоукладчиков Северного потока - 2 к другим работам
Строительный флот Allseas уже покинул Балтийское море, рассказали в компании, сообщает ТАСС.
Судна-трубоукладчики компании Аllseas, ранее работавшие на проекте "Северный поток - 2", покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту.
"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.
На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", находящимся с 2016 года в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.
ТАСС
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