Правительство Литвы утвердило план по борьбе с изменением климата 🔊 Воспроизвести



В понедельник литовское правительство утвердило обновленный Национальный план действий в области энергетики и климата на 2021-2030 годы. Министерство энергетики заявило, что он в конце этого года будет представлен в Европейскую комиссию (ЕК), которая к июню 2020 года должна представить оценку национальных планов.



"Активное вовлечение бизнеса, неправительственных организаций и граждан в подготовку этого плана только подтверждает, что проблема изменения климата является актуальной и заботит всё общество в целом. Обновленный план Литвы по борьбе с изменением климата является амбициозным и с учётом этого должны планироваться инвестиции в будущей финансовой перспективе ЕС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в сообщении для печати. В понедельник литовское правительство утвердило обновленный Национальный план действий в области энергетики и климата на 2021-2030 годы. Министерство энергетики заявило, что он в конце этого года будет представлен в Европейскую комиссию (ЕК), которая к июню 2020 года должна представить оценку национальных планов."Активное вовлечение бизнеса, неправительственных организаций и граждан в подготовку этого плана только подтверждает, что проблема изменения климата является актуальной и заботит всё общество в целом. Обновленный план Литвы по борьбе с изменением климата является амбициозным и с учётом этого должны планироваться инвестиции в будущей финансовой перспективе ЕС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в сообщении для печати. План предусматривает пять ключевых направлений: снижение зависимости от ископаемого топлива, повышение энергоэффективности, энергетическая безопасность, развитие внутреннего энергетического рынка, развитие научных исследований и создание инноваций.



Конкретные для всех стран ЕС показатели устанавливаются с учётом энергетических, экономических и природных условий. К 2030 году Литве необходимо добиться сокращения выбросов парниковых газов на 9% (по сравнению с 2005 г.), не менее чем в 1,5 раза понизить интенсивность потребления энергии (по сравнению с 2017 г.), до 45% увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе.



Если все предусмотренные меры будут реализованы, то в транспортном секторе Литвы к 2030 году выбросы парниковых газов уменьшатся на 8,1%, в сельском хозяйстве - на 9,1%, в промышленности - на 9,8% и в секторе отходов - на 52,4%.



Согласно плану правительства, реализация этих мер потребует около 14 млрд евро инвестиций.



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В понедельник правительство Литвы в целях местного увеличения производства электроэнергии внутри страны одобрило предложение о проведении технологически нейтральных аукционов по продаже электроэнергии. Первый такой аукцион должен состояться в конце 2020 года.



Министерство энергетики отмечает, что в стране в настоящее время нет достаточных стимулов для развития гибкого и конкурентного рынка электроэнергии.



Поправки к Закону об электроэнергетике направлены на то, чтобы гарантировать так называемое ожидание возможной потери нагрузки (англ. Lost of Load Expectation, LOLE) не более 8 час. в год. В настоящее время его стоимость законом не определена.



Если не будет предпринято никаких действий, вполне вероятно, что потери нагрузки после 2025 года, т.е. после завершения проекта синхронизации, значительно возрастут.



Министерство заявляет, что максимальная сумма поддержки, которая будет выплачена в случае потери нагрузки, составит 95-129 млн евро в год.



Механизм мощностей ещё должен быть согласован с Европейской комиссией.



Научные сотрудники Каунасского технологического университета в прошлом году оценивали адекватность литовской энергетической системы на два периода - 2019-2024 и 2025-2030 годы. Исследование показало, что необходимо обеспечить, чтобы в дополнение к существующим мощностям к 2025 году появились и новые.



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После того, как правительство Литвы утвердило Национальный план действий в энергетике и по борьбе с изменениями климата на 2021-2030 годы, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что намеченные в плане цели в области обновляющейся энергетики легко достижимы. Однако самые серьезные вызовы, связанные с изменениями климата, ожидают в сельском хозяйстве и на транспорте.



В плане предусмотрено, что к 2030 году 45% литовской энергетики будет из обновляющихся ресурсов.



"Это довольно легко достижимо, потому что как раз сейчас проходят первые аукционы "зеленой" энергетики", – сказал Ж. Вайчюнас журналистам в понедельник после заседания правительства.



"Мы наблюдаем огромную конкуренцию в сфере развития "зеленой" энергетики – многие хотят развивать обновляющуюся энергетику и практически хотят это делать без поддержки государства. Это хорошая новость", – добавил министр.



В подготовленном кабмином плане намечается, что реализация этих мер потребует около 14 млрд евро инвестиций. Ж. Вайчюнас говорит, что около половины этой суммы должны составить средства Евросоюза (ЕС).



Министр сказал, что самые серьезные вызовы, связанные с климатическими изменениями, предстоят в сельскохозяйственном и транспортном секторах.



"Мы видим два сектора – транспортный и сельскохозяйственный. Это видно и по финансовым цифрам, именно в транспортном секторе нужны довольно большие капиталовложения", – сказал Ж. Вайчюнас.



Как и каждый член ЕС, Литва должны представить Еврокомиссии (ЕК) Национальный план действий в энергетике и по борьбе с изменениями климата, в котором конкретно указано, как государство будет выходить на установленные для него показатели в области климатических изменений.



Если обязательства не будут выполнены, то выкуп оборотных разрешений на выхлопы в атмосферу будут стоить Литве до 300 млн евро за десять лет.



Если все предусмотренные меры будут реализованы, то в транспортном секторе Литвы к 2030 году выбросы вызывающих парниковый эффект газов уменьшатся на 8,1%, в сельском хозяйстве - на 9,1%, в промышленности - на 9,8% и в секторе отходов - на 52,4%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, технологии Ключевые слова: правительство, энергетика, климат, программа География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии