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Еле стоит: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости.
В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности. В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Кроме того, в начале ноября она выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.
Соседов отметил, что выступления Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова "вызывают у него жалость".
"Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.
По его мнению, артисты "должны показывать себя в лучшей форме". Он добавил, что музыкант "не имеет права выходить на сцену немощным".
Ранее Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
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РИА Новости
Ключевые слова: концерт, юбилей, критика, Пугачева, возвращение
География: Россия
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