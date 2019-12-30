Загрузка... Еле стоит: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Екатерина Чеснокова



Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой, сообщает



В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности. В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.



Кроме того, в начале ноября она выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.



Соседов отметил, что выступления Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова "вызывают у него жалость".



"Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.



По его мнению, артисты "должны показывать себя в лучшей форме". Он добавил, что музыкант "не имеет права выходить на сцену немощным".



Ранее Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости В 2009 году певица объявила о прекращении гастрольной деятельности. В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.Кроме того, в начале ноября она выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.Соседов отметил, что выступления Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова "вызывают у него жалость"."Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.По его мнению, артисты "должны показывать себя в лучшей форме". Он добавил, что музыкант "не имеет права выходить на сцену немощным".Ранее Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, история, культура Ключевые слова: концерт, юбилей, критика, Пугачева, возвращение География: Россия — статья прочитана 237 раз Комментарии